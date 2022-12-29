На 2023 год продлили скидки на перевозы грузов 29 декабря, 12:01 Обложка © Shutterstock

На 2023 год продлили ранее введённые скидки на перевозку по железной дороге широкой номенклатуры грузов. Например, до 50% можно будет сэкономить на транспортировке грузов внутри России на короткие расстояния.

17,5% составит скидка на перевозки в вагонах-транспортёрах и 50% — на их порожний пробег; 50% — на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана; 33,75% — на перевозку легковых авто с Дальнего Востока на станции МЖД (теперь распространена и на отправки со станции Хабаровск-II).

25% — с таким дисконтом можно доставить кормовой шрот со станции Шиповка на станции СКЖД и ПривЖД с участием железнодорожно-паромной переправы Балтийск — Усть-Луга.

До 33,5% составят скидки на транспортировку нефти с ряда станций ЮУЖД в Белоруссию; до 50% — на перевозки чёрных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджанско-грузинской границе.

8,5% можно сэкономить при доставке медного концентрата со станции Гай на станцию Медногорск; а 20% — минеральной воды и газированных напитков со станции Батарейная на станцию Павшино.

30% составят скидки на перевозки бутадиена со станции Тобольск на станции Придача и Базаиха (с нового года — и на станцию Соболеково); 16,8% — на перевозки ильменитового концентрата со станции Олёкма на станцию Рыбники.

10,7% — дисконт на транспортировку медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежёвая; 47% — проката чёрных металлов со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский; 32% — на экспортные перевозки минеральных удобрений со станций Азотная и Великий Новгород на станцию Мурманск.

Кроме того, обновлён действовавший ранее пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений.

Авторы Валерия Мишина