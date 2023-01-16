Возвращение домой: Новые регионы активно интегрируются в Россию Социальная реабилитация и интеграция новых регионов в состав России идёт усиленными темпами. 15 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Река Александр

В недавно вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в настоящее время введено военное положение. Однако процесс их интеграции в Российскую Федерацию активно продолжается.

Главы новых регионов наделены теми же полномочиями, что и руководители других субъектов, в структуры управления делегированы специалисты, помогающие наладить и обустроить жизнь на новых территориях по общероссийским правилам.

Например, главой правительства ДНР стал бывший начальник департамента Минпромторга РФ Виталий Хоценко. Вице-премьером и руководителем оперативного штаба по восстановлению республики назначен экс-помощник главы Минстроя РФ Евгений Солнцев. Министерство строительства и ЖКХ возглавил выходец из "Центравтомагистрали" Эдуард Осипов. Министром доходов и сборов стал бывший замруководителя УФНС по Ростовской области Дмитрий Шмелев, министром здравоохранения — экс-замминистра здравоохранения Сахалина Дмитрий Гарцев, министром образования — экс-сотрудница российского Минпроса Ольга Колударова, министром угля и энергетики — экс-министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Аналогичная ситуация и в ЛНР. Первым вице-премьером там назначен бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Пост министра промышленности и торговли занял бывший замминистра промышленности Татарстана Тимур Саматов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил экс-руководитель аналогичного департамента Ярославской области Евгений Сорокин, министерство топлива и энергетики — бывший сотрудник "Атомстройэкспорта" Константин Завизенов, министром образования и науки стал экс-директор Севастопольского филиала МГУ Иван Кусов.

В новых регионах развёрнута активная работа по формированию кадрового резерва управленцев. Там стартовали кадровые конкурсы "Лидеры возрождения". Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов. Интеграция коснулась всех без исключения сфер жизни.

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Сразу же после включения новых субъектов в состав РФ их жителям начали выдавать российские паспорта. Жители новых территорий со дня принятия регионов в состав РФ — 30 сентября — признаются гражданами России. Им был дан месяц на подачу заявления об отказе от российского гражданства.

Российское гражданство получают граждане ДНР, ЛНР и Украины, а также люди без гражданства, которые на 30 сентября 2022 года проживали на территории этих республик и областей. Также российский паспорт могут получить те, кто раньше жил на этих территориях, но уехал в Россию.

Помимо органов управления интеграция активно идёт и в сфере общественной жизни — создаются региональные представительства, отделения и филиалы различных общественных организаций и движений. Появились региональные отделения Союза журналистов России, общества "Знание", Российского военно-исторического общества, "Волонтёров России", "Юнармии" и других организаций.

С 1 января 2023 года все новые регионы полностью перейдут на расчёты в российских рублях. По оценке вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, для организации расчётов на новых территориях с учётом количества населения потребуется около 900 миллиардов рублей. У финансовой системы РФ предоставление таких средств не вызовет затруднений. В регионах уже начали работать российские финансовые организации, так, Промсвязьбанк открыл уже около 200 филиалов, заработала карта "Мир", появилась возможность безналичных расчётов, началось кредитование населения.

Для всех жителей новых территорий будут гарантированы общероссийские социальные стандарты. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Перед партией стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан нашей страны. Подчёркиваю, для всех новых граждан. Речь идёт и, естественно, о инфраструктурных проектах, о восстановлении инфраструктуры, и об оказании помощи каждому, кто в ней нуждается, и предоставлении господдержки предпринимателям", — заявил он.

Коренные изменения происходят и в системе образования. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, все образовательные учреждения в новых регионах России должны перейти на российские стандарты обучения до 2028 года. По его словам, переходный период устанавливается в течение пяти лет для решения всех вопросов. Сейчас идёт процесс лицензирования, многие школы, вузы и колледжи в новых регионах уже имеют лицензии.

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В ноябре 2022 года в Мариуполе для педагогов из новых регионов прошёл первый Педагогический совет "Интегрируемся в единое российское образовательное пространство: строим школу возможностей и перспектив". Его провёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мало кто верил, что 1 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей откроется 1334 школы — но это произошло, и произошло благодаря вам... Мы будем делать всё, чтобы поддержать вас, чтобы в регионах появлялись новые прекрасные школы. У нас общие задачи и общие единые цели — дать качественное образование ребятам", — подчеркнул он.

В вузах России прошли "Университетские смены". В рамках этого федерального проекта школьники из новых регионов знакомятся с историей России на площадках педагогических институтов и университетов. Такие смены прошли в Ярославле, Волгограде, Армавире, Екатеринбурге, Туле, Глазове и других городах.

Для детей из новых регионов организуется отдых в российских детских лагерях. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в 2022 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули более 800 детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президентский Фонд культурных инициатив провёл в новых регионах четыре специальных конкурса, посвящённые интеграции их жителей в общероссийское культурно-историческое пространство, патриотическим проектам и инициативам. На спецконкурсы было подано 6032 заявки, поддержано 315 проектов на сумму 1 миллиард 945 миллионов рублей. Распоряжением президента на проведение четвёртого специального конкурса дополнительно был выделен миллиард рублей.

Активно включилось в работу на новых территориях и общество "Знание". Впервые там прошёл его просветительский марафон, в ходе которого перед жителями новых регионов выступали государственные и общественные деятели, учёные и руководители компаний, актёры, режиссёры, спортсмены.

Авторы Владимир Павлов