Валютный график приближается к ключевой отметке: Что ждёт курс доллара к 1 января На валютном рынке сложилась уникальная ситуация. К концу года курс доллара неожиданно стал дорожать опережающими темпами. Почему это происходит и сколько будет стоить рубль к 1 января? 21 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Почему начал расти курс доллара

Курс доллара США подобрался к ценовому диапазону 70–80 рублей, который летом обозначило правительство. Именно он считается наиболее комфортным для экономики. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что к ослаблению рубля подтолкнули несколько факторов: пробой уровня 65, который сдерживал рубль от ослабления с июля (технический фактор);

введение девятого пакета антироссийских санкций, потолка цен на газ (180 евро за МВт/ч) и нефть (60 долларов за баррель);

рост дефицита бюджета России. Минфин РФ ожидает дефицит на конец года около 2% ВВП. На 2023 год тоже ожидается дефицитный бюджет;

отток капитала. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до 251 млрд с 246 млрд. долларов;

рост геополитических рисков;

снижение цен на нефть. Баррель Brent стоит 79,95, Urals - 56,16долларов. Дисконт между марками составляет 23,16 за баррель или 40,7%. Учитывая санкции и нефтяное эмбарго, валютная выручка экспортеров сократилась, а значит, дисбаланс за счет восстановления параллельного импорта сместился в пользу валют недружественных стран.

Фото © LIFE / Александр Шалгин

С одной стороны, такой быстрый рост доллара в декабре– это последствия искусственного удерживания курса ЦБ в диапазоне 60-62 рублей. Как только регулятор ослабил давление, рубль сразу стал опускаться. Такой расклад был предсказуем и о нем говорилось ещё летом. С другой, это последствия эмбарго и падения налоговых доходов от нефтегазовой отрасли. Urals сейчас продается не дороже 55 долларов за баррель. Это серьезно бьет по бюджету, и вариантов для того, чтобы как-то нивелировать дефицит, только два – это выход на рынок займов при том, что ОФЗ и так очень дороги в обслуживании, или ослабление рубля, что сейчас и происходит. Такое мнение высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

- Справедливости ради, нужно отметить, что под конец года рубль довольно часто уходил в серьезный минус относительно ноября-начала декабря. Так что в какой-то степени это нормальное явление, - рассказал Алексей Кричевский.

На фоне падения котировок Brent к 80 долларам - минимумам года, расширения спреда российского Urals с Brent (спред по срочным контрактам на декабрь достигает 28,5 доллара) и введения эмбарго ЕС на отечественные поставки по морю российским экспортерам каким-то образом надо компенсировать выпадение объемов. Логично, что через цену.Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

- Поэтому ослабление рубля и рост валют положительно скажется на валовой выручке, и динамика финансовых показателей корпораций, а значит, и бюджета не будет столь негативна. Курс 70 рублей за доллар намного комфортнее для сведения бюджетов, где доходы снижаются, а расходы растут, чем 60 рублей, что были еще в ноябре, - добавил Михаил Зельцер.

Прогноз курса доллара к 1 января

Фото © Shutterstock

Владислав Антонов отметил, что у валютной пары есть сильная зона сопротивления 70–72 рубля за доллар и 72–75 за евро. Если по доллару уровень 72 не устоит, то покупателям откроется дорога к 80. Если евро пробьёт верхнюю границу диапазона, то рост может ускориться до 85 рублей.

- Полагаю, что рубль ослабляют умышленно, чтобы закрыть образовавшиеся дыры по бюджету. Минфин летом обещал выйти на рынок в декабре. ЦБ же в любой момент может ужесточить ограничительные меры в виде комиссий на покупку валют на Мосбирже, - считает Владислав Антонов.

По прогнозам Алексея Кричевского, наиболее вероятный расклад с учетом текущей ситуации на валютном рынке – остановка курса на 75 и снижение до 70-72 с возможным последующим возвратом к 65 рублям за доллар. На уровне 75 очень мощное техническое сопротивление, а 71-73 рубля – это диапазон, в котором рубль находился во времена пандемии, то есть крупный и серьезный коридор. В то же время снижается индекс РТС, который уже упал до 945 пунктов – это аналог индекса Мосбиржи, но в валюте. Там сильная поддержка расположена в районе 850 пунктов, что соответствует примерно 75 рублям за доллар.

- Цели ослабления рубля на 2022 год полностью реализованы, причем менее чем за месяц. Это 70 рублей за доллар США и 10 по юаню. Дальнейшая динамика роста – скорее эффект биржевой волатильности на фоне эмоций и нереализованного вовремя спроса на валюту. В моменте могут быть уровни выше текущих, но коррекция явно назрела, — считает Михаил Зельцер.

Сейчас, по его оценкам, область сопротивления по доллару — 71 с потенциалом возвратного хода в сторону 67,5. Евро из области 75+ может начать коррекционное движение в район 70. Китайский юань способен вернуться под планку 10. Причем движение перегретых за последние дни курсов валют вниз может быть достаточно быстрым. К концу года курс должен стабилизироваться, и валюты несколько успокоятся и скорректируются. Отката к обозначенным уровням аналитик ждёт еще до конца года.

Авторы Нина Важдаева