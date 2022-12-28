"Добьюсь своего": Пришедший на планёрку в образе Деда Мороза мэр Саянска на спор сбросил 8 кг за месяц

Мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский, который прославился тем, что пришёл на планёрку в образе Деда Мороза, рассказал aif.ru, как за последний месяц он похудел на восемь килограммов, а делал это из-за спора со своим коллегой.

"Да, на 8–9 кило! Как сбросил к первым числам декабря вес, так он и застыл. С тех пор, может, около килограмма только потерял! Но я добьюсь своего, я не отступаюсь", — заявил Боровский.

Сейчас вес градоначальника колеблется в районе отметки 187–188 килограммов. При этом к следующему лету он пообещал местным жителям сбросить сразу 30 кг. Делать передышку в новогодние праздники Боровский не собирается и будет продолжать худеть, даже несмотря на то, что 31 декабря он отмечает свой день рождения.