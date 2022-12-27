Не только мандарины: Как Новый год помогает исполнять желания и спасать редких выдр Топ-10 благотворительных акций, которые создадут новогоднее настроение и помогут поделиться заботой с теми, кому так нужно внимание и помощь. 27 декабря, 14:20 3317 3317 Обложка © dream.fondpodsolnuh.ru

Стать чьим-то "тайным Сантой" и подарить нечто особенное — лучший способ зарядиться позитивными эмоциями. Каждый год в конце декабря благотворительные фонды и крупные компании устраивают добрые акции для тех, кому особенно нужна помощь и поддержка. Лайф выбрал десять новогодних инициатив, которые помогают совершить праздничное чудо.

Человек человеку — волшебник

"Ёлка желаний" — наверное, самый популярный проект для детей и пожилых людей, находящихся в трудной ситуации. Каждый из них может найти своего исполнителя желаний, а любой желающий — почувствовать себя волшебником. Достаточно оставить заявку на сайте. Подарок может быть и нематериальным. И если одни получают вожделенный синтезатор или смартфон, у других исполняется мечта прокатиться на квадроцикле или оленьей упряжке, побыть один день сотрудником ДПС или обнять панду.

Добрые дела каждый месяц

Фото © "Газпром нефть"

Чаще смотрите на всё глазами ребёнка – это поможет найти вдохновение и даже победить депрессию. С таким новогодним арт-манифестом выступила группа художников из психоневрологических интернатов Петербурга. Каждому месяцу года они посвятили картину с инструкцией добрых дел: дарить спонтанные подарки, соглашаться на приключения, собирать гостей и записывать мудрые мысли в свою книгу.

Акцию поддержала компания "Газпром нефть", которая собрала все картины в новогодний календарь в духе современного искусства. Вместо планирования дел он помогает разобраться в чувствах и не забывать делать добрый дела каждый месяц.

Первый тираж уже раскупили на благотворительной ярмарке в офисах компании. А вырученные деньги направили в помощь ребятам из психоневрологических интернатов и в фонды "Ночлежка" и "Антон тут рядом".

Перемены в подарок

На Новый год можно подарить и знания, навыки или опыт, которые помогут изменить жизнь. Праздничная онлайн-акция "Подари добрые перемены" адресована детям, оставшимся без родителей. Для них в рамках проекта фонда "Большая перемена" можно приобрести учебные материалы, оплатить персональные уроки, занятия в мастерской или консультации по решению жизненных вопросов.

Каникулы мечты

У детей без иммунитета много проблем. Например, они не могут путешествовать, так как должны постоянно принимать лекарства. Даже новогодние каникулы такие дети вынуждены проводить дома или в больнице. Но у них есть возможность посмотреть мир "чужими глазами" благодаря новогодней акции "Каникулы мечты", проводимой благотворительным фондом "Подсолнух". Желающие могут выложить на YouTube мини-экскурсию из своего города и поделиться ею на странице проекта. Лучшие видео выберет жюри из подопечных фонда, а организаторы акции подарят победителям призы.

Гирлянда с сюрпризами

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Для онкологических пациентов и их близких фонд медицинских решений "Не напрасно" создал интерактивную онлайн-гирлянду. На её игрушках каждый день в декабре открываются окна с любопытными фактами, сюрпризами и подарками, полезными материалами, которыми может воспользоваться любой желающий. Например, тематические стикеры, промокоды от партнёров фонда, памятки о здоровье, а также поздравления врачей-онкологов и предновогодний плейлист от сотрудников и экспертов фонда.

Старость в радость

В домах престарелых или интернатах отмечают новогодние праздники многие пожилые люди. Подарки для них уже в 57 регионах собирает фонд "Старость в радость", и в этом году он рассчитывает порадовать более 80 тыс. человек. Сюрпризы могут быть достаточно скромными, иногда это просто вкусные продукты или блюда, приготовленные неравнодушными людьми. Но неважно, встречаешь ты Новый год в 70-й раз или в 90-й, главное — внимание и поддержка.

Не просто мандаринка…

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Всё-таки без мандаринов Новый год — не праздник, именно эти фрукты собирает для своих подопечных фонд помощи хосписам "Вера". Можно привезти как пакет, так и несколько ящиков. Хотя чем больше мандаринов, уверяют организаторы, тем больше новогоднего волшебства. Если личной возможности приехать нет, можно заказать доставку в онлайн-супермаркетах. Только в любом случае надо заранее связаться с координатором выбранного хосписа, находящегося под патронажем фонда.

… но и тушёнка

Ежегодную акцию "Мандаринка и тушёнка" проводит благотворительная организация "Ночлежка", помогающая бездомным. Дарители могут приносить в пункты сбора продукты и предметы гигиены, которые затем войдут в подарочные наборы. Подопечные получат их накануне Нового года в консультационной службе организации, на стоянках "Ночного автобуса" в Москве, различных учреждениях столицы и Санкт-Петербурга.

Каланьтесь!

Перед Новым годом не обойтись без флешмобов, один из которых, #ЯКаланюсь, запустил Всемирный фонд дикой природы. Он посвящён редкому виду морской выдры — каланам, обитающим на Курильских островах. Как объясняют организаторы, "каланиться" — значит замедлиться в праздничной суете, не делать ничего серьёзного, а вместо этого уделить время себе и близким. Каждый желающий может сравнить свой образ жизни и калана, пройти интересные тесты и заодно поддержать программу спасения редких животных.

По заявкам животных

Желания не только людей исполняются в новогоднюю ночь. Так решил фонд "Собаки, которые любят" и организовал "благотворительную ёлку" для бездомных животных. На сайте проекта собраны визитные карточки подопечных фонда с указанием необходимых им товаров. Здесь можно, например, узнать, что котёнок Гав хочет лоток и наполнитель для него, а собака Кира — щётку. А ещё есть информация, как приобрести соответствующие подарки и передать их фонду.

Авторы Валерия Мишина