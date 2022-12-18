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Как снимали польскую комедию "Дежа вю"

Оглавление
Режиссёр Махульский: Обмануть цензуру проще, чем финансистов
"Город Зеро". Дубль два
Штур не любил СССР, но хотел сыграть бандита
Американский фильм, снятый славянами
Дона Чамино играл отец режиссёра
Приём "рамка в рамке" и "не тот" Высоцкий
Тоже "герои": Одесса и пароход "Экватор"
Популярностью не пользовался, но сохранили

Недовольный киллер-недотёпа и отсылки к советскому кино. Какие ещё фильмы снял польский режиссёр Юлиуш Махульский и почему они пользовались в СССР неизменной популярностью.

Опубликовано 17 декабря 2022, 23:40
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Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Сейчас сложно поверить, но во времена СССР польское кино было, наверное, самым кассовым. Полякам в кино дозволялось всё то, что категорически запрещалось в советском кинематографе. Обаятельные мошенники и красавцы-бандиты, сексуально озабоченные главные герои и чёрный юмор — советский зритель валом валил на польские картины.

Режиссёр Махульский: Обмануть цензуру проще, чем финансистов

Юлиуш Махульский. Фото © Wikipedia

Юлиуш Махульский. Фото © Wikipedia

Советско-польская комедия режиссёра Юлиуша Махульского "Дежа вю" вышла в прокат в СССР летом 1990 года. До падения империи оставалось всего ничего. Изменения в обществе были видны невооружённым глазом. Изменились мода и музыка, изменилось отношение к Стране Советов, изменились и сами люди, правда, они всё ещё оставались образованными и могли оценить не только сатиру, высмеивающую стороны советской жизни, но и многочисленные отсылки к советским шедеврам кинематографа. А их было предостаточно.

Сюжет картины был на тот момент оригинален. Одесского бандита Микиту Ничипорука (актёр Владимир Головин) преследовала чикагская мафия. В то время как на родине Микита разрабатывал "великий северный путь", по которому одесские контрабандисты на собачьих упряжках собирались поставлять спиртное в Америку, где действовал сухой закон, в Одессу прибыл нанятый мафией киллер Джон Поллак, роль которого исполнял польский актёр Ежи Штур. По сюжету ему заказывали Ничипорука. В Одессе киллер, выдающий себя за энтомолога, попал в цепкие лапы советской общественности, вырваться из которой было уже невозможно. В результате покушения бандитов он терял память и, уже считая себя настоящим энтомологом, оказывался в комических ситуациях, в ходе которых то и дело "вспоминал" о задании и пытался убить Ничипорука.

Николай Караченцов. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Николай Караченцов. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Советский зритель в кинозале буквально падал со стульев: в советских активистах граждане узнавали собственных комсомольских вожаков, вспоминали быт советских гостиниц, в которых в одной комнате могли поселить незнакомых людей, потешались над немцами-велосипедистами и ухохатывались от повторявшихся комичных ситуаций и игры Штура, чья недовольная физиономия "сделала" больше половины фильма.

Позже Махульский признается: тот факт, что снимать картину пришлось "на переломе эпох", буквально спас фильм. Дело в том, что в "свободной Польше" никто не стал бы финансировать такое кино. А вот при "советском режиме" получить деньги на картину, которая высмеивала бы этот самый режим, оказалось гораздо проще. "Легче было перехитрить советскую цензуру, чем нынешних финансистов", так высказался на эту тему режиссёр. Идея снять картину возникла у него ещё в 1985 году, когда съёмки фильма могли не состояться. Перестройка и гласность только-только начинали разворачиваться. Зато спустя четыре года "время нас обгоняло". Когда фильм вышел на экраны, Польша уже сделала свой выбор в пользу Запада.

"Город Зеро". Дубль два

Кадр © "Город Зеро". Режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Кинопоиск

Кадр © "Город Зеро". Режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Кинопоиск

Сценарий к фильму был написан Александром Бородянским, который в то время считался одним из лучших киносценаристов в Советском Союзе. До "Дежа вю" из-под его пера вышли сценарии к таким шедеврам советского кино, как "Афоня", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Человек с аккордеоном", "Курьер".

Интересный факт: непосредственно перед созданием текста для "Дежа вю" сценарист работал над ещё одним запомнившимся фильмом — "Город Зеро", в котором главную роль играл Леонид Филатов. Там герой тоже попадал в ситуацию, из которой не мог выбраться, и всё время был вынужден возвращаться в одно и то же место — гостиничный номер.

Штур не любил СССР, но хотел сыграть бандита

Ежи Штур. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Ежи Штур. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Мало кто знал, но физиономия у Ежи Штура действительно была недовольной по очень простой причине: СССР актёр не любил, а Одесса ему не нравилась. К тому же на съёмках фильма у него начались проблемы с сердцем, что не добавляло оптимизма. Эмоции актёра удивительным образом не совпадали с эмоциями советского зрителя. Он любил Ежи Штура и помнил его по другому фильму Юлиуша Махульского — "Новые амазонки", где тот сыграл одного из двух выживших мужчин, которые попадают в мир, где есть только женщины. Правда, позже в интервью Штур говорил, будто ему очень понравился сценарий и он, как и любой другой актёр, хотел сыграть мафиози.

