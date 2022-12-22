Необычные идеи новогодних подарков: Что выбрать для родственников и друзей Сезон охоты за новогодними подарками в разгаре, но многие до сих пор не знают, что выбрать. Мы собрали небанальные вещи, которые приятно удивят и порадуют даже самых привередливых родных и близких. 22 декабря, 12:12 Фото © Shutterstock

В этом году россияне всё больше интересуются оригинальными и вместе с тем практичными подарками на Новый год. "Яндекс Маркет" предлагает большой выбор товаров на любой вкус и кошелёк. Кстати, сервис провёл опрос и выяснил, что каждый четвёртый респондент (27%) собирается потратить на подарки не больше 10% от всей суммы, которую он готов израсходовать на Новый год. Почти каждый пятый опрошенный (18%) готов выделить на подарки половину запланированного бюджета и лишь 15% респондентов готовы отдать за подарки не больше трети своего новогоднего бюджета.

Сейчас среди подарков огромной популярностью пользуются различные гаджеты — от наушников до мини-пылесосов, а также товары для досуга и отдыха. Например, настольные игры сейчас выпускаются для людей всех возрастов. Очень популярны и вещи для снятия стресса, а также различные тематические подарки.

Что подарить родителям

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Среди идей подарков для родителей — массажёры, паровой очиститель, портативная посудомойка. Любой хозяйке понравится робот-пылесос, а любителям загородного отдыха — электрогриль. Среди гаджетов хорошая идея — планшет.

Пожилые люди оценят подарки, которые способствуют отдыху и релаксу. Например, анатомическую подушку или набор для чайной церемонии.

Что подарить детям

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Оригинальный подарок для детей — фотоаппарат моментальной печати. Он чем-то напоминает "Полароид", только веселее, так как перед печатью снимки можно украсить масками и фильтрами.

Незабываемое впечатление может произвести танцевальный коврик. Это игра. Чтобы выиграть участники должны быстро прыгать на коврике в такт музыке.

Беспроигрышный вариант — настольная игра "Маленький принц". Она подойдёт детям любого возраста. Даже тем, кто ещё не умеет читать. Среди развлечений детей удивит кукольный домик в чемодане или набор для театра теней.

Что подарить второй половинке

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Среди самых креативных подарков можно назвать экшн-камеру. Конечно, видео можно снимать и на смартфон, но гораздо удобнее это делать с помощью отдельного устройства. Любителей домашнего отдыха порадуют настольные игры. Это отличное развлечение для зимних посиделок с друзьями.

Ещё один вариант — умные часы. Если речь идёт о мужчине, который любит работать по дому, то ему понравится электроотвёртка.

Любители фотографий оценят объективы-прищепки. Более того, из них можно легко составить набор. Тогда в подарке окажутся сразу несколько объективов с разными эффектами.

Практически беспроигрышный вариант — это наушники. Среди практичных подарков можно назвать походный рюкзак и спортивную сумку.

Авторы Валерия Мишина