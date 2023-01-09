После новогодних праздников можно получить перерасчёт за услуги ЖКХ: Как вернуть деньги Не все знают, что в январе можно снизить сумму в квитанциях за услуги ЖКХ. Что для этого нужно сделать, кому положен перерасчёт и сколько денег можно сэкономить? 8 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

В праздники многие уезжают из дома: кто-то — на дачу, кто-то — в другой город или за границу. При этом не все знают, что на даты отъезда можно снизить выплаты за услуги ЖКХ.

— Перерасчёт можно сделать за газ, воду, свет и вывоз мусора. Конечно, если говорить про воду, то речь идёт о тех случаях, когда в квартире нет счётчиков. Например, когда в доме нет технической возможности установить их, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, если жильцы пользуются холодной и горячей водой, они платят ещё и за водоотведение. Здесь учитывается использованная вода из раковины, ванной, cтиpaльнoй и посудомоечной машин, которая уходит из квартиры. Когда речь идёт о перерасчёте, то его делают общим: на горячую и холодную воду, а также на водоотведение.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Снизить плату можно в том случае, если кого-то из жильцов нет дома более пяти дней. При этом человек должен подтвердить факт своего отсутствия в это время. День отъезда и возвращения в квартиру не учитываются.

Чтобы сделать перерасчёт, нужно подать заявление в управляющую компанию или поставщику услуги. Сделать это можно до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения.

— Нередко жильцы сталкиваются с тем, что ошибки в расчётах делают управляющие компании. Обычно суммы небольшие, и жильцы на переплату не обращают внимания. Но бывают и более серьёзные ошибки. Если пришла квитанция с завышенной суммой, то нужно сначала проверить правильность начислений, — считает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если факт ошибки подтвердится, можно получить от управляющей компании компенсацию в свою пользу. Об этом говорится в статье 157 Жилищного кодекса РФ. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление, где будет указан факт нарушения порядка расчёта платы за ЖКУ. В течение месяца УК проводит проверку и решает, действительно ли была допущена ошибка. Если УК подтверждает нарушение, то потребитель может получить компенсацию. Её размер составляет 50% от суммы, которая была начислена сверх положенной. Само собой, возвращают и переплату.

— Эти деньги обычно идут в зачёт будущей платы за коммунальные услуги. Таким образом, их не выплачивают наличными, но сумма в следующей квитанции будет меньше. Если же УК отказывается признавать ошибки, но потребитель уверен в своей правоте, то решить вопрос можно через суд, — добавил Петр Гусятников.

Стоит отметить, что с 1 марта 2023 года станет проще сделать перерасчёт за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов. Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления коммунальных услуг. В них закрепили формулу перерасчёта для случаев, когда сумма за вывоз ТКО определяется исходя из общей площади жилого помещения, а не из числа жильцов.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Таким образом, перерасчёт платы за мусор смогут сделать все жильцы. Пока же эта возможность есть только там, где сумма выплат зависит от количества проживающих. Порядок расчёта определяется регионами. Есть два варианта оплаты вывоза твёрдых коммунальных отходов: по количеству проживающих в квартире или по количеству квадратных метров. Регионы сами выбирали, по какой схеме рассчитывать выплаты.

— Если же говорить об оплате по квадратным метрам, то раньше не было инструмента корректировки суммы в тех ситуациях, когда человек фактически не проживал в квартире. Допустим, уезжал на каникулы. Обновления в правилах решают эту проблему. Там появились необходимые формулы для перерасчёта в тех регионах, где расчёт платы за ТБО делается исходя из квадратных метров жилья, — пояснила Елена Кузнецова.

Кстати, чтобы снизить сумму в квитанции, необязательно, чтобы в квартире отсутствовали все жильцы. После перерасчёта сумма уменьшится пропорционально тому, сколько человек уезжало в данный период.

Авторы Нина Важдаева