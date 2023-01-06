Непонятные вещи: Учёные встревожены странными объектами на спутнике Урана Озадаченные планетологи сообщили, что маленькая далёкая луна покрыта толстым слоем вещества неизвестного происхождения. 5 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Загадочный спутник Урана

Уран держит при себе, по современным данным, 27 лун, и все они, в общем-то, сравнительно невелики. Самая большая — Титания — по размерам менее половины нашей Луны. Но сейчас речь о другом спутнике, он называется Миранда. На фото ниже он второй слева. Входит в шестёрку крупнейших. Диаметр — всего 470 километров.

Крупнейшие спутники Урана: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Фото © Wikipedia / NASA

Впервые человечество увидело это небесное тело в 1986 году, когда мимо него пролетел один из двух легендарных "Вояджеров". Зонд подлетел к нему ближе, чем к любому другому из тех спутников Урана, которых смог навестить.

Снимок спутника Урана Миранды, сделанный зондом "Вояджер-2" в 1986 году. Фото © NASA / JPL-Caltech

Обратите внимание на удивительную "галочку" на поверхности. Эта структура вместе с двумя другими на Миранде получила название "венца", или "короны". Крайне любопытные и загадочные неровности. Возьмём, допустим, для сравнения спутник Сатурна Энцелад. Он практически такой же по размерам, километров 500 в диаметре, но посмотрите, какой практически идеально гладкий ледяной "бильярдный шар".

Спутник Сатурна Энцелад. Фото © NASA / Visualization Technology Applications and Development (VTAD)

Поэтому спрашивается, что это, собственно говоря, за отметины такие на Миранде и каким образом на её поверхности была поставлена печать с галочкой. Была версия, что это шрамы на месте грубого соединения крупных обломков какого-то разбитого на части тела, которые со временем слиплись и образовали Миранду. Но в основном учёные склоняются к тому, что на самом деле это внешние проявления таинственного и напряжённого внутреннего мира этой луны — в недрах, возможно, когда-то шла конвекция, то есть некое перемешивание.

А тогда возникает вопрос, какое вообще там может быть перемешивание, когда спутник такой маленький и до Солнца так далеко. Причём самое интересное, что галочка, как показывает анализ, — самая молодая структура на Миранде: всего сто или в крайнем случае несколько сотен миллионов лет. По сравнению с четырьмя с половиной миллиардами лет существования Солнечной системы это, можно сказать, на прошлой неделе. А что там внутри могло твориться "на прошлой неделе", когда Миранда, по всем законам здравого смысла, благополучно остыла миллиарды лет назад? Даже если допустить распад каких-то радиоактивных веществ в недрах, то в глазах учёных это не выглядит достаточным источником энергии для варения такой каши.

Единственное, что остаётся предположить, что Уран своим притяжением мог как бы разминать свою луну по мере её вращения вокруг него. Это называется приливным разогревом. Но для этого орбита у спутника должна быть достаточно вытянутая, чтобы он то приближался, то удалялся. А у Миранды она практически идеально круглая. Впрочем, есть одна интересная деталь — эта орбита очень сильно наклонена по отношению к экватору Урана, в то время как всё остальное семейство кружится более-менее в плоскости этого экватора. Вообще, когда такое происходит, возникает смутное подозрение, что спутник своей планете не родной, что она его усыновила. Но в данном случае есть такое мнение, что раньше у Миранды была овальная орбита и вращалась она как все, но потом под влиянием многочисленных братьев поменяла место дислокации.

Получается, Уран мог очень долго держать эту луну в режиме подогрева. И это рождает удивительные соображения. Дело в том, что астрономы могут по поведению небесного тела определить его плотность, и насчёт Миранды они определили, что плотность — немногим больше, чем у воды. Похоже, скромный спутник представляет собой каменистое ядро с толстой-претолстой — километров 135 — ледяной мантией. В принципе, это абсолютно не уникально. И тот же Энцелад, и спутник Юпитера Европа — это тоже покрытые льдом камешки. А если бы наша Земля была там же, где они, она тоже была бы обледенелым камешком.

Но если Миранду подогревали, то, может быть, там внутри во времена оные целый подлёдный океан скрывался? Этот вопрос воодушевляет планетологов потому, что, в принципе, достаточное многообразие веществ и наличие воды в жидком состоянии — это кастрюля для приготовления жизни.

Новая загадка Миранды

То, что Европа и Энцелад — ледяные, очень хорошо видно: они белые, они блестят своим льдом. Энцелад отражает больше света, чем что-либо ещё в Солнечной системе. А вот Миранда не такая. Она одета в скромных серо-голубых тонах. Разве что галочка белеет да некоторые ударные кратеры, которые опять-таки, похоже, появились сравнительно недавно. Учёные внимательно рассмотрели поверхность и поняли, что Миранда укутана толстым — примерно километровым — слоем пыли. Реголита.

И откуда же она в таком виде явилась-запылилась? Есть варианты, что это щебень от падающих астероидов или поднявшееся на поверхность вещество из глубоких недр. Но авторы недавнего исследования обе версии отметают и вместо этого предполагают следующее.

Схема расположения колец и спутников Урана. Фото © Wikipedia

Немногие знают, что кольца есть не только у Сатурна, но и у всех газовых гигантов Солнечной системы. У Урана имеется более десятка колец. Из чего они состоят, точно не установлено, но они очень тёмные, потому-то их плохо видно, не то что сверкающие ледяные ожерелья Сатурна. Так что, весьма возможно, кольца Урана — это как раз и есть россыпь реголита и прочей пыли. Миранда сейчас находится за пределами самого дальнего. Так вот, учёные полагают, что она либо вообще родилась в этих кольцах, либо когда-то сквозь них пролетала. И это на самом деле очень удачно: реголит её, как мороз снежком, укутывал, он сохраняет тепло. Значит, будь внутри Миранды океан, в такой шубе ей было бы гораздо комфортнее.

Авторы Адель Романенкова