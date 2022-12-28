Новогодние поезда "Мороз-экспресс" открыли зимний сезон В древний город Великий Устюг, официально провозглашённый родиной Деда Мороза, стал ходить особый поезд. В пути он делает остановки для посадки пассажиров в Ярославле, Данилове, Вологде и Ядрихе. 28 декабря, 14:00 Фото © РЖД

До Нового года остаётся несколько дней. В это время поезда "Мороз-экспресс" Москва – Великий Устюг открывают очередной сезон, чтобы приблизить сказку.

Специальные новогодние поезда отправляются из Москвы в 12:15 с 24 по 29 декабря 2022 года, а также с 1 по 7 января 2023 года. Во время путешествия пассажиры могут попробовать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

Путешественников ждёт развлекательная программа. Они смогут стать героями сказочных событий, а также посетить вотчину и терем Деда Мороза. Кроме того, можно будет побывать в зоосаде, в кузнице и даже в ледяной комнате.

Путешественники смогут принять участие в зимних развлечениях и различных конкурсах. Организаторы маршрута рассчитывают на то, что поездка будет интересна не только детям, но и взрослым.

Кстати, в составе поезда "Мороз-экспресс" есть вагоны разных классов — плацкартные, купейные и СВ, а путешествие в Новый Устюг может быть оформлено как тур с развлекательной программой, либо как обычная поездка.

Авторы Валерия Мишина