Бизнес на изломе: Почему "Росгосстрах" могут погубить аферы, роскошная жизнь топ-менеджеров и пожары В последнее время только в Москве произошло сразу несколько пожаров с беспрецедентным ущербом. Чем эта ситуация может закончиться для страховых компаний? 28 декабря, 07:51 13872 13872 Бывший гендиректор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов, © Wikipedia / Vtbinsurance

Почему зачастили крупные пожары

Летом пламя превратило в руины склад Ozon в подмосковном Красногорске: уничтоженное имущество было застраховано на 17 млрд рублей. В декабре выгорел строительный гипермаркет OBI в Химках — страховые выплаты оценены в 20–30 млрд рублей. Следом огонь не оставил ничего от торгового центра "Стройтракт" в Балашихе — ущерб около 10 млрд рублей.

Последствия пожара на складе Ozon. Видео © Telegram / SHOT

Все эти беспрецедентные выплаты легли на плечи страховых компаний. Пока они готовы исполнять свои обязательства, однако частота пожаров заставляет их задуматься о дополнительной проверке каждого такого случая на злой умысел владельцев бизнеса. Ведь в разгар кризиса проще получить крупную страховку, чем вести вялотекущий бизнес или заморачиваться с его продажей.

— В настоящее время страховому рынку России вполне по силам покрыть ущерб. Мы надеемся, что благодаря ёмкостям самого рынка и помощи государственной перестраховочной компании проблем с урегулированием не возникнет, — надеется президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Вот что осталось от магазина OBI. Видео © T.me / SHOT

Топ-менеджер одной из крупных страховых компаний в разговоре с Лайфом не излучает оптимизма.

— На самом деле нет уверенности, что страховщики, не дрогнув, покроют многомиллиардный ущерб ретейлеров! А если ещё несколько таких пожаров, то вообще может случиться коллапс! — признался собеседник.

Понять, в каком положении сейчас находится страховая отрасль, можно на примере крупного игрока — "Росгосстраха".

Почему лихорадит флагмана страхового рынка

Фото © ТАСС / Максим Стулов

В прошлом году "Росгосстрах" отметил столетие. К юбилею флагман отрасли подошёл не в лучшем состоянии. В 2001–2017 годах страховщиком владел и управлял олигарх Данил Хачатуров. Чем богаче он становился, тем хуже шли дела у его компании. По итогам 2015-го убыток составил минус 5 млрд рублей, в 2016-м — минус 33 млрд, в 2017-м — минус 56 млрд. Хачатуров решился продать тонущий корабль. Сделка была запланирована безденежная: страховая переходит банку "Открытие", взамен Хачатуров получает долю в восемь процентов в самом "Открытии". Но пошло не по плану.

Банк начал поглощать "Росгосстрах", но буквально через несколько дней сам обанкротился. ЦБ пришлось санировать и банк, и поглощённого им страховщика. Чтобы флагман индустрии не развалился, в него влили 100 млрд рублей денег налогоплательщиков.

Разразился грандиозный скандал, названный в СМИ аферой века. Брата Хачатурова Сергея, он был в "Росгосстрахе" вице-президентом, арестовали. Ему инкриминируют хищение 8 млрд рублей. Всё остальное руководство, частью которого тогда был и сам Данил Хачатуров, заподозрили в выводе из страхового флагмана ещё 26,5 млрд рублей. Пока шло расследование, Данил эмигрировал в США, где купил за $35 млн особняк в Беверли-Хиллз с видом на Голливудские холмы.

Бывший совладелец страховой компании "Росгосстрах" Сергей Хачатуров, 2019 год. Фото © ТАСС / Андрей Васильев

В 2019 году спасать "Росгосстрах" назначили Геннадия Гальперина. Он стал новым гендиректором. Это был уже его второй заход в страховую компанию. С 2002-го по 2008-й он трудился там исполнительным вице-президентом, являясь, по сути, правой рукой Данила Хачатурова.

У Геннадия Гальперина и его команды противоречивая репутация. Между двумя заходами в "Росгосстрах" он со своими менеджерами управлял "ВТБ Страхованием" — и вышел скандал. Было инициировало уголовное дело против зама Гальперина — Олега Меркулова, обвинённого в краже 1,1 млрд рублей. Впрочем, в итоге суд снял с Меркулова обвинения.

