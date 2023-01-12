"Там все в доле": Как живёт оскандалившийся губернатор Югры Наталья Комарова В Сети разошлось видео, в котором дама, похожая на главу Ханты-Мансийского округа, провела для местных чиновников мастер-класс по бюджетным аферам. Что известно о губернаторе Наталье Комаровой? 11 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин © n-vartovsk.ru

Что именно сказала женщина, похожая на губернатора

Видео снято на деловой встрече. Женщина, очень похожая на руководителя Югры 67-летнюю Наталью Комарову, рассказывает о принципах коррупционной схемы — как расхищать бюджетные деньги на долгостроях. Её собеседницей, предположительно, была спикер горсовета Когалыма Алла Говоришева.

Мастер-класс по коррупции от женщины, похожей на губернатора Югры. Видео © t.me/FAKTOLOGIA.COM

— Внести бы изменения в части ужесточения закона, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства, — посетовала собеседница.

— Не надо изменений, — отрезала похожая на губернатора женщина. — А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле.

Сказав это, она тут же обратилась к организаторам эфира: "Вы выключили всё?" После этого запись оборвалась.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова. Фото © ТАСС/ Александр Рюмин

Когда видео слили в Сеть, губернатор Наталья Комарова стала знаменитостью. Сама она пока не комментирует инцидент. Некоторые региональные СМИ встали на её защиту. Якобы telegram-каналы начали "масштабную кампанию" против неё, чтобы "нанести репутационный ущерб имиджу", а на самом деле слова Комаровой — лишь сарказм.

Следователь, который специализируется на коррупционных и экономических преступлениях, пояснил Лайфу смысл этой схемы.

— Наличие долгостроя в регионе позволяет получать из федерального центра бюджетные деньги на программы строительства. Деньги можно прокрутить в банках или других проектах и заработать с них проценты себе в карман. А неосвоенные средства можно через год законно вернуть в федеральную казну. Это всё вполне законно. От этой схемы страдают только дольщики и очередники, — рассказал Лайфу следователь по экономическим делам.

Перинатальный центр в Сургуте строили по проектной документации с недоделками?

Наталья Комарова родилась в Псковской области, а училась в Болгарии, что говорит о том, что она не из простой советской семьи. В семидесятых она закончила Коммунарский горно-металлургический институт. В восьмидесятых трудилась в горисполкоме Нового Уренгоя — городе, который называют "столицей газовиков". В девяностых она была там мэром. В нулевых Комарова депутатствовала от Ямало-ненецкого округа в Госдуме. В 2010 году стала губернатором Югры.

С именем Натальи Комаровой связано несколько скандалов. В 2015 году ЦБ не допустил в систему гарантирования Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, попечительский совет которого она тогда возглавляла. Причина: значительная доля пенсионных резервов была инвестирована в паи закрытых Паевых инвестиционных фондов (ПИФ), балансовая стоимость которых оказалась завышена примерно на 4 млрд рублей.

Клиника в Сургуте всё ещё не достроена. Фото © vis-group.ru

Много вопросов к Комаровой возникло, когда в 2014 году принадлежавшая офшорам компания "ВИС Инфраструктура" выиграла конкурс правительства Ханты-Мансийского автономного округа на строительство клинического перинатального центра в Сургуте. Стоимость контракта составила 18 млрд рублей. Строительство должно было завершиться в 2018 году. Но сдали клинику на три года позже. Лайф поговорил со строителем, который был причастен к этому проекту.

— Этот проект делали так себе. Кто-то что-то где-то мутит, а строители выкручиваются и строят-строят. Для меня это выглядит как недоработки проектной документации, а специально или случайно так сделали — мне неизвестно, — высказал свое мнение строитель

Летом 2022 года власти региона через сайт госзакупок искали подрядчика, чтобы завершить строительства проблемного дома в Нефтеюганске по адресу: 16а микрорайон, дом 53. Начальная цена 708,5 млн рублей. Ввести многоэтажку планировалось ещё в 2016 году. Не исключено, что и здесь могла использоваться сомнительная схема, позволяющая зарабатывать на долгострое.

