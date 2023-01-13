За какой комментарий в соцсетях про СВО теперь могут посадить Почему высказывания о специальной военной операции либо о действиях националистов, размещённые в Сети, могут привести к лишению свободы на срок от 8 лет. 39386 39386 Обложка © Shutterstock

29 декабря 2022 года президент Путин подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК РФ) наказанием за диверсионную деятельность и всё, что может быть с ней связано. Среди новых статей появились нормы, предусматривающие ответственность за содействие диверсионной деятельности (статья 281.1 УК РФ), за организацию диверсионного сообщества и участие в нём (статья 281.3 УК РФ), а также за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК).

Специалисты считают, что в текущей редакции поправки имеют очень широкую правовую трактовку и их действие может распространяться не только на реальных диверсантов или экстремистов, но и на тех граждан, которые публикуют свою оценку различных событий, прямо или косвенно связанных со спецоперацией и не только.

Почему комментарий может закончиться уголовным делом

Новый закон вносит дополнения в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса, данная норма дополнена пунктом "с", предусматривающим отягчающее обстоятельство в виде цели оправдания, пропаганды или поддержки диверсии.

Под оправданием диверсии понимается публичное заявление о правильности целей и практики диверсионной деятельности, о необходимости оказания поддержки и подражания действиям диверсантов.

Под пропагандой диверсии понимается распространение материалов или информации, направленных на формирование у людей убеждения в необходимости осуществления диверсий.

Под поддержкой диверсии понимается оказание услуг, материальной, финансовой или иной помощи, способствующих осуществлению диверсионной деятельности.

— При буквальном толковании этих норм любой пространный комментарий в соцсетях о диверсиях и терактах теоретически может трактоваться как "распространение", направленное на формирование неправильных убеждений, то есть восприниматься как "пропаганда", а значит, подпадать под действие статьи о содействии в диверсионной деятельности (281.1 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. — Прим. Лайфа), и только по результатам проверки правоохранителей можно получить ответ на вопрос, был ли состав преступления в неосторожном комментарии, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

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Само собой, обычные граждане вовсе не хотят становиться субъектом какой-либо проверки силовиков, это понимают и законодатели, которые приняли дополнение в УК, в связи с этим они советуют соблюдать чрезвычайную осторожность при публикации любых комментариев относительно терактов и диверсий.

— Кроме случаев выражения сочувствия жертвам и родным пострадавших, других комментариев на эту тему лучше не распространять, — советует депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев. — Ведь теперь даже рассуждения с мотивами "кто допустил" и "кто виноват" могут при определённых обстоятельствах привести к уголовной статье.

Неприятности за репост

Не только неосторожный комментарий, но и даже репост материала, который может быть признан экстремистским, способен причинить человеку неприятности. Правда, в этом случае речь может идти, скорее всего, об административном наказании.

— Практика наказания за экстремистские репосты уже сложилась, как правило, на первый случай гражданина за подобные действия привлекают по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды. — Прим. Лайфа), во второй раз отвечать придётся уже по уголовному законодательству, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Почему в уголовном законе появились новые статьи

Современный УК РФ имеет статью 281 "Диверсия", согласно которой за совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение инфраструктурных объектов, предусмотрено лишение свободы до 15 лет, а при умышленном причинении смерти — до пожизненного срока.

По мнению депутатов Госдумы, в текущей ситуации, которая складывается в связи с проведением СВО, этого уже недостаточно и нужны правовые конструкции, позволяющие правоохранителям вести превентивную работу, а при необходимости — реагировать.

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Когда поправки в уголовное законодательство были только на стадии обсуждения, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что разрабатываемые нормы направлены на то, чтобы сделать "максимально невозможным вовлечение в диверсионную деятельность", и этот принцип получил максимальное применение в подписанном президентом законе.

— В условиях СВО у правоохранителей уже сложилась практика, которая требовала своего закрепления, с принятием нового закона это и произошло, — пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

Для справки: кроме распространения информации о диверсиях и терактах уголовно-наказуемыми являются и комментарии об изменении границ РФ, это может расцениваться как преступление, предусмотренное статьей 280.1 УК РФ (нарушение территориальной целостности РФ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Авторы Максим Греков