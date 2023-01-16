Три новые ситуации, когда важные документы можно оформить онлайн Как удалённо отменить доверенность, зарегистрировать ребёнка по месту жительства даже без разрешения арендодателя и запретить чужим сделки со своей недвижимостью. 15 января, 23:40 Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

С Нового года у россиян появились дополнительные возможности сэкономить время на посещении многофункциональных центров (МФЦ), юристов и нотариусов. Некоторые важные услуги стали доступны онлайн.

1. Запрет на сделки с недвижимостью

Это добровольная мера, которая нужна, чтобы значительно сократить количество мошенничеств, оставляющих добросовестных собственников без имущества.

Специалисты в области недвижимости указывают, что, по их статистике, большинство незаконных сделок проворачивается без участия реального собственника, а по некоей доверенности. Чтобы избежать подобных проблем, закон позволяет владельцам установить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отметку о запрете сделок без личного участия собственника.

В теории это должно было исключить сделки с поддельными доверенностями, однако на практике этого не произошло. Всё дело в том, что большинство россиян просто не стали обращаться за такой услугой, так как для этого надо было подавать документы в МФЦ или Росреестр. С Нового года всё стало намного проще.

— Сейчас подать заявление о запрете проведения регистрации недвижимости без личного участия уже можно на портале госуслуг или в личном кабинете Росреестра. Скорее всего, это сделает данную "защитную" услугу более востребованной, — утверждает генеральный директор ООО "Федеральное кадастровое агентство" Алексей Подпалый.

Кроме того, эксперт пояснил, что дополнительной страховкой от действий мошенников является новая система Росреестра, согласно которой любые онлайн-операции с недвижимостью невозможны без предварительного личного заявления собственника.

Подать заявление о запрете в режиме онлайн можно тут .

2. Регистрация ребёнка по месту жительства

Фото © Shutterstock

Вступила в действие новая редакция Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учёта — документа, который определяет порядок оформления постоянной регистрации по месту жительства и временной (по месту пребывания).

Из самых важных новаций стоит выделить две: первая — возможность для россиян зарегистрировать адрес проживания онлайн (через "Госуслуги"); вторая — появилась норма, согласно которой несовершеннолетние получают безусловную регистрацию по месту проживания их родителей (даже без согласия собственников жилья).

Такие новации несколько огорчили тех, кто привык сдавать свою недвижимость по серым схемам, ведь теперь просто выселить квартиросъёмщиков с детьми, написав заявление участковому, не получится, им придётся действовать через суд.

— Новый подход упрощает процесс для молодых родителей, у которых хватает других забот после рождения ребёнка. К тому же онлайн-регистрация избавляет от необходимости проходить через все круги бюрократического ада, — поясняет финансовый эксперт Алексей Кричевский.

С этим согласна старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, однако она отмечает, что реализацию подхода к регистрации можно было бы и упростить.

— То, что заявление можно оформить дистанционно, — это очень хорошо, но есть проблема с получением оригиналов документов о регистрации. Отметку в паспорте или свидетельство о постановке на учёт можно получить только лично.

Рассмотрение заявления о регистрации не должно занимать более шести рабочих дней, обратиться за услугой можно тут .

3. Как отменить доверенность онлайн

Фото © Shutterstock

Такой документ, как доверенность, выдаётся для того, чтобы другое лицо могло действовать от имени доверителя. Однако бывают ситуации, когда необходимость в таких действиях уже закончилась, а срок действия документа ещё не истёк. В этих случаях юристы советуют доверенность отозвать.

— На сегодняшний день онлайн можно отменить только доверенности, выданные в простой письменной форме, для отмены нотариальных доверенностей всё равно придётся посетить нотариуса, — замечает Евгений Старовойтов, исполнительный директор юридической компании "Стар-сервис".

Данное утверждение поддерживает и Полина Гусятникова, при этом она напоминает, что отозвать нотариальную доверенность можно у любого нотариуса на территории РФ, а не только у того, кто её заверил.

— Доверенность в простой письменной форме [не нотариальную] отменить очень просто на портале Федеральной нотариальной палаты. Нужно загрузить документ, заполнить форму заявления и подписать его электронной подписью, — рассказывает Гусятникова.

Отозвать простую доверенность можно тут (на главной странице в разделе "Нотариальные действия" надо найти услугу "Регистрация распоряжения об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей"), а проверить достоверность нотариальной доверенности можно здесь .

Авторы Максим Греков