Американский фильм, снятый славянами

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

Название "Дежа вю" относилось не только к событиям фильма, становившегося для героя днём сурка, из которого невозможно было выбраться, но и к концепции картины, в которой оказалось множество обращений к советскому кинематографу. В конце концов даже действие фильма происходило во время съёмок немого советского шедевра "Броненосец Потёмкин" режиссёра Сергея Эйзенштейна. Любители кино без труда определяли, что фильм содержал отсылки к "Чапаеву" Васильева, цитатам из картин "Оптимистическая трагедия" Самсонова и "Король в Нью-Йорке" Чарли Чаплина.

Фильм содержал отсылки к "Крёстному отцу" и "Однажды в Америке". Однако этот приём режиссёра будет понятен зрителю намного позже. Ведь и тот и другой фильмы стали широко известны в СССР уже после проката "Дежа вю". Американский писатель Йозеф Левенкопф, посмотрев картину, написал, что это совершенно американское кино, снятое по недоразумению СССР и Польшей. И это совершенная правда. Но правда и то, что снять такой фильм можно было, только хорошо зная изнанку советской жизни.

Дона Чамино играл отец режиссёра

Ян Махульский. Кадр © "Ва-банк". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценарист Юлиуш Махульский / Кинопоиск

Ян Махульский. Кадр © "Ва-банк". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценарист Юлиуш Махульский / Кинопоиск

На роль главного чикагского бандита Юлиуш Махульский пригласил своего отца, актёра Яна Махульского. Сделано это с умыслом, ведь актёр не только был широко известен в СССР по другому очень популярному фильму Юлиуша — "Ва-банк", но и для пародийности. Ведь сцена с главой чикагской мафии отсылала знающего зрителя к эпизоду из "Крёстного отца", которого играл Марлон Брандо. Чтобы усилить комический эффект, режиссёр, который был одновременно и соавтором сценария, настоял на том, чтобы все американские гангстеры носили имена звёзд Голливуда. Поэтому их называли Сталлоне, Чимино, Де Ниро, Коппола, Скорсезе и Пачино.

Приём "рамка в рамке" и "не тот" Высоцкий

Никита Высоцкий. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / YouTube / Корнетъ

Никита Высоцкий. Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / YouTube / Корнетъ

Очень интересный приём был использован режиссёром в эпизоде, когда киллер Джонни Поллак в Чикаго слушает оперу "Тоска", в которой по сюжету главного героя расстреливают. Но героиня оперы жертвует собственной честью, чтобы спасти возлюбленного. Тем не менее злодей Скарпиа, воспользовавшись телом героини, всё равно намерен казнить героя и приказывает расстрелять его. Однако тенор, изображающий главного героя, по идее, должен остаться в живых, ведь на сцене оперы его убивают понарошку. Но в дело вмешивается Джонни Поллак и убивает заказанного ему кем-то певца.

Позже по сюжету фильма в номере одесской гостиницы в эпизодической роли появится Высоцкий, но только не Владимир, а его сын Никита. Он в качестве молодого музыканта-джазмена показывает киллеру "правильную" синкопу и уходит.

Тоже "герои": Одесса и пароход "Экватор"

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

Настоящим героем фильма стал город Одесса. Большинство мест, где происходило действие фильма, одесситы и туристы опознали безошибочно. Тут и булочная в Книжном переулке, и гостиница "Красная" на Пушкинской улице, Второе Христианское кладбище Одессы, которое герои посещают аж три раза. Но как это часто бывает у кинематографистов, локации в фильме были перемешаны так, что проследить перемещение героев было невозможно. Например, во время велосипедной гонки Поллак едет довольно медленно, но каждый кадр переносит его в новое место Одессы.

В сюжете картины фигурирует судоходная компания "Русфлот", которая действительно существовала во времена СССР и даже продавала эмигрантам билеты на пароходы. Эта организация подчинялась Черноморско-Азовскому пароходству, занималась перевозками и даже конкурировала с иностранными компаниями. В роли судна "Феодосия", на котором Джонни Поллак прибывает в порт Одессы, пришлось снимать учебное судно "Экватор" — его вездесущие киношники нашли у пирса одесского яхт-клуба.

Популярностью не пользовался, но сохранили

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

Кадр © "Дежа вю". Режиссёр Юлиуш Махульский, сценаристы Александр Бородянский, Юлиуш Махульский / kino-teatr.ru

В первый раз фильм был продемонстрирован в Польше 18 апреля 1990 года. В прокате он шёл под названием "Виза на 48 часов". Видимо, из-за политических событий в Польше его посмотрело всего 400 тысяч зрителей. Несмотря на это, фильм поляки всё-таки сохранили. Известно, что в 2016 году картина была восстановлена и оцифрована.

Точных данных по просмотрам в СССР нет. Однако найти советского гражданина, который в те годы не посмотрел "Дежа вю", почти невозможно. Кто бы мог подумать, что пройдёт совсем немного времени — и комедия эта будет восприниматься по-другому, как тонкое издевательство над ушедшей в небытие страной. И казавшиеся когда-то смешными потуги одесских бандитов изобразить американский ночной клуб вдруг покажутся гадкими, а голого тела в картине окажется чересчур много, сатира вдруг обернётся мерзостью, словно кто-то неумно пошутил над родным тебе человеком. Да так оно, наверное, и было.

Почему "17 мгновений весны" снимали в разных городах
Почему "17 мгновений весны" снимали в разных городах
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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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