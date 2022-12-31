Спецоперация на Украине стала началом возрождения России и избавления человечества от глобальной угрозы Почему специальная военная операция на Украине стала итогом укрепления России. 30 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Главным событием уходящего года стала военная спецоперация на Украине. Это уже событие десятилетия. И даже не сама СВО, а её последствия для России и всего мира. Жители ДНР и ЛНР ждали это целых восемь лет. Но Россия до последнего пыталась избежать этого крайнего варианта, прикладывала все усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, "всё, что связано со специальной военной операцией, — мера абсолютно вынужденная, необходимая".

Ранее, комментируя слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения для Запада были лишь возможностью подготовить Украину к конфликту с Россией, Путин сказал, что России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, её надеялись решить миром.

Мы можем делать выводы, учиться на ошибках и даже пытаться исправить их. Что, собственно, и происходит. "Решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России", — заявил, подводя итоги года, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Во-первых, киевский режим готовился напасть на народные республики Донбасса в начале весны. Подтверждение этим планам было получено в самом начале СВО. Как рассказывал тогда глава ДНР Денис Пушилин, в штабе противника была детализированная карта местности с нанесением расположений подразделений НМ ДНР и других военных объектов, которые обнаружены с беспилотных летательных аппаратов.

Более того, по словам Пушилина, в ноутбуке содержались карты не только Донбасса, но и Крыма. Что является подтверждением того, что Киев намеревался захватить ещё и часть России. И если успешная атака ВСУ на ДНР и ЛНР грозила нам миллионами беженцев и серьёзными репутационными издержками, то атака на Крым уже была бы покушением на территориальную целостность страны и угрозой национальной безопасности.

Не стоит забывать о том, что СВО началась через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможности появления в его стране ядерного оружия, став триггером для начала СВО.

Теперь народные республики Донбасса получили то, о чём они уже не могли и мечтать, — возможность не только освободить оккупированные территории, но и воссоединиться с Россией. А главное — перспективу долгожданного мира. Сегодня, когда Донецк подвергается самым варварским обстрелам с 2014 года, это может прозвучать как издевательство, но наши войска метр за метром освобождают территорию и отодвигают ВСУ подальше от Донбасса. Такова цена мира.

Помимо Донбасса ещё две области исторической Новороссии — Запорожская и Херсонская — смогли оторваться от Киева и стать частью России. Результаты референдумов говорят сами за себя: люди там никогда не принимали итоги нацистского переворота 2014 года и требовали справедливости. Да, часть этих территорий всё ещё под оккупацией. Но сегодня очевидно, что их освобождение — вопрос времени.

Присоединив эти территории, Россия выиграла очень много. Азовское море, как это было с XIX века вплоть до 1991 года, снова стало внутренним морем нашей страны, исчез риск каких-либо провокаций в его акватории со стороны соседей, которые хотели построить там базу НАТО. Появилось сухопутное сообщение с Крымом, который уже никак не зависел ни от каких блокад со стороны Киева. Навсегда решена проблема с водоснабжением полуострова. Жители аграрной Таврии, которые веками зависели от торговых связей с Крымом и остальной России, а последние восемь лет были вынуждены просто выбрасывать свой урожай, также остались в огромном плюсе.

По итогам референдумов площадь России увеличилась более чем на 80 тысяч кв. км, это территория более чем в три раза больше Крыма, в пять раз больше Израиля или Словении, в три раза больше Бельгии, в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии, больше, чем Россия приобрела по итогам Русско-турецкой войны, Советско-финской и Великой Отечественной войн.

Но главное богатство — это люди. Более семи миллионов представителей русского народа стали гражданами России. Референдумы в Донбассе и Таврии 2022 года частично восстанавливают справедливость. И символично, что это происходит в год столетия СССР.

Но главное — ещё впереди. Нужно довести до конца начатое. С нацизмом на Украине, который всегда будет представлять угрозу для России, должно быть покончено раз и навсегда. Мир должен увидеть, какого зверя взращивал все эти годы Запад. Россия раскрыла деятельность биолабораторий США на Украине и предотвратила их использование против своих граждан. Но угроза применения биооружия, как и угроза появления у Киева ядерной бомбы, — это угроза всему человечеству.

Авторы Дмитрий Родионов