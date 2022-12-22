Телеком-оператор улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах 22 декабря, 14:07 Обложка © Freepik / lookstudio

Улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber стали доступны абонентам МегаФона по итогам обновления алгоритмов управления трафиком.

— Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость Интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу, — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В мессенджерах голосовые вызовы требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Внедренная система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах. При помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяется дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. По словам представителей оператора, это решение уникально, так как позволяет гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Технология даёт возможность в момент голосовой сессии избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную чёткость речи и эффект присутствия собеседника.

В мобильных сетях голосовой трафик снижается на 5% ежегодно. При этом пользование мобильным Интернетом продолжает расти. Абоненты всё чаще предпочитают общение в мессенджерах. Для звонков они чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика — Viber. Перетоку трафика способствуют современные тарифные возможности: на основной линейке МегаФона мобильный трафик в мессенджерах, в том числе звонки, не тарифицируется.

Авторы Валерия Мишина