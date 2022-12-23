"Меня сглазили": Как молодой юрист зарабатывает на старом Bentley миллионы Несколько страховых компаний судятся с московским юристом Евгением Афанасьевым, который более 70 раз попадал в ДТП на премиальных иномарках и получал компенсации. Почему это похоже на аферу? 22 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Мобильный репортер, © Freepik / zinkevych, Flickr / The Car Spy, © zakon.ru / mcgrady

Как Афанасьев попадает в аварии

Если посмотреть сводки ДТП, то 27-летнему Евгению Афанасьеву страшно не везёт: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, в Калужской области на круговых перекрёстках его иномарку "подбивают" фургоны и грузовики. Они не замечают, как он внезапно оказывается у них с правого борта. Причём Афанасьев всегда за рулём престижного, но старенького Bentley или другой машины подобного уровня. И такие ДТП — примерно раз в две недели. Последнее произошло 16 декабря 2022 года.

Bentley Афанасьева обычно получает приличный удар в переднюю левую часть кузова. Виноватым в этой ситуации оказывается водитель грузовой машины, который не убедился в безопасности проезда по перекрестку и не пропустил машину справа.

После этого страховая компания виновника возмещает затраты на ремонт. Если стандартная страховка его не покрывает, убыток взыскивают с владельца грузовичка — обычно это юридическое лицо. А ущерб приличный: стоимость одной передней фары Bentley доходит до 350 тыс рублей, капота — до 250 тыс, бампера — 130 тыс.

Судя по базе данных Перовского суда, страховщики подозревают, что после получения компенсации битые детали машины восстанавливаются, а новые продаются на сторону. В своих исках страховщики сообщают, что Афанасьев так и не предоставил им снятые с пострадавших автомобилей кузовные детали, и требуют их вернуть или выплатить компенсацию. Таким образом он может зарабатывать десятки миллионов.

Только за 2022 год юрист в качестве ответчика участвовал в 15 тяжбах. Часть требований страховщиков суды уже удовлетворили. Еще несколько приостановлены, идут экспертизы. На вопросы судьи, почему он так часто попадает в однообразные аварии, Афнансьев якобы разводит руками и отвечает, что его кто-то сглазил.

В последнее время Афанасьев обычно попадает в ДТП на купе Bentley Continental GT. У него их несколько: это всегда машины не моложе 2008 года выпуска, поэтому их ремонты, как правило, стоят больших денег. Впрочем, не только они: сначала юрист попадал под грузовички на народном Ford Focus, затем на Mazda, BMW и Infinity.

Некоторые пострадавшие машины продавались после первого же ДТП, самые стойкие, судя по данным ГИБДД, выдерживали ещё до 5 столкновений и больше. После этого машины сбывались на различных площадках, и чаще всего в Инстаграм.





Откуда у 12-летнего ребёнка Bentley

Часть автомобилей Афанасьева привезена из Волгограда, часть он покупает в Москве и окрестностях, причём иногда через сомнительные схемы.

В Перовском райсуде Москвы разбиралось дело с участием Афанасьева. Как выяснилось, один из его Bentley 20 апреля 2021 года попал в очередное ДТП, и после этого, как водится, Афанасьев запросил у страховой компании виновника оплатить ремонт премиальной машины. Эксперты страховой выяснили, что повреждения автомобиль получил в ДТП, но в другой день. На этом основании в выплате отказали.

Тогда Афанасьев обратился к финансовому уполномоченному, который от Центробанка разбирается в подобных спорах. Тот осенью вынес решение о взыскании за ДТП в пользу владельца Bentley 400 тыс. рублей.

Когда страховщики стали разбираться с происхождением Bentley, тут выяснилось, что она принадлежала 12-летней девочке и была продана за 50 тыс рублей. Уже после того самого ДТП покупатель и продавец внезапно переоценили машину и подписали дополнительное соглашение: в результате цена Bentley возросла до 1,5 млн рублей.

Затем прошла ещё одна экспертная оценка. Нанятый Афанасьевым специалист решил, что эта модификация Bentley больше не выпускается, поэтому она эксклюзивная, а за время пандемии цены на вторичном рынке выросли. На этом основании он оценил машину уже в 2,1 млн рублей. При такой стоимости машины, запрос Афанасьева о выплате на ремонт 400 тыс. рублей выглядел уже логичным.









Страховщики через суд признали куплю-продажу Bentley недействительной на том основании, что машину продавал ребенок без согласия органов опеки. Теперь родители девочки должны вернуть владельцу 1,5 млн рублей, а тот им машину. Решение финансового уполномоченного о выплате 400 тыс. Афанасьеву судья также отменил.

Этот эпизод напоминает мошенничество: сначала цену машины занизили, чтобы не платить налог, а затем завысили, чтобы обосновать высокую стоимость ремонта.

Где живёт юрист

Формально Афанасьев зарегистрирован в семейном частном доме в столичном районе Косино. Этот дом ранее принадлежал его бабушке, а теперь матери. По документам это одноэтажное строение площадью 160 "квадратов" на участке 15 соток, однако вживую старый деревянный дом выглядит как добротный кирпичный двухэтажный особняк с мангальной площадкой и густым ухоженным садом. У дома можно заметить целый склад автомобильных колёс, вероятно, снятых с аварийных авто.

Впрочем, парень там давно не живёт. Теперь он часто меняет квартиры, его следы обнаруживаются в Новопеределкино, в подмосковных Балашихе и Реутове. В последнее время он проживал на съёмной квартире, в одном из ЖК комфорт-класса в Люберцах.

У юриста несколько телефонов: на один он заказывает еду на дом, указывает его при покупке/продаже автомобилей, регистрирует на него соцсети. Другой — строго под личные нужды и для связи с родными.

Судебные приставы открыли против Афанасьева два дела на общую сумму 100 тыс. рублей. Вероятно, в ближайшем будущем эта сумма может существенно возрасти. Пока юрист продолжает попадать в ДТП: последнее произошло 16 декабря. Он пользуется Bentley Continental GT красного цвета.

16 декабря Афанасьев попал в ДТП на этом автомобиле. Машина стоит у дома юриста в Люберцах. Фото © avinfotelegraph.com Почему силовики не могут ничего сделать с явными подставами на дорогах? 0 Потому что формально всё выглядит и оформлено законно Потому что у Афанасьева есть влиятельные покровители Силовики тоже могут быть в доле К Афанасьеву претензий нет. Суд обычно выносит решения в его пользу

Авторы Евгений Кузнецов