Новый вагон-бистро появился в составах регулярных пассажирских поездов 28 декабря, 09:35 T.me / telerzd

В декабре двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда отправился в свой первый рейс с фирменным поездом № 103/104 Москва – Адлер. Кроме того, он будет курсировать в поезде № 23/24 Москва – Казань.

У этого бистро есть целый ряд новшеств. Например, просторный обеденный зал и стол-стойка с поворотными креслами. В распоряжении пассажиров — зарядные станции для гаджетов, светильники с двухтоновым режимом работы, кнопки вызова официанта и много других полезных опций.

К тому же в вагоне-бистро действует новая концепция питания. Еда готовится профессиональными поварами на предприятиях и поставляется в стерильных контейнерах, а в поезде блюда только разогревают и сервируют.

Ещё три двухэтажных бистро РЖД получит к началу следующего года. Их включат в другие составы этих поездов. Новые вагоны уже оценили пассажиры. Уровень питания и обслуживания в вагонах-ресторанах нового поколения значительно вырос.

Авторы Валерия Мишина