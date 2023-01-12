Как чиновник из Якутии отправился служить в зону СВО, а попал в секс-скандал в московском отеле Полный тёзка зампреда Госкомитета Якутии по занятости населения Саввы Михайлова оказался замешан в истории с домогательствами к иностранцу в Москве. Сам он претензии отвергает. Что там произошло? 12 января, 18:02 Коллаж © LIFE. Фото © gkzn.sakha.gov.ru, © VK.com / izmailovohotels, © Shutterstock

К столичным силовикам обратился 26-летний гражданин Южной Кореи с заявлением об изнасиловании. Молодого человека, по его словам, якобы соблазнил какой-то россиянин. По предварительным данным, речь может идти о Савве Михайлове. У него есть полный тёзка — зампред Госкомитета Якутии по занятости населения.

Что произошло в отеле

Иностранец утверждает, что беда якобы случилась в корпусе "Гамма" гостиницы "Измайлово". Кореец прибыл в отель накануне поздно вечером, планировал снять номер, но рублей почему-то у него с собой не оказалось, а доллары и корейские воны администрация "Гаммы" в качестве оплаты брать отказалась. Тогда парень решил переночевать на одном из диванчиков в лобби, а утром отправиться на поиски обменника.

По словам иностранца, несколько раз к нему якобы подходил некий мужчина, представившийся Саввой, и предлагал переночевать у него в номере. В общении оба использовали онлайн-переводчики в своих мобильных. К 5:30 утра уставший кореец якобы сдался и поднялся к своему добродетелю на 13-й этаж. Там-то и выяснилось, что хозяин номера якобы привёл его совсем для другого отдыха. Иностранец утверждает, что якобы был там изнасилован. После этого Савва выехал из гостиницы.

Гостиница "Измайлово", корпус "Гамма". Фото © izmaylovo-hotel.ru

Силовики выяснили, что номер был забронирован на гостя из Якутии — Савву Михайлова. Иностранец предварительно опознал его по фото. Сейчас проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели.

В разговоре с телеграм-каналом SHOT сам Михайлов признал, что действительно находился в "Измайлово", но никого не насиловал, а якобы просто пытался помочь корейцу.

— Этот человек, авантюрист, который считает себя корейским Сноуденом, заплакал. Я ему поверил, мне стало его жалко, и я ему помог. А он ответил вот таким образом, — сообщил мужчина.

По его словам, иностранец рассказал слезливую историю, будто бежал из Кореи "из-за нарушения его прав со стороны правительства". Приехал в Россию 9 января и в ближайшее время планировал идти подавать заявление на предоставление убежища.

Савва Михайлов в погонах ФССП. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / savvasakha

Сейчас Михайлов планирует подать в суд на неблагодарного корейца за клевету.

Кто такой Савва Михайлов?

39-летний тёзка подозреваемого Савва Михайлов известен жителям Якутии ещё с 2002 года, когда он стал секретарём Якутского рескома комсомола.

После этого мужчина пошёл на госслужбу, где 16 лет на разных должностях занимался вопросами молодёжи, спорта и семьи. Имеет и соответствующие знаки отличия, например нагрудный знак "За вклад в развитие семейной политики".

А судя по фотографиям из соцсетей, мужчина женат, воспитывает двух детей и на всех снимках выглядит счастливым семьянином.

До недавнего времени Савва Михайлов был активным пользователем соцсетей. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / savvasakha

Пока непонятно, что Михайлов мог делать в московской гостинице. В сентябре прошлого года он отправился служить добровольцем в зону СВО. В декабре по состоянию здоровья приехал подлечиться в один из подмосковных санаториев, а новогодние праздники провёл с семьёй. Были сообщения, что после этого — 9 января — чиновник якобы улетел на Дальний Восток.

Савва Михайлов во время службы. Фото © sakhalife.ru

К полному тёзке чиновника есть вопросы у Федеральной службы судебных приставов. С августа 2022 года в отношении Саввы Михайлова за долги по кредитам открыты три исполнительных производства на общую сумму около 400 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина в 2014–2016 годах сам работал помощником руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха.

Долги Саввы Михайлова. Фото © fssp.gov.ru

Дальнейшая судьба Михайлова теперь будет зависеть от результатов доследственной проверки московских силовиков.

Авторы Евгений Кузнецов