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Нефтедобывающая компания посадила 1,4 млн деревьев в ЯНАО и ХМАО

16 декабря, 06:00
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" провела масштабные лесовосстановительные работы. Более 1,4 миллиона саженцев сосны было высажено на площади в 390 гектаров.

В течение нескольких месяцев деревья выращивались в питомниках близких по климатическим условиям регионов — ХМАО-Югре и на севере Тюменской области. Через несколько лет сосны должны достичь не менее 90 сантиметров высоты. Контроль за саженцами будет проводиться вместе с Департаментом природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Многолетние исследования специалистов лесного хозяйства свидетельствуют, что именно сосны в условиях северного климата, малого количества солнечного света и низкоплодородных почв показывают свою высокую приживаемость. Молодые хвойные деревья защитят почву от эрозии, предотвратят разрушение плодородного слоя, а также сократят период естественного восстановления тайги после таких природных явлений, как лесной пожар и подтопление в результате таяния снега.

Программу лесовосстановления "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" реализует с 2019 года. За это время было высажено 555 гектаров леса. Общая сумма "зелёных" инвестиций предприятия, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и восстановление биологического разнообразия, за последние пять лет превысила 20 млрд рублей.

"Бережное отношение к экосистеме регионаодин из ключевых принципов, на которых строится производственная программа "Ноябрьскнефтегаза". В этом году лесовосстановительные работы прошли на площади 390 гектаров, в следующем мы планируем возродить леса на территории ещё 400 гектаров. Лесовосстановлениеважная часть экологической работы нашего предприятия, помимо того, мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтёров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края".

Алексей Огородов

Генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

<p><em style="font-style: italic;">"Бережное отношение к экосистеме региона</em> — <em style="font-style: italic;">один из ключевых принципов, на которых строится производственная программа "Ноябрьскнефтегаза". В этом году лесовосстановительные работы прошли на площади 390 гектаров, в следующем мы планируем возродить леса на территории ещё 400 гектаров. Лесовосстановление</em> — <em style="font-style: italic;">важная часть экологической работы нашего предприятия, помимо того, мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтёров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края".</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">"Бережное отношение к экосистеме региона</em> — <em style="font-style: italic;">один из ключевых принципов, на которых строится производственная программа "Ноябрьскнефтегаза". В этом году лесовосстановительные работы прошли на площади 390 гектаров, в следующем мы планируем возродить леса на территории ещё 400 гектаров. Лесовосстановление</em> — <em style="font-style: italic;">важная часть экологической работы нашего предприятия, помимо того, мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтёров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края".</em></p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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