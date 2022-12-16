Нефтедобывающая компания посадила 1,4 млн деревьев в ЯНАО и ХМАО 16 декабря, 06:00 Обложка © Shutterstock

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" провела масштабные лесовосстановительные работы. Более 1,4 миллиона саженцев сосны было высажено на площади в 390 гектаров.

В течение нескольких месяцев деревья выращивались в питомниках близких по климатическим условиям регионов — ХМАО-Югре и на севере Тюменской области. Через несколько лет сосны должны достичь не менее 90 сантиметров высоты. Контроль за саженцами будет проводиться вместе с Департаментом природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Многолетние исследования специалистов лесного хозяйства свидетельствуют, что именно сосны в условиях северного климата, малого количества солнечного света и низкоплодородных почв показывают свою высокую приживаемость. Молодые хвойные деревья защитят почву от эрозии, предотвратят разрушение плодородного слоя, а также сократят период естественного восстановления тайги после таких природных явлений, как лесной пожар и подтопление в результате таяния снега.

Программу лесовосстановления "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" реализует с 2019 года. За это время было высажено 555 гектаров леса. Общая сумма "зелёных" инвестиций предприятия, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и восстановление биологического разнообразия, за последние пять лет превысила 20 млрд рублей.

"Бережное отношение к экосистеме региона — один из ключевых принципов, на которых строится производственная программа "Ноябрьскнефтегаза". В этом году лесовосстановительные работы прошли на площади 390 гектаров, в следующем мы планируем возродить леса на территории ещё 400 гектаров. Лесовосстановление — важная часть экологической работы нашего предприятия, помимо того, мы занимаемся восполнением водных биоресурсов, поддерживаем экологические проекты наших волонтёров. Такой комплексный подход окажет необходимый эффект и поможет сохранить природу северного края". Алексей Огородов Генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

Авторы Валерия Мишина