Городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь
Все службы городского хозяйства Москвы готовы работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса, отметив, что к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.
"Все службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", — говорится в сообщении.
В Комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, а также три мобильные котельные. Кроме того, сформированы необходимые запасы резервного топлива. На дежурство в праздничную ночь выйдет свыше 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц техники.
Агентство "Москва"