Бывший гендиректор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. Фото © Wikipedia / Vtbinsurance

Летом 2022 года выяснилось, что команда Гальперина так и не смогла стабилизировать ситуацию в "Росгосстрахе".

— Компания по итогам полугодия показала минус, — заявил Михаил Задорнов, глава банка "Открытие". По его данным, финансовые показатели "Росгосстраха" продолжают падение. Так, чистая прибыль в первом полугодии 2021 года снизилась в девять раз по сравнению с январём — июнем 2020 года, с 6,3 млрд рублей до 663,9 млн рублей. А сейчас вообще убыток.

Ни с Гальпериным, ни с его командой не были продлены трудовые контракты. Им пришлось уйти из "Росгосстраха".

— Их увольнение связано не только с плохими результатами, но и с подготовкой сделки по продаже материнского банка "Открытие" группе ВТБ, где за командой Гальперина тянется шлейф сомнительных дел, — предположил собеседник Лайфа, знающий ситуацию изнутри.

Уже не секрет, что ВТБ готовится под Новый год приобрести у Центробанка 100% активов "Открытия", включая дочерние структуры — "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Сумма сделки оценивается в 340 млрд рублей.

Как живёт семья экс-главы "Росгосстраха"

Экс-гендиректор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин живёт роскошно. Его адрес по паспорту — трёшка стоимостью до 40 млн рублей в Последнем переулке. Речь об отреставрированном дореволюционном особняке в самом центре Москвы у Бульварного кольца. Есть охрана, двор огорожен, парадная украшена живописными панно.







Но фактический адрес у Гальперина другой. Он занимает квартиру площадью 148 квадратов и ценой около 150 млн рублей в ЖК премиум-класса "Четыре солнца" вблизи Садовнической набережной. Комплекс может похвастать неоклассической архитектурой, панорамными окнами, дизайнерской отделкой зоны лобби, круглосуточными консьержами и приватной территорией на два гектара с прогулочными аллеями, фонтаном и беседками.









На жену Гальперина было оформлено 17 соток земли, на которых расположен дом площадью 380 квадратов, в престижном посёлке "Довиль". Все особняки спроектированы в нарядном нормандском стиле с ажурным узором по эскизам французских архитекторов рубежа XIX–XX веков. На территории есть большое озеро, причал и несколько открытых бассейнов. Вероятный особняк семьи Гальпериных потянет на четверть миллиарда рублей.











Штрафы ГИБДД супруге Гальперина приходят по адресу четырёхкомнатных апартаментов в добротной кирпичной брежневке на Донской улице. Расположение выигрышное: через дорогу Нескучный сад и Александринский дворец. Цена — около 25 млн рублей. А ездит Гальперина на паркетнике Mercedes GLЕ ценой до 8 млн рублей.

Квартира, зарегистрированная на жену Гальперина. Фото © Яндекс.Карты

29-летний сын Гальперина живёт в США с киевлянкой Викторией Шапиро — её можно назвать украинской националисткой и фанаткой русофобской поэтессы Лины Костенко. Молодые люди познакомились, когда учились в Городском университете Нью-Йорка. Раньше они снимали квартиру на Манхэттене на 112-й улице в историческом доме. Аренда обходилась им в сумму около $5000 в месяц.

Исторический дом на Манхэттене, где снимали жильё сын Гальперина с невестой

С недавних пор пара перебралась в Бостон, где арендовала за сумму до $11 тыс. в месяц апартаменты в люксовом доме Hub50House.

— Наши резиденты наслаждаются роскошными квартирами с панорамным видом на город и гавань. В доме имеются гриль-кабинки, на крыше открытый бассейн и места для костра. Есть всесезонная крытая лужайка на открытом воздухе с игровой площадкой и спа-салоном для домашних животных. В каждых апартаментах итальянская мебель и двойные ванные, — нахваливают риелторы.











Фешенебельное жильё бывшего топ-менеджера "Росгосстраха"

С сыном Гальперина дружит в соцсетях некая Екатерина Печёнкина из калифорнийского городка Саннивейл. Эта девушка поддерживает Украину, разместив её флаг на аватаре. Она дочка Алексея Печёнкина, бывшего члена правления "Росгосстраха", уволившегося одновременно с Гальпериным.

