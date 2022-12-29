В России появились два новых пункта помощи маломобильным пассажирам

Это специально организованные пространства, поделённые на функциональные зоны, где есть всё необходимое для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, слабослышащих, слабовидящих и их собак-поводырей.

Это не первые пункты помощи. Ранее аналогичные комнаты появились на Восточном и Казанском вокзалах Москвы. А в 2023 году они откроются ещё на 14 больших и малых вокзалах. Например, на Ярославском и Павелецком в Москве, Московском и Ладожском — в Санкт-Петербурге, а также на вокзале Зеленогорска и пригородных вокзалах Челябинска и Новокузнецка.