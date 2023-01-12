Налоговики взялись за счета и карты россиян в иностранных банках В каких случаях налоговики в России могут потребовать от граждан объяснений о происхождении счетов и финансовых операциях за границей. 11 января, 23:40 Обложка © zelao.ru

Согласно данным Центрального банка, россияне на конец прошлого года хранили на счетах в иностранных банках валюту в эквиваленте почти на 4,19 трлн рублей. По закону они должны уведомить об этом ФНС РФ. Однако многие люди игнорируют это требование, хотя и не умышленно. Это не значит, что они не могут быть привлечены к ответственности. Эксперты отмечают, что в текущей ситуации проблемы могут возникнуть даже у тех, кто уже забыл о своём иностранном счёте или банковской карте, открытой вне пределов РФ.

Российские правила для зарубежных счетов граждан

Открывая счёт в иностранном банке, россияне получают массу обязанностей. Во-первых, в течение месяца они должны официально уведомить об этой операции ФНС. Во-вторых, в уведомлении надо указать не только депозитарный или карточный счёт, но и все технические и транзитные реквизиты. Так требует валютное законодательство РФ.

— Некоторые россияне, находясь на отдыхе, например, в Турции или Казахстане, для своего удобства заводили себе карточки местных банков и уже забыли про этот пластик. Однако, даже если сейчас по счетам этих карт нет движения, но они действующие, уведомление в ФНС подавать нужно, — поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — При этом по каждому счёту, связанному с основным, требуется подавать отдельное уведомление.

Например, в случае конверсии средств в местную валюту перед зачислением её на счёт банк открывает технический счёт, и ФНС требует уведомлять даже об этом счёте.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

— Формальное неуведомление о нескольких счетах может расцениваться налоговиками как повторное нарушение, — поясняет Инютин. — Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это сразу два штрафа: первый — до 5 тысяч рублей и второй — до 20 тысяч рублей.

Но на двух штрафах проблемы не закончатся. Вот как эту ситуацию пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников:

— Закон считает нарушением не только неинформирование об открытии счетов за границей, но также и пропуск срока такого информирования.

То есть налоговики на законных основаниях возьмут ещё и третий штраф в 1,5 тыс рублей, но вместе с первыми двумя сумма набегает приличная — 26,5 тыс рублей.

Как ФНС узнает о зарубежном счёте

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Федеральная налоговая служба в своём приказе напомнила о том, что Россия в автоматическом режиме обменивается финансовой информацией с 85 государствами и 11 территориями (включая Казахстан, Турцию, Израиль и прочие). В тех же случаях, когда зарубежные государства не предоставляют России информацию о счетах и вкладах граждан, налоговики пользуются данными российских банков, которые отслеживают переводы в иностранные юрисдикции или наоборот.

— С текущего года налоговикам не надо будет проводить какие-то специальные мероприятия по выявлению каждого, кто не сообщил о своих иностранных счетах и не заплатил штраф за такое информирование, с этим вполне справится автоматическая система, которая есть у ФНС, — рассказывает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

Данную информацию подтвердил источник Лайфа в центральном аппарате ФНС, который уточнил, что в случае возникновения претензий к гражданину наложение штрафных санкций может производиться автоматически. После чего Федеральная служба судебных приставов (ФССП) автоматически произведёт блокировку банковских счетов должника в России до урегулирования ситуации.

Зачем уведомлять налоговую об иностранном счёте

— Штрафы — это не самые большие неприятности, которые могут возникнуть с ФНС, но такие зацепки могут вскрыть другие возможные нарушения, — поясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Известны случаи, когда налоговики по итогам проверки предъявили претензии россиянам за нарушение законодательства о валютном контроле, например, при зачислении ими средств в инвалюте со счетов юрлиц.

Действительно, имея информацию о зарубежных счетах россиянина, ФНС очень быстро обнаруживает "серые" переводы от работодателя или от физлиц, которые не являются родственниками, такая финансовая активность может быть признана нарушением целого ряда законодательных норм, и, соответственно, последствия будут выражаться в значительно более крупных взысканиях.

— Если есть счёт в иностранном банке, то ФНС лучше уведомить. Особенно это важно для тех, кто в России числится индивидуальным предпринимателем, — предупреждает управляющий партнёр Международной юридической компании Legal World Ирина Калинина. — В ином случае налоговая может посчитать, что движение по счёту вызвано коммерческой деятельностью. И тогда санкции будут от 20% до 40% от суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа. И это не считая немалых штрафов (за нарушение срока и формы уведомления — до 100 000 рублей, если уведомления вообще не было — до 1 000 000 рублей. — Прим. Лайфа).

Кроме того, эксперт напомнила, что срок давности предъявления претензий по таким нарушениям — два года с того момента, после того как стало известно о спорном факте(ст. 4.5 КоАП РФ).

Авторы Максим Греков