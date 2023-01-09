Либерализм, долги или брат-нацист: Почему актёр Артур Смольянинов готов убивать русских После русофобских высказываний российского актёра Артура Смольянинова на него завели уголовное дело. Лайф выяснил все обстоятельства громкого скандала. 9 января, 14:09 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Анна Исакова, © ТАСС / Zuma Press Wire / Celestino Arce Lavin

Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против популярного актёра 39-летнего Артура Смольянинова по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях". Поводом стало интервью одному из прозападных изданий, где актёр рассказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он сражался бы на стороне Украины и стрелял бы в коллегу по съёмкам фильма "Девятая рота" Сослана Фидарова (роль Пиночета), который сейчас находится в Донбассе вместе с батальонами "Алания" и "Шторм-Осетия".

— Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения! Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! Только так для меня, — заявил актёр. Также Смольянинов откровенничал, что ему безразлично, если от России останется только радиоактивный пепел.

Фото © YouTube / Новая газета Европа — Главред Кирилл Мартынов признан иностранным агентом в России

Интервью Смольянинова вызвало нешуточный резонанс, что и привело к возбуждению уголовного дела. Возможно, актёр хочет таким образом выслужиться и показать свою лояльность Киеву, поскольку Смольянинову грозит на Украине уголовное дело. Его уже добавили на скандально известный сайт "Миротворец" за участие в съёмках в Крыму.

Ранее Смольянинов предпочитал либерализму деньги и вообще считался аполитичным. Но весной, после начала СВО, его будто прорвало. Актёр начал раздавать интервью украинским блогерам, выступая с критикой военной операции. По словам Смольянинова, это якобы обрушило ему карьеру: — Мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда, — жаловался актёр.

Весной Смольянинова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии, после чего актёр бежал в Норвегию через Мурманскую область. По собственным словам, актёр покинул Россию, поскольку получил предложение о работе в США.

Но пока что Смольянинов лишь ведёт подкаст на "Медузе"* и подхватил оставленную севшим в тюрьму актёром Михаилом Ефремовым роль в проекте "Гражданин поэт", где он уже исполнил одну тему — "Стрёмная ночь", пародирующую известную песню "Тёмная ночь". Также Смольянинов развивает музыкальную карьеру в составе группы "Смола".

Смольянинов напоминает российского актёра Анатолия Пашинина, сыгравшего главную роль в драме "Грозовые ворота" о подвиге шестой роты в Чечне, что не помешало ему стать русофобом и воевать в рядах ВСУ. Ни известности, ни денег это Пашинину не принесло. Роли ему не дают не то что на Западе, но и на самой Украине, где актёр практически побирается, берясь за любую работу.

Кто такой Артур Смольянинов?

Несмотря на активную творческую жизнь, много лет Смольянинов вёл затворнический образ жизни, не давая больших интервью журналистам.

Артур Смольянинов родился в семье преподавателя музыки Сергея Поволоцкого и учительницы рисования Марии Смольяниновой. Семья переехала из Калининграда в подмосковный Королёв. Отец оставил семью, когда будущему актёру было только восемь. СМИ сообщали, что Артур состоял на учёте в детской комнате милиции, поскольку в 13 лет участвовал в нападении на продавца, избежал наказания из-за возраста. По делу о хулиганстве он проходил свидетелем. Из-за плохого поведения Артуру пришлось сменить семь школ.

Такие же трудные и братья Артура. Например, единоутробный брат Емельян Николаев стал скинхедом по прозвищу Ян Лютик (отсылка к прозвищу Лютый персонажа Артура Смольянинова в "Девятой роте"). В 2009 году он убил приезжего на почве национальной ненависти, за что получил 19 лет. Теперь Емельян руководит литературным кружком в колонии строгого режима под Тверью. Ещё один сводный брат Антон Николаев имеет характерное прозвище Безумец, являясь протестным активистом и теоретиком новой волны акционизма. Николаев основал арт-группу "Бомбилы", безуспешно пытаясь соревноваться с Pussy Riot.

Емельян Николаев, единоутробный брат Артура Смольянинова. Фото © LIFE / Александр Мельников

Смольянинов стал довольно успешным актёром. Только в 2022 году с его участием в России вышли сериалы "Вместе веселее" и "Монастырь", а также ещё один полнометражный фильм. А в этом году со Смольяниновым должны выйти фильм "Ветер" и сериал "Внутри убийцы".

В 2013 году Смольянинов женился на актрисе, "папиной дочке" Дарье Мельниковой. У пары родилось двое сыновей: в 2015-м — Артур, в 2018-м — Марк.

В 2021 году актёр развёлся с супругой, возможно, он уже планировал покинуть Россию. Украинский блогер Анатолий Шарий не исключает у актёра израильского гражданства.

Бывшие супруги Дарья Мельникова и Артур Смольянинов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

С 2006-го до своего бегства Смольянинов входил в труппу Московского театра "Современник", где, возможно, заразился либеральными идеями. Напомним, что в этом же театре служит скандально известная своими русофобскими высказываниями актриса Лия Ахеджакова. Также ранее актрисой театра была Чулпан Хаматова, которая в 2016 году занимала должность заместителя художественного руководителя по вопросам финансов. Недавно 47-летняя Хаматова и 39-летний Артур Смольянинов сыграли любовников в антивоенном клипе группы "Ногу свело". После отъезда из России Хаматова решила обосноваться вместе со своей семьёй именно в Латвии. Там же, кстати, сейчас живёт и Смольянинов.

Актёр Артур Смольянинов в Московском театре "Современник". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Согласно базе СПАРК, в России у актёра есть ИП, открытое ещё в 2008 году, с главным видом деятельности — в области исполнительских искусств. В прошлом году Смольянинов регистрировался в базе сайта FBK**, а также на сайтах "умного голосования" и Free.navalny.com**, где с 23 марта по 1 апреля 2021 года зарегистрировалось около полумиллиона человек.

На Смольянинова службой судебных приставов открыто 13 исполнительных производств. В основном это автомобильные штрафы. Прописан актёр на юге Москвы в хрущёвке на улице Генерала Тюленева, 10. Ездил актёр на паркетниках Mazda CX-5 и Mercedes Benz GLА.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов. ** Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы Станислав Сенькин