Алексей Печёнкин и его дочь. Фото © sia.ru / А. Фёдоров, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pechenkinaea

Семья Печёнкиных занимает пентхаус на 207 квадратов стоимостью свыше 100 млн рублей в небоскрёбе "Триумф палас". Это помпезный дворец у Чапаевского парка в Москве. Фасад отделан керамической плиткой и натуральным камнем, межквартирные холлы — мрамором.

"Триумф палас", где у семьи Печёнкиных пентхаус. Фото © triumphpalas.ru

Также у Печёнкиных имеется двушка стоимостью около 40 млн рублей в сталинке на Бережковской набережной. Из квартиры открываются виды на Москву-реку, Новодевичий монастырь и Сити. Здание после полной реконструкции с новыми коммуникациями и железобетонными перекрытиями.

Сталинка на Бережковской набережной. Фото © domclick.ru

На Алексея Печёнкина были зарегистрированы 30 соток земли, на которых находится особняк, в подмосковном коттеджном товариществе "Славнефть". Это элитный камерный посёлок, построенный в голландском стиле, где традиционно селились топ-менеджеры одноимённого концерна. Недвижимость, связанная с Алексеем Печёнкиным, стоит до 130 млн рублей. Заметим, что, когда в начале нулевых Печёнкин работал в "Славнефти", там же старшим вице-президентом трудился и Данил Хачатуров.

Один из этих особняков может принадлежать Алексею Печёнкину. Фото © Google Карты

Поддерживающая Украину дочь Печёнкина замужем за американцем. Они жили в Сан-Диего и Вашингтоне, а сейчас обживают таунхаус в Саннивейле. Его цена — до $4 млн.

В одном из этих таунхаусов живёт дочь Печёнкина с мужем и детьми

Как из "Росгосстраха" выводили активы

В начале года Тверской суд Москвы заочно арестовал находящегося в международном розыске Даура Джениа, экс-главу компании "Капитал Ре", входившей в периметр "Росгосстраха" при Даниле Хачатурове.

Даура Джениа подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии силовиков, в результате его манипуляций "Росгосстрах" лишился ликвидного актива — крупной медицинской компании "Медис", обслуживающей клиентов в том числе в рамках программы ОМС. Это 13 поликлиник, 159 здравпунктов, три санатория и полторы тысячи медиков. Актив целиком отошёл структурам ближайшего друга Данила Хачатурова — президента ЦСКА Евгения Гинера. Ущерб оценивается в сумму свыше миллиарда рублей.

Следователи считают, что Джениа выполнял указания начальства. Кстати, по сравнению со своими шефами он не богат. На нём лишь двушка в сталинке на Садовом кольце. Подобная обойдётся примерно в 30 млн рублей.

Президент ЦСКА Евгений Гинер. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Похоже, поставлена точка в тяжбах с другой компанией Евгения Гинера — "Капитал лайф", которая длительное время и за копейки пользовалась товарными знаками "Росгосстраха". ФАС признала этот договор антиконкурентным. Ущерб оценивают на уровне 150 млрд рублей.

Когда Данил Хачатуров улетел с концами в США, вскрылось, что вся недвижимость "Росгосстраха" принадлежит не самому страховому гиганту (он лишь арендатор), а фирмам "РГС недвижимость" и "Легион девелопмент". Ниточки от них тянулись к кипрским офшорам. Словно по команде, обе эти компании начали одновременно банкротиться. По мнению экспертов, это была ещё одна попытка Хачатурова спасти своё богатство. Предположение подтверждается фактами. Так, в конце 2019 года суд отменил распродажу 15 зданий. У "РГС Недвижимости" за бесценок их хотело купить предприятие "Отель сервис", которое принадлежит через офшоры… тому же Данилу Хачатурову.

Бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Всего же с банкротных торгов уйдёт до 200 офисов, которые ранее арендовал "Росгосстрах". Так, за 805 млн рублей уже продан бизнес-центр "Президент" на Ушаковской набережной в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас ищет покупателя памятник архитектуры — Загородная дача архитектора Малахова в Екатеринбурге. Цена — 55 млн рублей.

Все эти аферы и махинации в "Росгосстрахе" могут привести к тому, что очередной крупный пожар или техногенная катастрофа просто обрушат компанию, а вслед за этим начнётся крах и других участников рынка.

Почему так часто стали происходить крупные пожары с большим ущербом? 0 Это хозяева бизнеса пытаются заработать на страховке Это несоблюдение противопожарных мер и халатность Так бизнесу намекают, что нужно страховать свои активы

Авторы Егор Пережогин