Жизнь из космоса: Загадочные объекты в метеоритах взбудоражили учёных В упавших из космоса камнях постоянно находят сложную органику, из которой состоит жизнь, и до сих пор было совершенно непонятно, как она может там возникать. 16 декабря, 23:40 29597 29597 Фото © Shutterstock

На самом деле в некоторых метеоритах находят нечто и куда более поражающее воображение, чем органические молекулы. К примеру, вот это микроскопическое скрученное нечто, по мнению профессора NASA Ричарда Гувера, — не что иное, как окаменевший внеземной микроорганизм, очень похожий на те, что живут на нашей планете.

Окаменелость в образце Мурчисонского метеорита. Фото © panspermia.org

И разглядели его в образцах метеорита, который упал в 1969 году в Австралии, — довольно знаменитого Мёрчисонского (Мурчисонского) метеорита. Более того, анализ его химического состава показывает, что окаменело это нечто в те времена, когда не только ещё в помине не было земной жизни, но и не было самой Земли, — в метеорите найдены частицы, которым 7 миллиардов лет. Нашей Солнечной системе, напомним, четыре с половиной миллиарда лет.

Пока авторам подобных открытий приходится жить под шквалом критики. Но, во всяком случае, наличие в том же самом Мёрчисонском метеорите аминокислот, углеводородов и даже крупных составных частей РНК и ДНК (нуклеиновых кислот) никто не оспаривает. Всё это — строительные блоки, из которых сложился великолепный дворец жизни. И они обнаружены не в одном и не в двух метеоритах, а в довольно внушительном списке упавших из космоса камней определённого типа — углистых хондритов. Это силикатные породы с многочисленными вкраплениями угля, графита. И опять же сразу возникает мысль о том, что вся известная нам жизнь — это жизнь углеродная.

Фрагмент Мурчисонского метеорита. Фото © Wikipedia

Так вот, к примеру, аминокислота — это многосоставная молекула, в которой находятся атомы углерода, водорода, кислорода и азота. Такие соединения очень многообразны, в природе насчитывается 500 разновидностей. Из них два десятка имеются в генетическом материале земных живых существ, то есть они находятся в составе ДНК и РНК.

Но проблема в том, что для их образования нужна вода в жидком состоянии. Молекулы воды связываются с аммиаком и формальдегидами — и получается аминокислота. Логично предположить, что подобной природной лабораторией должна быть какая-то тёплая планета. Меж тем метеориты — это космический щебень, который до падения на Землю невесть сколько носится по космическому пространству, где температура опускается вплоть до абсолютного нуля: -273 градуса Цельсия. Значит, если в этих камешках и есть вода, то ничего, кроме льда, она собой представлять не может. А скованные в кристаллической структуре молекулы воды уже ни в какие реакции вступать не в состоянии. Тем не менее сложные органические молекулы в метеоритах есть, то есть в многочисленных мелких телах окружающего космоса великолепным образом происходят такие процессы, в которых остаётся буквально пара шагов до появления жизни.

И, похоже, учёные наконец разгадали, как такое может быть. Оказывается, секрет в том, что в метеоритах есть радиоактивные вещества и естественным образом происходит их распад. Как известно, в этом процессе выделяется тепло. Так вот, это тепло просто-напросто растапливает лёд в метеорите и создаёт в нём фактически нечто похожее на первичный бульон.

Это создаёт поистине фантастическую картину. Значит, основа жизни — это в любом случае термоядерные реакции, но для получения их энергии не обязательно иметь поблизости звезду. Планета, комета и даже метеороид могут быть сами себе реакторами. После такого возникает стойкое ощущение, что внеземной жизни просто не может не быть.

Авторы Адель Романенкова