Слуцкий назвал "филькиной грамотой" призыв Киева исключить Россию из ООН
Призыв МИД Украины исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект. Такое мнение высказал глава Комитета по международным делам Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"[Этот призыв] явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная филькина грамота рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведённая аргументация — для отсталых", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Слуцкий заметил, что исключить Россию из ООН невозможно, ведь это стало бы закладкой мины под самую массовую, авторитетную и значимую международную организацию. Также он предположил, что в украинском МИДе наступил кризис жанра или утрата связи с реальностью, — в связи с заявлением Кулебы о "мирном саммите".
Напомним, ранее МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН и международной организации в целом. Ведомство, по всей видимости, забыло, что это невозможно по уставу ООН из-за права вето у РФ. Позднее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН в феврале. Что касается участия в мероприятии России, то украинский министр считает это возможным только после "проведения международного суда".
Телеграм-канал Леонида Слуцкого