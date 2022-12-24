Под ядерной звездой: Что предсказывает рождественская обложка Economist Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян расшифровывает, что означают пугающие символы британских прогнозистов, чьи предсказания всё чаще сбываются. 23 декабря, 23:40 Обложка © © economist.com

Британское издание Economist продолжает эпатировать читателей. Перед Новым годом журнал выпустил номер с очередной загадочной обложкой. На ней символами отображены основные, по мнению редакции, тренды, которые перетекают из 2022-го в 2023-й.

Вроде бы как в центре картинки находится ёлка — рождественский символ. Однако на самом деле ключевым элементом композиции является знак над ёлкой. Редакция поместила туда символ, который очень похож на ядерный. И что он означает?

По одной из версий, путеводной звездой 2023 года является ядерная энергетика — именно она спасёт мир в период высоких цен на энергоносители. По другой — всё гораздо проще и печальнее: мир ведут путём ядерной катастрофы. Обстрелы Украиной Запорожской АЭС, обострение ядерного кризиса вокруг Ирана — всё это лишь играет в пользу версии авторов. Наконец, третья версия в том, что это не знак атома, а Солнечная система. Правда, планет на ней всего лишь семь. Какая отсутствует? Поскольку официально исключать какую-то планету из системы (как это ранее сделали с Плутоном) вроде не планируют, то, значит, одна из планет может быть уничтожена, и первым кандидатом на эту роль является Земля. По тем же самым ядерным причинам.

По бокам от ядерного символа летят птицы, на первый взгляд, вверх. Что это — символы душ людей, которые погибнут от мировых конфликтов? Или беспилотники? Или всё-таки символ государства? Если присмотреться к фигурам птиц, особенно верхних, где линии спрямлены, то можно увидеть в фигуре каждой птицы самый настоящий тризуб. Причём непонятно, куда направляется этот тризуб, — рвётся вверх, к ядерной войне, куда весь мир ведёт Зеленский со своими провокациями, или всё-таки падает вниз?

Вокруг ёлки тоже достаточно символов. Большая часть из них непонятна, но некоторые уже можно трактовать. Например, в правом нижнем углу отображены мужчина и женщина, держащиеся за руки, — мы их видим со спины, а значит, они уходят. Возможно, авторы ожидают какой-то окончательный уход традиционных ценностей в прошлое, хотя навязывание всем идеологии ЛГБТ-КВЕРТИ вызывает всё больше и больше раздражения даже у западных обывателей. Сверху от пары находится символ, похожий на приспособления для игры в крикет, и он перекрещён с бейсбольной битой. В плане крикета речь, скорее, не об Англии, а об Индии, которая приобретает всё больше и больше значения в мире, — но почему перекрещено с битой? Конфликт между Востоком и Западом?

Футбольный мяч на зелёном поле — Чемпионат Мира, который уже прошёл и на котором Восток очень хорошо себя показал. Животные и череп могут означать что угодно (в некоторых явно угадываются какие-то сатанинские символы), а вот за ними идёт вполне понятное изображение головы, где вместо мозга расположен желудок. Весьма толстый намёк на мировую нехватку продовольствия, о которой пишет всё больше и больше экспертов. Нехватку, которая заставит людей (особенно в развивающихся странах) думать желудком и совершать различные радикальные поступки.

Нижний левый иероглиф — китайский символ "Ши", который переводится как "поэзия". Опять же, что здесь имели в виду авторы? Пытались зашифровать тут созвучное имя лидера Си Цзиньпина, который будет, безусловно, одним из главных действующих лиц в 2023 году? Сомнительно, ведь хоть эти слова и созвучны для европейского уха, но транскрибируются они по-разному. Или речь идёт о китайской поэзии как символе того, что 2023 год запомнится проникновением китайской культуры повсюду? "Ши Цзин" (Книга Песен) — один из ключевых древнекитайских литературных сборников. В любом случае очевидно, что иероглиф показывает значимость Китая в 2023 году.

Как показывает эту значимость и одна из надписей, которая идёт по кромке обложки. "Китайский город в Европе". Речь, конечно, не о массовом переселении китайцев в Старый свет — пока что для такой миграции ещё не наступило нужное время. Здесь речь идёт о китайских технологиях (в том числе и в области интернета), которые могут помочь Европе создать "умные города". Напомним, что некоторые из этих технологий показали свою суперэффективность в борьбе против коронавируса.

Среди других надписей можно увидеть, например, "Амиши в Индонезии". Под этим термином, вероятно, понимается слёт участников "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали. Амиши — это такая секта, которая выступает за максимальное уединение и изоляцию от других. Вероятно, лидеров "Двадцатки" назвали амишами потому, что они отказались объединиться ради решения общих проблем. Напоминаем, что ряд экспертов уже называют мировую фрагментацию и отказ от международного сотрудничества одним из основных рисков 2023 года.

Ещё один текст говорит об окончании периода авторских прав. В нынешнее время, когда международные санкции в отношении той же России привели к отказу целого ряда компаний работать на российском рынке, наступает самый настоящий рай для пиратов и изготовителей полных аналогов западных продуктов. По сути, все годы, потраченные на борьбу с пиратством и убеждение людей в том, что нужно покупать и платить за оригинальный продукт, благодаря политике Запада, пошли насмарку.

Также надписи анонсируют новые правила для хаджа, установленные Саудовской Аравией (серьёзно ограничившие возможность мусульман совершить паломничество), призывают нас вспомнить уроки инфляции из экономических кризисов прошлого, также предвещают наступление века высоких технологий, где именно эти технологии будут определять наш образ жизни. Причём как в мирное время, так и в военное. Будут идти рука об руку. Не случайно под ёлкой, символизирующей мировое древо, расположена ветка лавра и что-то, напоминающее тернии.

Авторы Геворг Мирзаян