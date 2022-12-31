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31 декабря, 17:20

Городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь

Все службы городского хозяйства Москвы готовы работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса, отметив, что к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

"Все службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", — говорится в сообщении.

В Комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, а также три мобильные котельные. Кроме того, сформированы необходимые запасы резервного топлива. На дежурство в праздничную ночь выйдет свыше 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц техники.

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Агентство "Москва"

Варвара Романова
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