Внеземная ДНК: Зонд "Кассини" встревожил учёных неожиданными данными со спутника Сатурна Биологи давно подозревают, что подо льдом этой маленькой луны нас ждёт эпохальное открытие. Но до сих пор для полной уверенности кое-чего не хватало. Теперь есть всё. 22 декабря, 23:40 Энцелад. Фото © NASA/JPL-Caltech

Энцелад: спутник-океан

Энцелад находится примерно в полтора раза ближе к Сатурну, чем Луна к Земле. Но он в семь раз меньше неё – всего 500 с небольшим километров в диаметре. Так что, будь у газового гиганта поверхность, на которой можно стоять, диск этой луны оттуда всё равно выглядел бы меньше, чем диск нашей. Зато как эпично, наверное, смотрится огромный «властелин колец» в небе над самим Энцеладом.

У Сатурна шесть десятков спутников, а у Юпитера и того больше. Но Энцелад очень выделяется в этой богатой коллекции. Выделяется в буквальном смысле – астрономы обратили внимание на его яркий блеск. Он отражает больше солнечного света, чем любое другое небесное тело во всей Солнечной системе. Оказалось, что сверкающий шарик целиком и полностью покрыт льдом. Причём не каким-нибудь замёрзшим углекислым газом, а именно водяным льдом.

3D-модель спутника Сатурна Энцелад. Фото © NASA Visualization Technology Applications and Development

Когда в начале 1980-х мимо него пролетели знаменитые «Вояджеры», на этой ледяной поверхности удалось рассмотреть многочисленные трещины. А спустя 20 с лишним лет зонд «Кассини» сфотографировал, как из этих трещин в районе южного полюса вовсю бьют гейзеры, то есть извергается горячая вода. Это говорит о том, что под скорлупой прячется жидкая начинка. Подлёдный океан.

По нынешним представлениям, толщина льда на Энцеладе составляет не более 2 километров, а глубина воды – километров 30. Для сравнения, земные океаны в глубину в среднем 3,7 километра. Учёные говорят, этот небольшой океан по объёму – как расположенное на границе Канады и США озеро Верхнее, крупнейшее на Земле озеро после, собственно, Каспийского моря: 12 с лишним тысяч кубических километров.

Жизнь на Энцеладе

Сравнение размеров Земли и Энцелада. Фото © Wikipedia

Возник вопрос, за счёт чего, собственно, внутри столь далёкого от Солнца Энцелада такой кипятильник. Выводы такие: во-первых, у него немного вытянутая орбита, и по мере приближения к Сатурну и удаления от него гигант своим притяжением всё время деформирует его, то сжимает, то растягивает. Но расчёты приводят учёных к тому, что этого мало для того разогрева, который наблюдается. Поэтому есть версия, что у Энцелада очень пористое ядро, вроде швейцарского сыра. Или пемзы. В эти раскалённые пустоты всё время попадает вода, что и даёт дополнительный нагрев. И в принципе такой механизм позволяет поддерживать этот океан в тепле сколь угодно долго с самого момента рождения спутника. Это не может не вдохновлять астробиологов, потому что, насколько можно понять из истории Земли, для возникновения жизни нужны стабильность и комфорт в течение долгого времени.

И ещё нужен определённый набор ингридиентов. И они на Энцеладе обнаруживаются один за другим. К примеру, ещё в 2011 году в NASA заявили, что для известной науке жизни Энцелад – лучшее место в Солнечной системе после Земли, потому что там есть: вода, углерод, аммиак и постоянный источник тепла. Несколько лет спустя «Кассини» проанализировал рвущийся из гейзеров пар и нашёл в нём сложные органические молекулы, из которых могут получиться аминокислоты – строительные блоки жизни. Более того, появилось предположение, что под ледяной коркой на поверхности этого глобального океана имеется тонкая органическая плёнка.

Далее в 2021 году выяснилось, что тот же «Кассини» нашёл в гейзерном веществе метан. Притом в таких невероятных количествах, что одними геологическими, никак не связанными с биологией, процессами это объяснить практически невозможно или как минимум очень трудно. В любом случае, как считают исследователи, метан этот поднимается со дна в тех местах, где, по всей видимости, бьют гидротермальные источники. Любопытно, что на Земле в таких источниках обитают разнообразные археи, которые этот метан вырабатывают.

Последнее недостающее звено

Солнечная система планеты Сатурн со звездами. Фото © Shutterstock

Как недавно объяснили на съезде Американского геофизического общества, для полного счастья не хватало только одного – фосфора. Дело в том, что этот элемент находится и в нуклеиновых кислотах (то есть в ДНК и РНК), и в клеточных оболочках. В общем, без него понятная земной науке жизнь не представляется возможной.

Так вот, по сообщению от международной команды учёных, это недостающее звено нашлось. И не просто нашлось, а опять-таки поразило своим изобилием. И обнаружил это всё тот же героический «Кассини». Напомним, ещё в 2017 году после успешного завершения своей миссии этот космический аппарат сгорел в атмосфере Сатурна. Но огромное количество данных, которые он собрал, продолжают обрабатывать до сих пор. Надо полагать, их хватит ещё на много лет.

Надо сказать, орбита Энцелада находится на уровне одного из колец Сатурна – кольца Е. Оно не входит в список самых ярких, известных и красивых, находится гораздо дальше них и состоит из мелких-мелких льдинок. И учёные практически уверены, что кольцо это сотворил Энцелад своими гейзерами. Значит, вещество этого кольца и вода подо льдом спутника – одно и то же.

По опубликованным данным, «Кассини» проанализировал вещество кольца Е. И, как выясняется, в нём полным-полно фосфата натрия. Судя по этому его количеству, в океане Энцелада его по меньшей мере в 100 раз больше, чем в океанах Земли. Как говорят учёные, на дне этого внеземного океана, видимо, очень много богатых фосфором минералов – апатитов.

Авторы Адель Романенкова