Праздничный кешбэк: За что можно вернуть деньги после Нового года и как это сделать После праздников у многих возникают проблемы с финансами, но не все знают, что часть денег можно вернуть. Как получить кешбэк за отдых и покупки и что изменилось в новом году? 7 января, 23:40 Обложка © Shutterstock / KatyaErshova

В последнее время стало модным дарить подарочные сертификаты. Возникает распространённый вопрос, можно ли вернуть его в магазин. Допустим, если подарили сертификат на продукцию, которая не нужна. Юристы однозначно отвечают: вернуть сертификат можно.

— Это может сделать не только тот, кто подарил его, но и человек, который получил такой подарок. Для этого нужно написать заявление. Деньги переведут в течение 10 дней, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Точку в спорах о том, как поступать с подарочными сертификатами, поставил Верховный суд. Он сделал вывод, что деньги, внесённые при покупке подарочного сертификата, являются авансом на приобретение товаров в будущем. Таким образом, если подарочный сертификат не был использован, то продавец обязан вернуть аванс.

Кроме того, сейчас действует достаточно много программ по кешбэку. Если с умом оплатить те или иные товары, то можно получить часть суммы обратно. Такая программа сейчас действует и на путешествия, и на различные покупки.

— Каждый банк самостоятельно решает, каковы будут условия кешбэка, в том числе во время праздников. Нет определённого порядка возврата денег за услуги. Соответственно, узнать, за что вероятно вернуть деньги после Нового года (за отдых, покупки в магазинах и т.д.), можно в приложении банка или в личном кабинете, а также посредством обращения по номеру телефона на горячую линию банка, — рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Надежда Федорчук.

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Что касается изменений условий кешбэка в 2022 году, то, поскольку условия кешбэка банками устанавливаются самостоятельно, изменения также определяет именно банк. Соответственно, клиентам рекомендуем обратить внимание: при несоблюдении всех необходимых условий есть риск того, что деньги не вернут.

— Тем временем в 2022 году определённые изменения по условиях кешбэка произошли во многих банках. Они сократили размер вознаграждения для клиентов за покупки и услуги. Что касается кешбэка за путешествия, то такая программа запускается поэтапно. В этом году программа кешбэка за путешествие закончилась 10 сентября 2022 года. Очередной этап кешбэка запланирован только на 2023 год, как сообщает Ростуризм. Точные сроки проведения акции ещё не известны. При этом условия программы остаются теми же. В ней участвуют отели, туры и круизы только по России (любой регион); тур можно приобрести в любой регион России; по каждой оплаченной путёвке туристы смогут вернуть 20% её стоимости, — добавила Надежда Федорчук.

Кроме того, имеет смысл узнать, не был ли отель, в котором вы проживали, или турагент, участником спецпрограммы по кешбэку. Например, сейчас многие отели предлагают услугу по возврату денег. Как правило, можно вернуть в среднем 5–10% от суммы брони. Такие программы действуют круглый год и организуются турбизнесом в частном порядке.

Авторы Нина Важдаева