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В России появились два новых пункта помощи маломобильным пассажирам

29 декабря, 07:02
<p>Обложка © <a href="https://t.me/telerzd/2517" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / Телеграмма РЖД</a></p>

Обложка © T.me / Телеграмма РЖД

Один пункт помощи маломобильным пассажирам открылся в декабре на вокзале Набережных Челнов, второй — в вокзальном комплексе Казань-1.

Это специально организованные пространства, поделённые на функциональные зоны, где есть всё необходимое для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, слабослышащих, слабовидящих и их собак-поводырей.

Фото © T.me / Телеграмма РЖД

Фото © T.me / Телеграмма РЖД

В пунктах помощи есть инновационный тактильно-сенсорный справочный терминал, позволяющий получить видеоконсультацию на русском жестовом языке. Для детей выделена отдельная игровая зона.

Фото © T.me / Телеграмма РЖД

Фото © T.me / Телеграмма РЖД

Это не первые пункты помощи. Ранее аналогичные комнаты появились на Восточном и Казанском вокзалах Москвы. А в 2023 году они откроются ещё на 14 больших и малых вокзалах. Например, на Ярославском и Павелецком в Москве, Московском и Ладожском — в Санкт-Петербурге, а также на вокзале Зеленогорска и пригородных вокзалах Челябинска и Новокузнецка.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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