Топ-5 роковых ошибок инвесторов: Куда не стоит вкладывать сбережения в начале 2023 года 2023 год обещает преподнести инвесторам немало сюрпризов. При этом экономисты предупреждают: допустить финансовую ошибку сейчас стало легче. Что нельзя делать, чтобы не потерять деньги? 3 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Ждать, пока ситуация в политике и на рынке прояснится

Многие активы сейчас дёшевы именно потому, что большинство боится инвестировать. Непонятно, что будет со страной и рынком. Но, по статистике, именно в такие моменты выгоднее всего инвестировать. Когда всё прояснится, дешёвых акций вы уже не купите. Такую рекомендацию дал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

— Сейчас важно не вкладывать деньги туда, где инвестор совершенно ничего не понимает. Если нет понимания, как работает фондовый рынок, то вообще не стоит на него выходить. Если нет знаний относительно работы рынка недвижимости, не стоит вкладываться туда. Проще положить деньги в банк под проценты, пусть и небольшие, — рекомендовал финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Вкладывать все деньги в одну отрасль

Очень часто инвесторы забывают про диверсификацию и набирают пускай даже качественные, но однотипные по динамике акции, например российских нефтяных компаний или металлургических.

— Стоит всегда разбавлять такие акции другими классами ценных бумаг (облигации), секторами (IT, потребрынок), валютами, а также иностранными бумагами, — пояснил Валерий Емельянов.

Далеко не планировать и ждать прибыли уже через месяц-два

Рынок умеет быстро восстанавливаться и приносить сотни и даже тысячи процентов годовой прибыли, но не факт, что сделает это уже в январе или феврале. Смена баланса всегда неожиданна, и нужно готовиться держать акции как минимум год, а с учётом налоговых льгот — от трёх лет. Такую рекомендацию дал Валерий Емельянов.

— Главной ошибкой в начале 2023-го станет мысль о том, что острая фаза кризиса (как в России, так и в Европе) пройдена. И можно надеяться на резкий отскок активов, которые в 2022 году падали. Этого не произойдёт просто потому, что, по всем прогнозам, наступивший год будет крайне сложным для всех. Этот год станет официальной датой начала глобального кризиса, а в кризис, как известно, обесценивается большинство активов, кроме, пожалуй, золота и американских гособлигаций, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Чрезмерная вера в рубль или неверие в него

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Обычно инвесторы либо слишком боятся обесценения рубля и избегают вложений в него, либо полностью игнорируют валютные вложения. Но тут важно найти свой личный баланс. У всех есть расходы, привязанные к валюте, а есть чисто рублёвые.

— Часть портфеля просто обязана быть в валютных активах. Но 100% вне рубля, если вы живёте в России, это перебор, — считает Валерий Емельянов.

Артём Деев отметил, что к ошибкам можно отнести веру в сильный рубль (для национальной валюты период чрезмерного укрепление также прошёл) и приобретение бумаг компаний нефтегазового сектора (эффект от санкций будет только нарастать, что приведёт к падению прибыли).

Давать волю жадности

На рынке есть акции, которые растут на десятки процентов в месяц, приносят десятки процентов дивидендов, и есть облигации с купонами от 15% и выше. Это самые рискованные вложения. Об этом рассказал Валерий Емельянов.

По его словам, если инвестор будет выбирать активы только по принципу прошлой или ожидаемой доходности, то у него могут быть большие проблемы. Эти активы часто и сильно стреляют вниз.

— Ни в коем случае не стоит думать, что пойдут в рост криптовалюты. Вероятнее всего, они ещё больше будут падать, а на крипторынке произойдёт целый ряд банкротств крупных компаний. Также не нужно покупать акции технологического сектора, которые много потеряли за 2022 год. Время необоснованного роста техногигантов прошло. Пожалуй, лучшим выбором для инвестиций в России станут бумаги крупнейших компаний сектора АПК, так как его продукция всегда востребована в мире. Стоимость зерна и других продуктов только растёт, а деятельность агрохолдингов не подпала под санкции Запада. Также стоит присмотреться к бумагам федеральных ретейлеров. Они массово открывают сети жёстких дискаунтеров на фоне падения доходов граждан. Прибыль федеральных компаний будет расти за счёт этого сегмента, — считает Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева