Как микрофинансисты из Лондона и Барселоны зарабатывают на бедных россиянах миллиарды Жители России задолжали 6,7 млрд рублей фирме MoneyMan, за которой стоят иностранные собственники. Чем владеют и как живут её основатели? 30 декабря, 12:36 4104 4104 Обложка © Shutterstock

Кредитный капкан

Под Новый год Антона с Кубани одолевают коллекторы микрофинансовой компании MoneyMan. Он занял 30 тысяч рублей, отдал обратно 50 тысяч, но ещё 100 тысяч остался должен. Вот такая хитрая математика.

— Не смог вовремя закрыть из-за проблем на работе. Чтобы коллекторы не доводили звонками моих стариков и не включали счётчик, я много раз лонгировал заём. Стоимость одной пролонгации на неделю — 2100 рублей. Потом начал скрываться. Теперь я им должен сто тысяч, мой банковский счёт вот-вот заморозят в пользу MoneyMan по решению мирового судьи, — печалится Антон.

Символ MoneyMan — супермен в зелёном, как доллар, костюме. Фото © Zaym-onlayn.ru

В общей сложности россияне должны компании MoneyMan 6,7 миллиарда рублей. Это пятое место в рейтинге российских микрофинансовых организаций по общему размеру портфеля микрозаймов (тело долга с учётом просроченной задолженности. — Прим. Лайф) на 1 января 2022 года. MoneyMan первой в России начала кредитовать онлайн.

Фирмой на 100% владеет кипрский офшор. Она — часть испанского холдинга ID Finance со штабом в Барселоне. Дивиденды с доходов выплачиваются западным инвесторам, для которых даже существует рекламная презентация, чтобы больше вкладывались.

ООО МФК "Мани Мен" находится в собственности кипрского офшора. Фото © Spark-interfax.ru

Пока россияне утопают в долгах, богатеют создатели ID Finance — гражданин Израиля, живущий в Каталонии, Борис Батин и резидент Лондона Александр Дунаев. Оба в детстве жили и учились в Британии. Оба жертвователи благотворительного фонда Children’s Trust, прославившегося раздачей юным англичанам ваучеров стоимостью от 250 фунтов стерлингов с целью обучения финансовой грамотности.

Основатели "Мани Мен" Александр Дунаев (слева) и Борис Батин (справа). Фото © Олег Яковлев / РБК

Сейчас Батин и Дунаев активно раздают интервью мировым СМИ, позиционируя себя как эдакие Марки Цукерберги от финтеха — это когда высокие технологии используются для улучшения финансовой отрасли.

— С помощью айти мы помогаем потребителям, оставшимся вне банковской системы. Наша цель — увеличить финансовую доступность, что повлечёт за собой повышение социальной мобильности и рост ВВП, — заливаются они соловьём.

Сын строителя и банкирши из Барселоны

39-летний Борис Батин — выпускник Кембриджа и модник с запонками Cartier. Его карьера развивалась молниеносно: в 20 лет он уже партнёр Deutsche Bank, в 23 — вице-президент "Ренессанс банка", в 27 — занял аналогичную должность в московском филиале Royal Bank of Scotland. Судя по его соцсетям, большую часть времени он уделяет спорту и активному отдыху. Борис был членом закрытого студенческого клуба академической гребли в Кембридже, бегал марафон по пустыне Сахара, пересекал на велосипеде Новую Зеландию и США. Борис скорее похож не на банкира, а на капитана университетской спортивной команды из голливудского кино.

Борис Батин на отдыхе. Фото © Facebook / Борис Батин

В 2009–2010 годах Борис Батин числился менеджером лондонского предприятия Baks Capital Llp. В уставных документах его обозначили как резидента столицы Англии с адресом 25 Marathon House, 200 Marylebone Road. Это жилой комплекс бизнес-класса вблизи Риджентс-парка и Вест-Энда, где двухкомнатная квартира стоит около миллиона фунтов.







На своей странице в деловой соцсети Linkedln Батин указывает, что живёт в Барселоне. Согласно испанскому торговому реестру, у него в Каталонии две финансовые компании и ещё одна в сфере недвижимости, распродающая квартиры в бразильском Буэнос-Айресе по цене до 260 тысяч долларов. Вероятно, Батин занимает апартаменты в барселонской новостройке с бассейном на крыше. Расположение: вторая линия от Средиземного моря на Avenida d'Eduard Maristany. Стоимость такой недвижимости порядка одного миллиона евро.





В многочисленных испанских статьях о Батине журналисты называют его израильтянином.

Кто его родители, Борис Батин тщательно скрывает: в открытых источниках сведений нет никаких. Лайф выяснил их личности. Его мать Галина Батина — экс-сотрудница "Коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс", который обанкротился и лишился лицензии из-за нарушений законодательства. С восьмидесятых годов она проживала на Кутузовском проспекте в историческом доме сотрудников КГБ вместе с неким Александром Либманом. Он отец Бориса Батина. Он крупный московский строитель.

У Бориса Батина могла остаться недвижимость на родине. За ним числились двушка и трёшка суммарной стоимостью около 70 млн рублей в сталинках на Кутузовском проспекте.





На Бориса Батина было оформлено 30 соток земли, на которой располагается роскошный особняк площадью 651 квадрат, в элитном подмосковном посёлке "Антоновка". Такая недвижимость потянет на 200 млн рублей.

Подмосковный посёлок "Антоновка". Фото © Poselok-antonovka.ru

Также на Батина были оформлены 34 сотки, где находится чуть менее фешенебельный коттедж, в посёлке "Лесное озеро" в Троицком округе Москвы. Примерная цена до 120 млн рублей.

Один из этих коттеджей может принадлежать Борису Батину. Фото © "Yandex.Карты"

Чем известен другой совладелец MoneyMan

Второй основатель MoneyMan — 35-летний Александр Дунаев. В детстве он снимался в "Ералаше". В юности отучился в лондонском "Империал-колледже". В 20 лет устроился аналитиком в "Ренессанс банк", в 22 — партнёром в Deutsche Bank.

Александр Дунаев. Фото © VK / Александр Дунаев

В 2012–2016 годах Алексей Дунаев управлял лондонской фирмой Bering Strait Partners. В уставных документах было указано, что он резидент Великобритании, проживающий с женой по адресу 64 Pimlico Apartments, 60 Vauxhall Bridge Road. Это дом премиум-класса, где квартиры могут стоить свыше миллиона фунтов стерлингов.







В нетворкинг-сетях чета Дунаевых сообщает, что живёт в Барселоне. Возможно, в той же новостройке, что и Борис Батин. Родственники Дунаева разрываются между Израилем и Лондоном.

У Дунаевых может оставаться недвижимость в России. Молодой человек прописан на Ленинградском шоссе в трёшке сталинки стоимостью около 33 млн рублей.

Возможная недвижимость Дунаева на Ленинградском шоссе. Фото © Cian.ru

Также Александр Дунаев, создатель MoneyMan, проживал в особняке на улице Таманской в респектабельном Серебряном Бору — зелёном острове, памятнике природы на северо-западе Москвы. Такая недвижимость обойдётся в сумму около полумиллиарда рублей.

Улица Таманская, Серебряный Бор. Фото © Cian.ru

Почему коллекторы и МФО с иностранными корнями могут потерять заработок

В начале года сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов стала замораживать любое взыскание в пользу ряда МФО и коллекторских агентств с иностранными корнями. По инсайдам, ФССП воспринимала подобные организации как нерезидентов и руководствовалась ответными мерами России на санкции западных государств.

В списках оказались и коллекторы MoneyMan из компании "Айди коллект". К слову, согласно базе СПАРК, её выручка за прошлый год достигла 2,4 млрд рублей.

Коллекторы не смирились с такой ситуацией. Резкое недовольство ситуацией выразила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Наши права как взыскателей нарушают", — говорили её представители. Как обстоят дела с взысканиями сейчас, неизвестно. Судя по увеличившемуся количеству жалоб на коллекторов микрофинансовых организаций, негласный запрет мог быть уже снят.

Авторы Егор Пережогин