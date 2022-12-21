Россияне начали терять интерес к фоторедакторам с искусственным интеллектом 21 декабря, 12:26 Обложка © shutterstock

К концу ноября трафик в сервисе Lensa вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями. Однако для большинства пользователей увлечение фоторедактором оказалось временным - показатели начали снижаться уже в декабре. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов в ресурсах, создающих контент при помощи искусственного интеллекта.

Трафик в приложении Lensa начал расти с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. С помощью искусственного интеллекта он генерирует портреты пользователей в самых разных техниках — от карандашных набросков до футуристических картин. Пользователи соцсетей активно меняли свои аватары на созданные искусственным интеллектом. С каждым днём трафик в Lensa рос в полтора-два раза. К 29 ноября он в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было больше в шесть раз.

Как показало исследование МегаФона, массовое увлечение фоторедактором оказалось временным. Продемонстрировав высокие значения на последней неделе ноября, с 1 декабря интернет-трафик начал снижаться. Падал он в среднем на 20% в день. Тем не менее трафик и количество пользователей остаются вдвое выше, чем до обновления приложения. Часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Этот тренд повлёк за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. К примеру, трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказались рекордными с начала года. Показатели увеличились на 80–90% по сравнению со среднемесячными данными января – октября.

Авторы Валерия Мишина