Ранее активисты "Общероссийского народного фронта" заметили завышение стоимости строительства детсадов в Югре. Так, в нормах Федерального агентства по строительству и ЖКХ одно место детсада оценивается в 1 млн рублей. А власти региона закладывали в контракты себестоимость строительства одного места в 2,27 млн рублей.

Семья губернатора и имущество

Согласно поданным декларациям, у Натальи Комаровой есть квартира на 186,2 м2 и машиноместо на 12,7 м2 в Москве. Этой недвижимостью она владеет ещё с тех пор, как была депутатом Госдумы. Когда Комарова стала губернатором, то получила в пользование коттедж площадью 459,3 квадрата. За последнюю дюжину лет глава региона заработала 45 млн рублей — это примерно 314 тысяч в месяц.

Лайф нашёл задекларированные активы чиновницы. Её столичная квартира стоимостью около 60 млн рублей располагается в клубном ЖК "Остров", расположенном в ландшафтном заказнике "Тёплый стан", рядом с Тропарёвским парком. Территория охраняется. Для жителей дома предусмотрены подземный паркинг, детский бассейн, фитнес-зал, крытое футбольное поле, бильярд, сауна.





В Ханты-Мансийске Наталья Комарова живёт рядом со зданием администрации в элитном особняке на улице Чехова. На карте это строение обозначено как резиденция губернатора. Огороженные забором и мощённые плиткой 15 соток. На въезде КПП. Сам дом трёхэтажный, не считая мансарду, цоколь и подвал. Согласно кадастровой карте его площадь 744 квадрата — то есть в полтора раза больше по сравнению с метражом, указанным в декларации.

Резиденция Натальи Комаровой.

Судя по базам, Наталья Комарова, когда находится в Москве, может жить в столичном представительстве Югры. Это исторический особняк в Староконюшенном переулке. Несмотря на то что это здание считается административным, несколько лет назад там продавались квартиры. Малогабаритка стоила свыше 30 млн рублей.

Фото © Яндекс Карты

Мало кто из жителей Югры видел губернаторского супруга. Это рок-музыкант, экс-солист группы Rack 2 Вадим Комаров. Она с ним развелась через пару лет, как возглавила регион. От бывшего мужа у губернатора две взрослые дочери.

Старшая, 44-летняя Натали, с нулевых годов работает юристом в московском филиале нефнегазовой компании "Нортгаз". Это ямало-ненецкий холдинг со штабом в Новом Уренгое. Напомним, что её мать представляла ЯНАО в Госдуме, а в столице газовиков была мэром. Натали живёт на улице Удальцова в добротном современном ЖК "Квартал на Ленинском". Рядом Удальцовские пруды, парки Воронцовский и 50-летия Октября. Стоимость трёхкомнатных квартир, как у неё, здесь доходит до 100 млн рублей.

ЖК "Квартал на Ленинском". Фото © intermark.ru

Младшая, 39-летняя Ирина, работает журналисткой в Санкт-Петербурге. Там у неё два адреса. Четырёхкомнатная квартира в отреставрированном дореволюционном здании (доходный дом Ф.Ф.Эртеля) на улице Чехова — примерная цена 40 млн рублей. А также апартаменты на 73 квадрата в элитной новостройке ЖК "Империал" на Киевской улице — стоимость свыше 20 млн. Есть у неё и московское жильё — трёшка в жилом комплексе бизнес-класса "Чемпион парк" в районе Олимпийской деревни. Поблизости три больших парка. Такая недвижимость обойдётся в сумму более 50 млн рублей.







С семьёй губернатора может быть связан ещё один премиальный адрес — трёшка стоимостью свыше 35 млн рублей в сталинке на Кутузовском проспекте.

Сталинка на Кутузовском проспекте. © Яндекс Карты

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Верите ли вы в то, что губернатор Югры могла учить чиновников коррупции? 0 Нет, возможно, её слова вырвали из контекста Губернатор вполне может знать всякие коррупционные схемы Пусть этим занимаются силовики

Авторы Егор Пережогин