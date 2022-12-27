Слуцкий назвал "филькиной грамотой" призыв Киева исключить Россию из ООН

"[Этот призыв] явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная филькина грамота рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведённая аргументация — для отсталых", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Слуцкий заметил, что исключить Россию из ООН невозможно, ведь это стало бы закладкой мины под самую массовую, авторитетную и значимую международную организацию. Также он предположил, что в украинском МИДе наступил кризис жанра или утрата связи с реальностью, — в связи с заявлением Кулебы о "мирном саммите".