Почему европейские санкции против России понижают градус Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему очередные санкции против России предсказуемо оказались проходными. 17 декабря, 16:09 Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

После долгого обсуждения Евросоюз всё-таки согласовал… нет, не реформу организации, не общий план выхода из украинского тупика и не схему спасения экономик стран – членов ЕС от последствий нахождения в этом тупике. Главы Европейского союза смогли согласовать очередной — девятый по счёту — пакет санкций против России.

Ну, точнее, пакетик.

Да, содержание его звучит достаточно громко. В частности, санкции предусматривают приостановку действия лицензий на вещание четырёх российских телеканалов (НТВ, "Россия-1", "Рен-ТВ" и Первого канала) на территории Евросоюза. Именно вещания — журналисты указанных СМИ там работать могут.

Также запрещено ведение операций с Всероссийским банком развития регионов, заморожены активы ещё двух банков. Европейские компании больше не смогут оказывать Москве услуги в области рекламы и маркетинга (и слава богу, поскольку благодаря своим исследованиям в области рекламы и маркетинга западные игроки получают оперативные сведения о ситуации на социально значимых рынках: продовольственном, фармацевтическом, бытовой электроники и техники, такие сведения могут быть использованы против нашей страны). Запрещена продажа России авиационных технологий (включая беспилотники), а также инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Граждане Евросоюза не могут занимать руководящие посты в государственных или окологосударственных российских компаниях (как будто сейчас Москва так к этому стремится). В целом санкции наложены более чем на 160 российских компаний (многие из них связаны с ВПК), а также на несколько десятков физлиц (собственность которых за рубежом будут арестовывать). То есть, говоря словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "почти на 200 субъектов, которые несут ответственность за атаки на гражданских лиц и похищение детей (так в ЕС называют российские удары по украинской инфраструктуре, а также спасение бывших украинцев от ракет ВСУ при помощи эвакуации подальше от линии фронта. — Прим. Лайфа)".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкционный пакет "сосредоточен на технологической, финансовой и медийной сфере для того, чтобы российская экономика и военная машина сошли с рельс". Однако эксперты сомневаются, что такого удара для этого будет достаточно. Более того, они сомневаются, что это удар, — ведь, как уже пишут некоторые СМИ, нынешний санкционный пакет во многом дублирует предыдущие (точно это можно будет понять лишь тогда, когда Европой будет опубликован официальный документ о санкциях).

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Но проблема даже не в этом, а в понижении градуса.

По словам представителей коллективного Запада (в том числе и Евросоюза), целями антироссийских санкций являются слом российской экономики и подрыв военных возможностей. Именно поэтому санкции идут по нарастающей. Однако в рамках этой логики каждый новый пакет ограничений должен быть жёстче предыдущего. Кроме того, новые санкционные пакеты должны приниматься без особых возражений со стороны стран-участниц, демонстрируя таким образом несгибаемую волю европейцев.

По факту же ни одно из этих условий сейчас не соблюдается. Во многом потому, что санкции стали бременем для экономики стран – членов Евросоюза. Все относительно безболезненные для ЕС ограничения в отношении России были приняты в первых пяти пакетах, которые были согласованы ещё до начала СВО. После этого начались дискуссии и сомнения относительно того, нужно ли стрелять себе в ногу.

С большим скрипом и под серьёзным давлением со стороны США Европа приняла новые пакеты, в рамках которых ввела ряд ограничений на российский нефтегазовый сектор. Казалось бы, в следующем пакете должно быть что-то помощнее — например, газовое или полное экономическое эмбарго. Однако тут не хватило даже американского давления, ведь европейские лидеры опасаются, что сложная экономическая ситуация в их странах перетечёт в сложную политическую. То есть, проще говоря, в Европе начнутся бунты, которые приведут к досрочным выборам. Именно поэтому долгие дискуссии по девятому пакету не вылились в какие-то серьёзные результаты. Поэтому пришлось имитировать. Так, например, в пакете просто повторили оружейное эмбарго, а также запретили поставлять России дроны, которые Россия в Европе не закупает. Запретили продавать дроны странам, которые продают их в Россию (тому же Ирану), — но они их и без того в Европе не покупают. В итоге и произошло понижение градуса.

Хуже того, на фоне принятия девятого пакетика как-то боком прошла новость о том, что ЕС снял ряд ограничений на поставку российских удобрений. Формально для "предотвращения голода в Африке", конечно же, — однако даже западные СМИ признают, что это не совсем правда. "Санкции действительно наносят ущерб продовольственной безопасности африканских стран, однако предотвращение глобального дефицита удобрений не разрешит кризис, который возник задолго до войны на Украине и вызван многими другими факторами. Однако это (снятие санкций. — Прим. ред.) открыло бы экспортные рынки удобрений из России и снизило бы цены для западноевропейских фермеров", — поясняет издание Politico.

Киев, конечно, недоволен. "Попытки позволить российским олигархам и компаниям уйти от уже введённых европейских санкций наносят удар по всему санкционному режиму, подрывают поддержку Украины и наши общие усилия по остановке военной машины Путина", — возмущается министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба. Но сейчас, на фоне экономического кризиса, мнение западноевропейских фермеров для ЕС куда важнее, чем очередные причитания киевских попрошаек.

Авторы Геворг Мирзаян