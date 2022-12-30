"Тебя закроют": Чего стоил танец под "Калинку-малинку" россиянке в Германии Блогерша, станцевавшая "Калинку" в Германии перед украинскими беженцами, рассказала Лайфу о том, что с ней приключилось после её внезапного исчезновения из соцсетей. 30 декабря, 18:59 Обложка © Bloknot.ru

Россиянка Юлия Прохорова поймала свою звезду и прославилась на всю страну после того, как 9 Мая в Германии перед толпой беснующихся беженцев-украинцев станцевала русский народный танец "Калинка", размахивая российским флагом. Как выяснилось, это был не украинский митинг, а русский, там были флаги России, Казахстана и Германии, а украинцы присоединились к нему. Видеоролик девушки собрал миллионы лайков, а на исполнительницу танца обрушился шквал хейта и угроз со стороны украинских националистов. Дошло до того, что спустя почти полгода, 14 октября, в квартиру, где Юлия проживала со своим мужем – гражданином Германии, нагрянула немецкая полиция и провела обыск.

Её телеграм-канал мгновенно умолк, админ чата сообщил подписчикам, что девушке грозит 10 лет тюрьмы, и закрыл комментарии. Исчезновение Юлии из сети вызвало настоящий переполох в Интернете. СМИ наперебой выдвигали версии, что произошло с россиянкой. И только 27 декабря она вновь объявилась в сети и сообщила, что вернулась в Россию. В интервью проекту "Изнанка" Юлия рассказала, как она побывала в тюрьме, отрезанная от коммуникаций и поддержки друзей, чем закончились для неё 2,5 месяца в результате таинственного отсутствия.

Юлия Прохорова родом из Самары, ей 30 лет. У неё два высших образования, одно из которых — экономическое. Была замужем, после развода переехала в Санкт-Петербург, а в 2020 году — в Германию, где повторно вышла замуж и проживала до последнего времени.

Бредовый повод для обыска

Юлия рассказала в интервью проекту "Изнанка", что полиция выбрала весьма надуманный повод для обвинения. Феерический бред о наличии у девушки паспорта, якобы выданного в несуществующей в России Киевской области, буквально обнажает уровень сознания немецкой полиции, или в крайнем случае у силовиков Германии имеется машина времени и они знают нечто большее, шутила в перерывах между съёмками Юлия.

Всё произошло 14 октября, около шести часов утра в квартиру, где проживала Юлия с мужем, позвонила в домофон полиция. Затем в жильё буквально ворвались шестеро вооружённых полицейских, начался двухчасовой обыск. Поводом для этого стали "сигнал в полицию" и информация, что у Юлии имеется паспорт, выданный ей в несуществующей Киевской области, числящейся в составе РФ. А обладание таким документом, по словам полицейских, — преступление, так как представляет собой посягательство на территориальную целостность Украины. В итоге ничего похожего у Юлии не нашли, но телефон и всю технику изъяли. На вопрос, кто выдвинул такую версию, девушка ответила, что подозревает бежавших из нашей страны оппозиционеров.

— Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, что это сделали украинцы, конечно, как бы там ни звучало, но мне кажется, это сделала оппозиция из России, которая просто сбежала в Прибалтику. Такой донос и отправка фейковой картинки могут быть результатом их "деятельности", — отметила девушка, добавив, что в этом абсурде были и смешные моменты — её коллекционную мозаику из небольших кристаллов приняли за химические вещества и забрали на экспертизу.

После обыска Юлию доставили в полицию, сняли отпечатки, провели все необходимые процедуры и пригрозили за ведение соцсетей десятью годами тюрьмы. После этого её отпустили. Такова жизнь демократической Германии. Юлия до сих пор не понимает, за что же ей угрожали тюрьмой.

— Они меня предупредили: ещё один пост — да, мы тебя заберём и арестуем. Неофициально, конечно, в кулуарах, — говорит Юлия. После этого она предпочла не общаться с внешним миром. — Я сидела дома и боялась куда-то выходить. Угрозы украинцев не были страшны. Я ощутила опасность, исходящую от властей Германии. Если ты небогатый человек, то с тобой могут сделать всё что угодно.

Юлия признаётся, что выражать свою лояльную позицию по отношению к президенту России, к СВО, к реально устроенному украинцами геноциду в Донбассе нельзя — "тебя просто закроют", несмотря на твою популярность. Зато можно собирать хоть 10 тысяч митингующих за права ЛГБТ, блэк метер. "Выступить против Шольца тоже допустимо, но собрать можно не более 100 человек, если наберёшь больше, то напомнят про коронавирус, — демократия в действии".

По словам Юлии, вернувшись в Россию, она почувствовала настоящую свободу и безопасность и собирается устроить здесь мужа.

— Я реально не могу нарадоваться. Очень счастлива, свободу начинаешь осознавать, когда ты знаешь, что можно сидеть дома, писать посты, зная, что ко мне никто не придёт. Вот и всё.

Большой привет Юлия передала калининградским пограничникам, общение с которыми ей придало сил, и российскому консульству в Мюнхене, а именно — одному из сотрудников – Фёдору Александровичу, который во время разбирательства полиции оперативно сделал запрос, всё выяснил и поддержал Юлию.

Авторы Владимир Павлов