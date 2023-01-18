Без "банковского оброка": Что изменит отмена комиссий на переводы между своими счетами Кто против нового закона ЦБ по отмене комиссии за переводы между своими счетами в разных банках до 1,4 млн рублей. 18 января, 11:18 Обложка © Shutterstock

Новый законопроект, поддержанный всеми государственными органами, существенно увеличивает лимиты бесплатных переводов для физических лиц между своими счетами в разных банках. Сейчас, чтобы не платить лишних комиссий, граждане зачастую даже вынуждены снимать деньги в банкомате со своего счёта в одном банке и искать банкомат другого банка, чтобы положить на свой же счёт свои собственные деньги. Новый закон существенно снизит финансовую нагрузку на клиентов, в том числе упростит возможность открытия вкладов в разных банках, погашения кредитов и использования наиболее предпочтительных и удобных для клиентов финансовых сервисов.

В конце декабря прошлого года в первом чтении принят законопроект, обязывающий банки делать абсолютно бесплатными переводы в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц между счетами (или вкладами) одного физического лица в разных кредитных учреждениях. До марта этого года законопроект должен быть принят окончательно — "банковский оброк" в виде комиссий на переводы наконец-то уйдёт в прошлое.

Сейчас бесплатные переводы ограничены 100 тысячами рублей в месяц в Системе быстрых платежей, а если человеку нужно перевести между своими счетами в разных банках сумму больше 100 тысяч, комиссия банка может достигать нескольких тысяч рублей. Новые поправки в ФЗ "О банках и банковской деятельности" позволят снять данное ограничение для всех граждан, повысить доступность цифровых банковских услуг и конкуренцию на рынке, а также убрать "банковскую пошлину" для населения за базовую потребность в переводах между своими счетами.

Данная инициатива как никогда актуальна в сложившейся ситуации, когда необходимо оказывать всестороннюю поддержку получателям выплат от государства и обеспечить им и их близким беспрепятственное и бесплатное распоряжение собственными средствами. Сейчас в подавляющем большинстве случаев финансовое обеспечение получателей выплат от государства превышает действующие лимиты бескомиссионных переводов и отнимает часть их доходов в пользу банков.

Впрочем, действия и инициативы регуляторов, включая эту и уже набравшую отличный темп и высокую популярность Систему быстрых платежей тормозят комиссии банков, где средний размер тарифа за межбанковский перевод по номеру карты составляет 1,5%.

Кто против

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Однако, пока другие банки зарабатывают на переводах своих клиентов, новый закон лишит их части сверхдоходов. Инициатива ЦБ обострит конкуренцию за клиента, и банкам придётся предлагать больше индивидуальных, дешёвых и удобных сервисов, то есть в случае реализации проекта выиграют только клиенты. Сейчас высокие комиссии за переводы могут делать невыгодным открытие дистанционного вклада в другом банке, даже если предлагается более высокая ставка. Это фактически повышает ставку по кредиту, если клиент получает зарплату в одном банке, а гасит кредит в другом. Законопроект позволит развиваться финансовому рынку более активно.

— С принятием этого закона будет реализована история, аналогичная отмене мобильного рабства, когда каждый номер был привязан к определённому оператору, только теперь так называемого зарплатного рабства, — напомнил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. — Сейчас клиентам сложно переводить из банка в банк крупные суммы. Выбрана сумма 1 миллион 400 тысяч рублей, она покрывается страхованием вкладов, в неё укладывается подавляющее большинство вкладов россиян. Когда наши граждане годами держат средства в одном и том же банке, им сложно снимать их, переносить в другой банк, учитывать риски и так далее. Это приведёт к тому, что банки с лучшими условиями для клиентов, а также активно развивающие цифровые сервисы смогут получать больше денег вкладчиков и составлять здоровую конкуренцию другим игрокам. А более известным крупным игрокам придётся улучшать условия и повышать ставки.

Авторы Елена Стафеева