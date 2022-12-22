Профессия — нефтяник: Как работают люди на цифровом складе среди сибирской тайги LifeDoc вместе с компанией "Газпром нефть" побывали на роботизированном складе в Сибири. 22 декабря, 06:00 Обложка © LifeDoc / "Газпром нефть"

Прямо среди тайги российские специалисты создали уникальный цифровой склад. Здесь роботы помогают сотрудникам выполнять ежедневные задачи, а грузы перевозит авто без водителя. В XXI веке представления о логистике кардинально изменились. Роботы и беспилотники могут взять на себя почти весь механический труд – от доставки материалов до проведения инвентаризации.

Что такое цифровая примерочная? Как дополненная реальность помогает в обучении? И какова на самом деле роль человека на роботизированных складах будущего? Во второй серии документального фильма "Один мой день. Профессия — нефтяник" мы рассказываем об особенностях вахты на цифровом складе Южно-Приобского месторождения в ХМАО-Югре.

— Я родилась в Ноябрьске, на Ямале. Живу в Тюмени, работаю недалеко от Ханты-Мансийска. Всего в 70 километрах от столицы региона. Наш умный склад является частью Южно-Приобского месторождения, одного из крупнейших в Западной Сибири. Эта территория по климатическим условиям приравнена к районам Крайнего Севера. Среднегодовая температура здесь не выше нуля. Но, как настоящая сибирячка, я привыкла к холодным зимам, как и к лесу. Вахта проходит вдали от городов, в окружении хвойных лесов, — рассказывает Анастасия Карлова, специалист цифрового склада "Газпромнефть-Снабжения".

Фото © LifeDoc / "Газпром нефть"

Её день начинается примерно в 6.30. Сотрудники промысла работают в несколько смен. Жизнь на месторождении никогда не останавливается, даже по ночам.

В 7.30 Анастасия встречается с коллегами за завтраком. В столовой каждый день разное меню. По праздникам повара радуют работников особыми блюдами. На Масленицу — блины, на Новый год — оливье и селёдка под шубой. Бывают дни национальной кухни с блюдами разных стран.

Фото © LifeDoc / "Газпром нефть"

— Мой рабочий день начинается в 8 утра. Наш отдел контролирует поступление и вообще все операции с новыми грузами до момента их передачи заказчику. Также мы отвечаем за методологию и анализ работы складского комплекса, а я веду учёт всех вновь прибывающих грузов. Когда я приехала на месторождение первый раз, тут был абсолютно другой склад. Классический, как себе его представляет большинство, — со множеством людей. Были вахтёры, грузчики, водители. Сейчас тут построен современный логистический центр с минимумом персонала, — рассказала Анастасия.

Многие работы автоматизированы. Кроме зоны хранения, тут расположены офисы, цифровая примерочная и Экспириенс-центр, где обучают специалистов. Для новых сотрудников работа начинается с цифровой примерочной. Система выполняет 3D-сканирование, сама определяет размер и подбирает спецодежду.

Фото © LifeDoc / "Газпром нефть"

Доставку грузов на Южно-Приобском месторождении, наряду с обычным транспортом, выполняет беспилотный электромобиль. Ежедневно он преодолевает более 25 километров. Технике доверяют доставку как металлического оборудования, так и хрупких грузов, включая стекло. Предполагается, что в будущем практически вся логистика месторождения отойдёт беспилотному грузовому транспорту.

Фото © LifeDoc / "Газпром нефть"

Важная часть цифрового склада – Экспириенс-центр. Здесь сотрудники проходят обучение с помощью технологий дополненной реальности и с помощью цифровых решений постоянно повышают свою квалификацию.

В свободное время работники Южно-Приобского месторождения могут посвятить тренировкам – здесь создан современный спортзал. Можно позаниматься на тренажёрах, поиграть в пинг-понг или командные игры. Перед сном Анастасия отправляется на пробежку, чтобы подышать свежим воздухом, побыть наедине с собой и осмыслить прошедший день.

Авторы Валерия Мишина