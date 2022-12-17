Операция Acoustic Kitty: Как в США готовили кошек для шпионажа Специалисты ЦРУ потратили шесть лет и 20 млн долларов на исследования, которые бы позволили использовать для специальных операций домашних кошек. Чем это всё закончилось? 17 декабря, 16:11 Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Исследования, которые проводило ЦРУ в 1960-х годах, порой отдают безумием. Чем только не занимались янки в эти годы: парапсихологией и телекинезом, пытались подчинить человеческий разум, проводили на добровольцах психологические эксперименты, испытывали действие ЛСД и надеялись вывести суперсолдата. Но операция Acoustic Kitty ("Акустическая кошечка") по бессмысленности трат превзошла все: ЦРУ попыталось поставить на службу шпионажу обычных кошек. Возможно, в ведомстве было слишком много собачников и некому было предупредить о том, что кошки гуляют сами по себе и не потерпят какого бы то ни было вмешательства в свою жизнь.

Целью шпионажа, разумеется, в первую очередь должны были стать советские граждане, дипломаты и посольства, работающие на территории США. Во вторую — предполагаемые агенты Кремля местного, так сказать, разлива, а в третью — все, кого ЦРУ могло подозревать в симпатиях к русским.

От паука до вороны

Это мы знаем, что кошки — необучаемы. Да, животное может несколько раз проделать трюк, причём не столько из-за лакомства, сколько из-за благосклонности к своему двуногому товарищу, который по недоразумению считает себя её владельцем. Но в самый ответственный момент кошка начнёт делать то, что нужно ей самой, а не человеку. Однако специалистов ЦРУ это нисколько не смутило. В 1960-е годы они боготворили русского учёного Павлова, написавшего работы об условных и безусловных рефлексах, и верили: обучить можно любое животное, будь то паук или аллигатор.

Центральное управление разведки и техники работало не только с кошками. Его агенты всерьёз обучали кур играть с человеком в логические игры, енотов — играть в волейбол, дрессировали дельфинов и пытались научить комаров обнаруживать присутствие людей. Для задач разведки в ЦРУ пытались приспособить даже североамериканских воронов: американцев привлекала их способность к дрессировке и интеллект — птица могла распознавать и классифицировать объекты, открывать дверцы столов и ящики и уносить довольно крупные предметы.

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Поэтому в успехе с кошками никто не сомневался. К тому же новые подопытные были так милы: разве дипломат или революционер сможет заподозрить в домашнем питомце коварного шпиона?

Известно, что о программе знал подающий тогда надежды разведчик, ветеран Второй мировой Виктор Маркетти. А директор программы по дрессировке дельфинов Боб Бейли, возможно, принимал в ней непосредственное участие. Всего на программу обучения кошек было выделено 20 миллионов долларов — по тем временам деньги просто огромные. Сейчас эта сумма равнялась бы примерно 140 миллионам.

Кошачьи ноу-хау

Нельзя сказать, что деньги были потрачены уж совершенно впустую. Какой-то толк от программы всё-таки был. Поскольку с помощью кошек предполагалось подслушивать дипломатов в советском посольстве, следовало разработать маленький микрофон, который учёные собирались разместить в ухе кошки; радиопередатчик, который располагался бы на её шее; антенну, которая могла бы передавать сигнал на большие расстояния, и маленький источник питания. В те времена не только "деревья были большими", но и вся радиотехника была весьма громоздкой, поэтому львиная часть бюджета ушла на то, чтобы разработать микроскопические устройства и сделать так, чтобы всё это не мешало животному. Антенну было решено установить под кожей животного вдоль позвоночника, а батарейку — в его, так сказать, филейной части. Сколько погибло на операционном столе Барсиков и Мурок, простите, Хлой и Максов (это популярные в Америке кошачьи имена), история умалчивает. Но в конце концов учёным удалось вживить животному все приспособы, на разработку которых ушло пять лет. Одновременно с этим шли эксперименты по дрессировке кошек. И вот тут американцам пришлось признать, что даже насекомых обучать легче, чем котов.

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Главная идея разведчиков заключалась в том, что вольно или невольно, но кошки почти всегда прислушиваются к людским голосам. А значит, всё, к чему нужно было приучить кошачьих, — это подходить к чужим людям, определённое время находиться около них, а потом по команде уходить. Тут-то всё и началось! В самый ответственный момент кошки начинали зевать, демонстративно отворачиваться и всячески игнорировать команды дрессировщиков. Их интересовало всё что угодно — от качающейся былинки до чирикающей птички или лежащего на земле сухого тополиного листа, но только не команды учёных.

