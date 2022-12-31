Городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь

Все службы городского хозяйства Москвы готовы работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса, отметив, что к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

"Все службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", — говорится в сообщении.