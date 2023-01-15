"Суверенитет нашего народа должен быть безусловным": Как работают поправки в Конституцию, принятые в 2020 году Защита граждан России, сохранение исторической памяти, суверенитет — что изменила конституционная реформа, рассказали эксперты. 14 января, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

15 января исполняется три года конституционной реформе в России. Именно в этот день в 2020 году в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин инициировал изменения основного закона страны и внёс ряд предложений, ставших основой принятых впоследствии поправок.

— Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого… Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться, — заявил тогда президент.

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По прошествии трёх лет эксперты по международному праву и государственному строительству отмечают, что инициированная президентом реформа была очень своевременна и привела к принципиальным изменениям как в жизни нашей страны, так и в её положении на международной арене.

Особенно важное значение имел сам процесс выработки и принятия поправок в Конституцию. Была создана рабочая группа, в которую вошли учёные, юристы, политологи, политики, общественные деятели, журналисты, представители различных профессий, деятели культуры и искусства. Была проведена широкая общественная кампания по сбору и обсуждению предложений, на основе которых рабочая группа сформировала ожидаемые российским обществом поправки. Итоговый список поправок был составлен на основе мнения граждан.

В организацию всенародного обсуждения большой вклад внесли общественные и волонтёрские организации. Парламентские партии и региональные общественные палаты открывали площадки для обсуждения поправок. Поправки могли быть утверждены парламентом, но президент настоял на проведении общероссийского голосования, чтобы они были приняты именно гражданами. В итоге за предложенные поправки проголосовало более 58 млн россиян.

Проведённая в 2020 году конституционная реформа стала самым значительным политико-правовым событием с момента самого принятия Конституции РФ в 1993 году.

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— Принятые в 2020 году поправки в Конституцию имеют важное значение во многих сферах. Я остановлюсь только на трёх наиболее важных, по моему мнению, аспектах, — прокомментировал Лайфу значение этого события политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. — Первый — это защита суверенитета и позиций нашей страны в международных отношениях. Отмена приоритета международного права над национальным позволила укрепить суверенитет России и пресекла практику использования международных соглашений во вред гражданам России.

По словам эксперта, к моменту принятия поправок в Конституцию было уже очевидно, а сейчас стало совершенно ясно, что коалиция западных стран откровенно использует международные организации, такие как ЕСПЧ и даже саму ООН, для ослабления России. И сейчас мы фактически наблюдаем кризис ООН, которая превратилась в практически неработающую, ангажированную организацию, являющуюся инструментом внешней политики США.

— Второй важнейший аспект — это записанная в конституцию обязанность нашей страны по защите соотечественников. Начало в 2022 году специальной военной операции на Украине по защите русских жителей Донецкой и Луганской областей от агрессии украинских националистов, вхождение по результатам референдумов в состав РФ этих республик, а также Херсонской и Запорожской областей свидетельствует о том, что этот вопрос перешёл из теоретической в практическую область и что стратегический вектор был выбран правильно, — отметил Александр Рудаков.

Третий важнейший аспект конституционной реформы, по его мнению, — защита исторической памяти нашего народа.

— Конституция постулировала непрерывность исторической России. Она закрепляет историческое единство и преемственность русского государства от Древней Руси, Русского царства, Российской империи, СССР к современной России. Важно, что Конституция фиксирует защиту исторической памяти как приоритет государственной политики и обязанность государства, — сказал он.

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Помимо этого эксперты отмечают, что важнейшим изменением Конституции стал пакет социальных поправок. В Конституции теперь законодательно закреплены положения о МРОТ выше прожиточного минимума, об обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. А поправка о детях как приоритете государственной политики положила начало формированию уникальной системы защиты семей с детьми и развития молодого поколения. С 1 января нынешнего года в России появилось единое универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет.

И, наконец, поправки в Конституцию создали условия для повышения эффективности государства. Сформирована единая система власти, объединяющая органы управления федерального, регионального и местного уровней в единую структуру. Конституция ограничивает попадание во власть людей, не связывающих свою судьбу со страной. Чиновникам всех уровней запрещено иметь счета за рубежом, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Авторы Владимир Павлов