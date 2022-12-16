Леденящие душу: Почему Запад так напугали новейшие российские ракеты "Ярс" Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что пишут западные СМИ про загрузку новых российских межконтинентальных ракет в пусковые установки. 15 декабря, 23:40 9637 9637 Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

— Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Эти слова Владимир Путин сказал 24 февраля — перед началом нашей специальной военной операции на Украине.

Эксперты трактовали их как готовность Москвы применить ядерное оружие против всех тех, кто "будет нам мешать". Крайне серьёзная угроза — которая, вопреки надеждам Владимира Путина, услышана не была. Запад всё-таки принял решение нам помешать и начал спонсирование киевского режима, за 9 месяцев СВО перейдя от поставок амуниции к передаче Киеву комплексов ПВО.

И сейчас, как подозревают на Западе, российский лидер будет вынужден подкрепить свои слова делом — ну или, по крайней мере, демонстрацией. Именно такую демонстрацию западные СМИ увидели в загрузке за два дня двух новых ракетных комплексов "Ярс" в пусковую установку, расположенную в соединении РВСН на территории Калужской области.

"Демонстративно приготовив стратегическую ракету "Ярс" к боевому применению в точке к юго-западу от Москвы, Россия показала Западу новую ядерную угрозу", — считает Daily Mail. Британская The Sun назвала кадры размещения комплекса "леденящими душу". "Российский лидер – любитель ядерного оружия приказал своим военным подготовить грандиозное ядерное оружие в преддверии военного парада, назначенного на 17 декабря (в День РВСН. — Прим. ред.)", — пишет британская Daily Star.

Грандиозное не только с точки зрения силы (как отмечает Newsweek, ракетный комплекс "Ярс" в 12 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму), но и дальнобойное, а также быстрое. "Ракеты могут преодолевать расстояние около 6800 миль (более 10 тысяч километров. — Прим. ред.) со скоростью 20 Махов, или 15 200 миль в час", — продолжает издание Daily Star. Для сравнения, от Москвы до Вашингтона 7700 километров, а до Лондона — менее 2500. И тут же британские СМИ напоминают, что именно по столице Соединённого Королевства предлагает нанести удар депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв. При этом, конечно же, не добавляют, что Лондон, всячески поддерживающий киевских радикалов, давно заслужил переноса конфликта, который он спонсирует и разжигает, на свою собственную территорию.

Но пока что о войне речь не идёт — лишь о предупреждении со стороны России. Причём отнюдь не первом. "Публичная демонстрация силы — это последняя из серии российских демонстраций ядерных мускулов, целью которых является запугать Запад и заставить его прекратить поддержку Украины", — пишет The Washington Examiner. "Количество угроз постепенно нарастает в преддверии ежегодного Дня ракетных войск стратегического назначения в России 17 декабря", — пишет Daily Mail. По мнению издания, в преддверии этого праздника "Россия, чьё бряцанье ядерным оружием было постоянно применяемой тактикой для запугивания Запада с тех пор, как началось вторжение, готовится к ещё большей демонстрации в ядерной области".

При этом британцы и американцы видят нынешнее размещение логичным следствием октябрьских учений РВСН — для них оба эти действия являются частью единой стратегии. "Испытания проходят на фоне обострения напряжённых отношений с Западом из-за конфликта на Украине, а также практически ежедневных угроз пропагандистов Путина разместить ядерное оружие", — указывает Daily Mirror. "Деспотический президент России Владимир Путин усилил свои ядерные угрозы Западу после подготовки боеголовок к бою", — пишет Daily Star.

И, конечно же, западные СМИ пишут, что эти действия России не были ну ничем не спровоцированы. "На октябрьских учениях Россия якобы отрабатывала свой ответ на ядерную атаку Запада, хотя с Запада не было ни одной, ни даже угрозы атаки", — пишет Daily Star. Забывая, видимо, о том, что США прямым текстом угрожали России ядерным ударом в случае, если Москва применит тактическое ядерное оружие против Украины.

Аналогичные предложения шли из восточноевропейских стран, например из той же Польши. Всем этим угрожальщикам было бы очень неплохо ещё раз перечитать февральское заявление президента. И на этот раз хотя бы постараться понять его правильно.

Авторы Геворг Мирзаян