В России появились два новых пункта помощи маломобильным пассажирам
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Один пункт помощи маломобильным пассажирам открылся в декабре на вокзале Набережных Челнов, второй — в вокзальном комплексе Казань-1.
Это специально организованные пространства, поделённые на функциональные зоны, где есть всё необходимое для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, слабослышащих, слабовидящих и их собак-поводырей.
В пунктах помощи есть инновационный тактильно-сенсорный справочный терминал, позволяющий получить видеоконсультацию на русском жестовом языке. Для детей выделена отдельная игровая зона.
Это не первые пункты помощи. Ранее аналогичные комнаты появились на Восточном и Казанском вокзалах Москвы. А в 2023 году они откроются ещё на 14 больших и малых вокзалах. Например, на Ярославском и Павелецком в Москве, Московском и Ладожском — в Санкт-Петербурге, а также на вокзале Зеленогорска и пригородных вокзалах Челябинска и Новокузнецка.