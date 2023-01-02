Тайна эволюции: Учёные вырастили в лаборатории странное существо и не знают, что с ним делать У биологов есть подозрение, что они наконец нашли таинственного общего предка всех растений, животных и людей. 1 января, 23:40 Обложка © ТАСС / dpa / Waltraud Grubitzsch

Это одна из самых неожиданных находок современной науки. Такие подводные горячие источники называют чёрными курильщиками. Из-под самого дна бьёт похожая на дым чёрно-серая вода температуры градусов в триста по Цельсию, а то и выше. Она не кипит только благодаря огромному давлению толщи воды. В ней растворены сульфиды металлов, сероводород и прочие всевозможные вещества из земной коры. То есть это источник и тепла, и минералов: просто праздник для обитателей морских глубин. Оазис. И, по мнению многих учёных, греться у такого дымохода не просто хорошо: возможно, именно там и начиналась вся та многообразная и пёстрая земная жизнь, которую мы видим. Поэтому с тех пор, как "чёрных курильщиков" обнаружили (а было это в 1970-е годы), в них упорно ищут таинственного последнего универсального общего предка — существо, с которого начиналась эволюция всего живого и о котором говорил Чарлз Дарвин. Это не обязательно должно быть самое первое живое существо на Земле, но точно самое первое, которое не вымерло "холостым", а продолжило линию эволюции. По имеющимся представлениям, оно обитало три-четыре миллиарда лет назад и было одноклеточным.

По сути, феномен "чёрных курильщиков" похож на вулканический процесс, и такие курильщики как раз в основном и находятся в местах каких-то активных тектонических процессов. Но меньше всего такой подводный "дом с трубой" ожидали найти на спокойном и холодном дне между Норвегией и Гренландией, где Атлантика уже переходит в Северный Ледовитый океан. Может быть, поэтому тамошнего курильщика назвали в честь скандинавского бога коварства и обмана "замком Локи".

И в этом коварном месте в 2010 году нашли неизвестный ранее безъядерный одноклеточный организм, которому дали созвучное имя Lokiarchaeum ossiferum. Судя по тому что о нём выяснили учёные, он представляет собой не бактерию, а археи: во многом похожие на микроб живые организмы, но со своими весомыми отличиями в способах жизнедеятельности и строении. Археи поначалу считали разновидностью бактерий, но потом поняли, что это нечто совершенно отдельное. А ещё через какое-то время возникло ощущение, что они даже не возникли от бактерий и что бактерии вообще были не первыми или как минимум не были прародителями всего и вся.

Проблема была в том, как эти археи из "курильщика" как следует изучить. А это оказалось очень сложно: они очень хрупкие, крайне трудно перемещать их из пробирки в пробирку без нанесения телесных повреждений. К тому же очень медленно размножаются: один цикл деления длится целую неделю, а то и две. Для сравнения: иные бактерии плодятся каждые минут двадцать.

В конце концов, учёные приноровились выращивать их, быстро замораживать и рассматривать под электронным микроскопом. Вот он, возможно, наш самый древний предок.

Одноклеточный организм Lokiarchaeum ossiferum, который может оказаться предком всего живого на Земле. Фото © Science.org / THIAGO RODRIGUES-OLIVEIRA / UNIVERSITY OF VIENNA

В этих щупальцах, которые так трудно не повредить, генетики нашли белки, характерные уже для более сложных организмов, — эукариоты. То есть они по всем признакам настолько древние и примитивные, насколько можно себе представить, и в то же время хранят в себе некие "предвестники" дальнейшего развития. Так что находка в дымящемся подводном замке оказалась аргументом в пользу того, что мы, похоже, совершенно неправильно представляем себе, как свершилось чудо эволюции.

Авторы Адель Романенкова