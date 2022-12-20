Трансформаторы выбирают алюминий 20 декабря, 12:07 Фото © Алюминиевая ассоциация

— Железная гайка в ведре сразу утонет, поэтому с точки зрения обычного здравого смысла надо строить только деревянные корабли, — иронизирует Иван Волков, технический директор завода "Тольяттинский трансформатор". — Но с инженерной точки зрения более перспективны металлические судовые корпуса, и поэтому сегодня деревянных кораблей не осталось.

Так он объясняет происходящую сейчас своеобразную алюминиевую революцию на своём предприятии: один из лидеров рынка промышленных трансформаторов всё в больших масштабах использует "небесный металл" для производства обмоток. Идея такого применения алюминия в отрасли не нова. Первые опыты его использования в производстве трансформаторов были предприняты и поставлены на поток ещё в советские времена. Однако именно сейчас алюминиевое направление становится по-настоящему магистральным. Всё дело в разработке принципиально новых сплавов "Русала", значительно улучшивших технические характеристики алюминиевой обмотки. Намечены работы по испытаниям сплавов системы "алюминий-кремний-магний", "алюминий-цирконий", "алюминий-цирконий-скандий". Иван Волков сам удивляется: "Теперь алюминиевые провода возвращаются даже в жилищное строительство!"

Потребителю продукции "Тольяттинских трансформаторов", по словам Волкова, нужны качество, надёжность и приемлемая цена. Всё это обеспечивает алюминий. При этом требования к алюминиевым машинам предъявляются такие же, как к медным, да и проверяются они не менее серьёзно. В НТЦ ФСК, а также собственном сертифицированном испытательном центре "Тольяттинских трансформаторов" ряд трансформаторов с алюминиевыми обмотками подвергли высоковольтным, акустическим, механическим и импульсным испытаниям в полном объёме. Самым ответственным этапом были испытания трансформаторов на динамическую стойкость к токам короткого замыкания. Волков говорит, что проверка была нешуточной — "никаких поблажек". И трансформаторы с алюминиевым сердцем с честью выдержали все нагрузки и воздействия.

Почему в Тольятти выбрали алюминий? Да по тем же причинам, по которым круг его применения постоянно расширяется, захватывая всё новые и новые сферы: относительная дешевизна и лёгкость. Медь дороже алюминия примерно в 3,4 раза. При производстве промышленного трансформатора вес обмоток исчисляется тоннами, поэтому экономия при сохранении эксплуатационных характеристик получается серьёзная. К тому же ежегодное увеличение потребления электроэнергии в 2% увеличивает потребность в трансформаторной мощности в семь раз. В результате потребитель, руководствуясь вполне прагматичными соображениями, делает свой выбор в пользу алюминиевых трансформаторов.

Опыт завода "Тольяттинские трансформаторы" убедительно говорит о том, что после авиации и строительной отрасли алюминиевое звучание приобретает также и российская энергетика. Кто следующий?

Авторы Валерия Мишина