Инновационный комплекс "Лахта Центр" обеспечен связью по уникальному проекту 26 декабря, 12:00 ТАСС / Антон Галахов

Самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскрёб "Лахта Центр" получил обеспечение сотовой связью и высокоскоростным Интернетом по уникальному проекту МегаФона.

"С учётом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений "Лахта Центра". Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 километров радиокабеля и четырёх с половиной километров оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Базовые станции размещены в ЦОД, расположенном за пределами комплекса. Он оснащён по первой категории надёжности, имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. "Такое инфраструктурное решение позволяет долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии", — подчёркивается в сообщении.

Комплексное решение ЦОД и распределённая активная антенная система обеспечивают уверенное покрытие операторов Big4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОД. При этом дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Как отмечается в сообщении оператора, инновационный комплекс соединён с ЦОД волоконно-оптическими линиями связи. Они проходят по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надёжность и бесперебойность оказания услуг.

Авторы Валерия Мишина