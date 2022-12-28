"Добьюсь своего": Пришедший на планёрку в образе Деда Мороза мэр Саянска на спор сбросил 8 кг за месяц
Мэр Саянска Боровский рассказал, как на спор сбросил за месяц 8 килограммов
Мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский, который прославился тем, что пришёл на планёрку в образе Деда Мороза, рассказал aif.ru, как за последний месяц он похудел на восемь килограммов, а делал это из-за спора со своим коллегой.
"Да, на 8–9 кило! Как сбросил к первым числам декабря вес, так он и застыл. С тех пор, может, около килограмма только потерял! Но я добьюсь своего, я не отступаюсь", — заявил Боровский.
Сейчас вес градоначальника колеблется в районе отметки 187–188 килограммов. При этом к следующему лету он пообещал местным жителям сбросить сразу 30 кг. Делать передышку в новогодние праздники Боровский не собирается и будет продолжать худеть, даже несмотря на то, что 31 декабря он отмечает свой день рождения.
Мэр уже даже определился с тем, что будет есть на Новый год: гостей он порадует своей фирменной праздничной уткой, а вот сам будет довольствоваться нежирной говядиной, груздями, опятами и свекольным соком, который, по его словам, с лёгкостью заменяет красное вино.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский провёл совещание в костюме Деда Мороза.
t.me / Саянские зори