Большой проблемой стало чувство голода. Позже рассказывавшие о программе разведчики даже указывали, что для устранения чувства голода ветеринарам ЦРУ пришлось вмешиваться в организм кошки операционно. Что именно было сделано, никто не уточнял, но тот же Маркетти как-то обмолвился, что после такого "кошка всё равно долго не прожила бы".

Тем не менее с помощью кнута и пряника цэрэушникам удалось добиться кое-каких успехов. Кошкой управляли с помощью ультразвука и научили её двигаться влево, вправо и прямо вперёд. В 1966 году операция Acoustic Kitty подошла к испытаниям в рабочей обстановке.

Провал

Для тестирования прооперированной кошки был выбран парк неподалёку от советского диппредставительства в Вашингтоне. Задание было довольно простым: животное должны были доставить к парку в нашпигованном оборудованием штатном фургоне ЦРУ. Там его должны были выпустить. Кошке нужно было по сигналу подойти к двум мужчинам, которые прогуливались по аллеям парка, покрутиться возле них и вернуться обратно в фургон. Казалось бы, никакой сверхзадачи перед животным не стояло, тем не менее кошка умудрилась не только всё провалить, но и поставить крест на всей программе.

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Когда животное выпустили из фургона возле парка, кошка испугалась обрушившихся на неё громких звуков города и яркого света и вместо того, чтобы бежать в парк, метнулась через дорогу прочь от него, тут же угодила под колёса такси и погибла, не успев сказать "Мяу!". Это был провал. Позже его красочно опишет Виктор Маркетти: "И вот они сидят в своём высокотехнологичном фургоне, под завязку набитом дорогим оборудованием, и тупо смотрят на все эти циферблаты... И у них на руках нет ничего, кроме дохлой кошки — результата шестилетних исследований".

Любопытный факт: в 1966 году антисоветские настроения были так велики, что агенты ЦРУ сразу же задержали таксиста, задавившего подопытную кошку, и подвергли его целому ряду допросов. Они всерьёз полагали, что он — советский разведчик, уничтоживший сверхсекретную американскую разработку. К счастью, у кого-то хватило ума понять, что перед ними — просто испуганный водила, который понятия не имеет ни о кошке, ни о Советах, ни о секретных разработках ЦРУ.

Таксиста пришлось отпустить, а программу в 1967 году прикрыли с хитрой формулировкой, дескать, "она не отвечает нашим узкоспециализированным потребностям". В отчёте упоминалась "большая заслуга персонала <...> чья энергия и воображение могли бы стать образцами для научных пионеров!".

Разведка США занялась более перспективными направлениями: дельфинами, жуками и собаками, а позже — робототехникой.

Разработки продолжаются

Широкой общественности информация о том, как в ЦРУ мучили кошек, стала известна только в 2001 году, когда некоторые программы ЦРУ 1960-х годов были рассекречены. Кстати, в широком освещении этих программ принял участие и небезызвестный сайт "Викиликс". На ЦРУ обрушился шквал насмешек и шуток, а зря. Потому что хотя разведчики программу и прикрыли, но от идей не отказались. Они и сейчас ищут возможности использования биороботов для войны и шпионажа.

Известно, что с 2006 года DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency) ведёт разработки насекомых-киборогов. Эти киборги должны представлять собой микроскопических летающих роботов, которые способны осуществлять разведку. Они малы настолько, чтобы оставаться невидимыми, но достаточно сильны, чтобы нести видеокамеры, аудиооборудование и аккумуляторные батареи.

Уже сейчас американцами созданы наноробот Nano Hummingbird с размахом крыльев всего в 6,5 дюйма и DelFly Micro, имеющий размеры в 4 дюйма. Однако столь малые роботы имеют свои недостатки: они могут находиться в воздухе всего от четырёх до десяти минут. Если американским учёным удастся совместить электронику с живым насекомым, которое может часами летать, проблема будет решена. Уже сейчас американская военщина облизывается от одной мысли о том, как она будет использовать таких насекомых-киборгов в войне против русских. И кто знает, быть может, они уже используются...

Авторы Майя Новик