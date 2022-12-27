Безусловно красив: Первые впечатления от смартфона TECNO Phantom X2 Компания TECNO 7 декабря провела в Дубае презентацию своего нового смартфона — Phantom X2. Лайф выпала возможность посетить это мероприятие, и мы одними из первых познакомились с новинкой. 27 декабря, 12:37 4934 4934 Фото © rozetked

Проведя пару дней со смартфоном в руках, мы готовы поделиться своими первыми впечатлениями о нём. Забегая наперёд, отметим, что у китайской компании появился очень стильный и функциональный аппарат, который легко может посостязаться за внимание россиян с околотоповыми устройствами других брендов, представленных в нашей стране.

Дизайн и эргономика

Видео © LIFE

Phantom X2 — первый по-настоящему флагманский смартфон TECNO, который будет продаваться в России. Устройство кричит о том, что оно целится в премиум-сегмент, с первых секунд знакомства. Новинка поставляется в большой коробке с покрытием софт-тач, подобно той, в которых поставляются Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate.

Фото © TECNO Россия

Помимо смартфона в упаковке можно найти набор аксессуаров небывалой по сегодняшним меркам щедрости: зарядное устройство на 45 Ватт, провод USB-С, наушники, а также чехол. Последний по совместительству является ещё и подставкой для смартфона в горизонтальном положении. Сам смартфон поставляется с защитной плёнкой на экране.

Phantom X2 — крупное устройство. Оно имеет большой 6,8-дюймовый дисплей, длину почти 17 см и массу около 200 граммов. Редкое устройство при таких параметрах остаётся изящным, но Phantom X2 это удаётся.

Фото © rozetked

Закруглённые края экрана и визуальное отсутствие рамок добавляет устройству ощущение воздушности — кажется, что в руке ты держишь только огромный экран и ничего больше. Металлические кантики устройства приятно холодят руку и напоминают о премиальной категории.

Сзади устройство выглядит ещё более впечатляюще. В первую очередь взгляд приковывает большой блок камер с тремя кольцами объективов и вспышкой, стилизованной под букву X. TECNO называет этот дизайн "лунными кратерами". Что-то в этом есть… Как и метеориты не выбирают точку падения, так и камеры Phantom X2 расположены с кажущейся небрежностью. "Кажущаяся" эта небрежность потому, что удивительным образом все элементы блока камер, несмотря на лёгкую асимметрию, смотрятся очень гармонично.

Фото © TECNO Россия

Задняя крышка выполнена из пластика, но имеет матовое напыление из материала, напоминающего софт-тач. В отличие от большинства других смартфонов с похожим исполнением, у Phantom X2 крышка на удивление очень устойчива к отпечаткам пальцев.

Кнопка питания и качелька громкости расположены на правой стороне, причём довольно низко — дотянуться большим пальцем можно и до одной кнопки, и до другой. Снизу расположились динамик, разъём USB-C, а также слот для двух Nano-SIM. Сверху — микрофон.

Фото © TECNO Россия

В плане эргономики Phantom X2 не идеален, что, впрочем, объясняется внушительными габаритами. Так у всех смартфонов с диагональю экрана больше 6,5 дюйма. Из-за скруглённых краёв экрана смартфон ощущается немного скользким. Из-за большого блока камер указательный палец так и норовит заляпать нижний объектив. Впрочем, все эти незначительные проблемы отлично решаются комплектным чехлом. Не видим никаких причин им не пользоваться.

Защиты от влаги, увы, нет.

Экран и звук

Экран Phantom X2 — это 6,8-дюймовая OLED матрица с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 1080 х 2400 пикселей, соотношением сторон 20:9 (да, экран довольно узкий, и это играет на пользу его эргономичности) и защитой Gorilla Glass Victus.

Фото © TECNO Россия

Претензий к цветопередаче и яркости не имеем — экран отличный. С частотой обновления несколько сложнее. Смартфон имеет три режима работы — 60 Гц, 120 Гц и авто. С одной стороны, не хватает компромиссного варианта в виде 90 Гц для экономии заряда батареи.

С другой стороны, даже при перманентном использовании режима 120 Гц мы не заметили перерасхода заряда, типичного для устройств многих других брендов. В режиме "авто" смартфон почему-то работает только в 60 Гц, о чём говорит опыт и других обзорщиков.

К слову, о других обзорщиках. Часто журналисты и блогеры заочно критикуют экраны с закруглёнными краями. Мол, скользко и много ложных срабатываний. Мы такой фобии не имеем, поэтому считаем данное решение в Phantom X2 оправданным в угоду стилю. К тому же проблем с ложными срабатываниями мы не зафиксировали. Единственное — ввиду сильного закругления по краям экрана можно заметить искажение цветов при обилии белого фона. Не считаем эту особенность критичной, поскольку к ней быстро привыкаешь.

