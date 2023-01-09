Почему всё больше объектов в России используют алюминиевую проводку 8-й серии 9 января, 13:16 Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Сергей Чернушкин, генеральный директор компании СМП-210, осуществляющей электромонтажные работы для крупного федерального жилищного застройщика "Брусника", в профессии с 2000-х. На его глазах в энергетической сфере произошёл обвал, а затем ренессанс алюминиевой проводки. И это далеко не узкоотраслевая история.

Масштаб использования алюминия — лучший маркер степени технологической развитости национальной экономики. У нас только в последние годы алюминий стали все более активно применять в самых разнообразных сферах, а в строительстве он стал, пожалуй, самым модным материалом. В целом же по экономике нам ещё очень далеко до уровня западных стран и даже Китая. Но ещё в советские годы алюминий искал и находил для себя новые ниши. Так, в энергетике активно применяли алюминиевые провода. Но в 2005 году, рассказывает Чернушкин, поменяли строительные правила, так сказать, отказались от наследия тоталитаризма и алюминиевая проводка оказалась вне закона. Строители полностью перешли на дорогую и дефицитную медь.

Однако, как мы уже писали, несколько лет назад на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах "Русал" освоил производство поистине революционных сплавов 8-й серии, разработанных специально для электрификации зданий. Они созданы по результатам исследований свойств токопроводящих жил кабелей из сплавов алюминия, проведённых во ВНИИКП по техническому заданию алюминиевой компании совместно с учёными Национальной академии наук пожарной безопасности и ВНИИПО МЧС. Они показали высочайшую степень безопасности и надёжности этих изделий, равную медным аналогам при немалом ценовом выигрыше.

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После того как по результатам технических испытаний этого материала строительные правила вновь поменяли и алюминий "легализовался", в строительной энергетике произошёл подлинный бум "крылатого металла". По словам Сергея Чернушкина, его компания стала переходить на алюминиевую проводку в 2019 году. И сегодня все текущие объекты переведены на алюминий. Он применяется для разводки в квартирах, местах общего пользования, практически везде, кроме той техники, что связана с противопожарной безопасностью. Провода, которые используются в лифтах, насосном оборудовании, системах эвакуации, дымоудаления и т.д., должны выдерживать четыре часа в открытом пламени. Медь на это способна, но алюминий плавится. С физикой ничего не поделаешь, а безопасность превыше всего.

И тем не менее сегодня, как рассказывает Чернушкин, соотношение меди и алюминия в строительной энергетике 30% на 70%. "Всё, что можно было перевести на алюминий, уже перевели", — говорит он. Сегодня в России для изготовления кабелей и проводов применяются два алюминиевых сплава новой серии: 8030 и 8176. Но, как говорит Чернушкин, используют также и провода сечением свыше 16 кв. мм, сделанные из чистого алюминия.

Опытный строитель не задумывается при ответе на вопрос, почему алюминий. Себестоимость проводов примерно на треть ниже медных, и, как он аккуратно выражается, "снизился уровень противоправных действий". То есть алюминиевый кабель не воруют, ведь сдать его в пункт приёма цветных металлов нельзя. А с медным кабелем хищения — большая проблема. Мало того что нужно замещать украденное, воришки зачастую останавливают всю работу на стройке.

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— Говорят, что алюминиевый кабель нельзя использовать при реконструкции старых зданий, так как электропроводные лотки в них сформированы только для более тонкого медного провода?

— Не вижу проблемы. Во-первых, в лотках всегда есть запас технологического объёма, во-вторых, как я уже говорил, алюминиевые провода применялись и в советские времена.

Очень интересный ответ, описывающий спираль технического прогресса в этой сфере. Мы не возвращаемся к тому, что было, а повторяем удачный опыт на новом витке развития.

Авторы Валерия Мишина