Фото © TECNO Россия

Звук в Phantom X2, увы, вызвал меньше восторга, чем экран. В устройстве используется один динамик. Его, конечно же, достаточно для прослушивания музыки и просмотра видео. Тем не менее в устройстве, которое целится во флагманский сегмент, хотелось бы видеть стерео. В то же время не можем не отметить, что премиальные смартфоны Huawei Mate тоже далеко не в первый год существования обзавелись двумя динамиками.

Автономность и производительность

Впрочем, по качеству звука "флагманство" смартфонов оценивается далеко не в первую очередь. В первую очередь смартфон делает флагманом флагманский вычислительный блок. А он у Phantom X2 ни дать ни взять именно такой.

В смартфоне используется анонсированный в конце прошлого года MediaTek Dimensity 9000. Модель выполнена по самому продвинутому на сегодняшний день 4-нанометровому техпроцессу, имеет одно ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, три ядра Cortex-A710 на 2850 МГц и четыре ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

Помогает процессору MediaTek в данном смартфоне 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR 5, а также 256 ГБ постоянной памяти типа UFS 3.1. Постоянная память в Phantom X2 очень быстрая: смартфон может её использовать для расширения объёма оперативной памяти.

Фото © TECNO Россия

Сухой набор цифр размочим тезисом о том, что по результатам тестирования в бенчмарках Phantom X2 на базе Dimensity 9000 превосходит ряд смартфонов под управлением Snapdragon 8+ Gen1 вроде Huawei Mate 50 Pro и Realme GT2 Pro.

На практике это означает, что интерфейс смартфона абсолютно не тормозит, браузер работает без нареканий, а игры работают на максимальных настройках графики. Последнее пока можем утверждать только на примере Genshin Impact, PUBG Mobile и CoD Mobile. Отдельно здесь отметим, что смартфон почти не греется.

За автономность в Phantom X2 отвечает батарея на 5160 мАч. Не самый большой объём, но, чёрт возьми, как же смартфон экономно его расходует. Заряда Phantom X2 нам хватало на почти два дня интенсивного использования. Среди флагманов такое мы последний раз видели, когда тестировали смартфоны Huawei без сервисов Google на базе фирменных процессоров Kirin. Это говорит о том, что в TECNO и MediaTek, похоже, очень серьёзно отнеслись к оптимизации системы.

Фото © TECNO Россия

Phantom X2 поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Ватт. Не самый выдающийся параметр среди флагманов, но всё ещё достаточный для того, чтобы заставить горько плакать пользователей iPhone. До 50% новинка заряжается примерно за 20 минут, до 100% — примерно за 70 минут. Ввиду отличного показателя автономности это хороший результат.

Беспроводной зарядки нет. И это такой же минус для флагмана, как и отсутствие второго динамика. Вроде бы и не критично, но для галочки опцию иметь хотелось бы.

Фото и видео

Как было отмечено выше, Phantom X2 несёт на борту три основные камеры: основной модуль на 64 МП, широкоугольный на 13 МП и датчик автофокуса на 2 МП. Фронтальная камера одна — на 32 МП.

Основная камера способна записывать видео в разрешении 4К и 30 или 60 FPS, широкоугольная работает только в режиме 1080р и 30 FPS. Фронталка пишет видео только в 1080р, но уже при 30 или 60 FPS.

Фото © TECNO Россия

К сожалению, времени "наиграться" с фотовозможностями устройства при первом знакомстве было не много. Тем не менее на основе небольшого своего опыта, а также опыта, который мы подсмотрели у коллег, можем отметить, что камера Phantom X2 как минимум неплохая.

Дневные снимки получаются хорошего качества. Радует широкий динамический диапазон и высокая детализация. Местами, правда, снимкам не хватает насыщенности. С портретной съёмкой смартфон тоже справляется неплохо — на уровне субфлагманов других брендов.

С видео всё нормально. Главное, Phantom X2 может похвастаться оптической стабилизацией. Может быть, она не лучшая на рынке, но вполне себе справляется с тряской при съёмке с рук во время ходьбы.

При этом порадовала фронтальная камера. Она делает снимки с приятным тёплым тоном и при этом не искажает текстуру кожи.

В промежуточном этапе беглого знакомства с фото- и видеовозможностями камеры отметим, что Phantom X2 хватит для выполнения повседневных задач и съёмки кадров для семейного архива. Однако от устройства не стоит ждать ультимативного качества (потенциал которого, к слову, далеко не всегда раскрывается пользователями) уровня флагманов Samsung, Xiaomi, Realme и Huawei, которые стоят от 80 тыс. руб. и выше.

ПРИМЕРЫ ФОТО, СДЕЛАННЫХ НА СМАРТФОН













Вывод

Phantom X2 — безусловно красивый и мощный смартфон, который точно наведёт шороху на российском рынке. Phantom X2 точно удовлетворит требовательного пользователя, будь то часами играющий подросток или взрослый человек, для которого смартфон является надёжным рабочим инструментом.

TECNO просит в России за новинку 45 тыс. руб. Премьера назначена на 26 декабря. За такие деньги Phantom X2 помимо уникального дизайна будет предлагать бескомпромиссную мощность и бескомпромиссный экран.

Авторы Валерия Мишина