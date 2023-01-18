С 1 февраля на курс валют начнут влиять несколько важных событий: Сколько будет стоить рубль В начале февраля на финансовом рынке ожидается сразу несколько значимых новостей. Все они могут повлиять на вектор движения курса валют. Что это значит для рубля? 17 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Анонс главных событий февраля на финансовых рынках

Финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов выделил самые главные события следующего месяца: так,1 февраля состоится встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США; 3 февраля — публикация отчёта по рынку труда в США за январь; 6 февраля завершится продажа валюты по бюджетному правилу; 10 февраля — заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке; 20 февраля Центробанк опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

— В начале февраля ОПЕК+ может оставить прежние квоты на добычу углеводородов. Основным фактором для нефтяного рынка остаётся перспектива экономики Китая. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений. В связи с этим участники рынка ожидают повышения спроса на нефть в стране, что приведет к её удорожанию в мире. Ситуация может измениться, но пока по нефти ожидают продолжения роста котировок, — пояснил Владислав Антонов.

Минфин и Центробанк с 13 января начали продавать валюту по обновлённому бюджетному правилу. Объёмы небольшие, но учитывая, что участников на рынке мало, то продажи на 3,2 млрд рублей могут вызывать качели в начале основной торговой сессии.

— ЦБ России для принятия решений важна инфляция. За 2022 год она составила 11,9% годовых. Есть прогноз, что по результатам первого квартала 2023 года уровень инфляции может приблизиться к пяти процентам. Если из расчёта выпадут значения марта 2022 года, то инфляция снизится. Это позволит ЦБ держать ставку на уровне 7,5% либо даже снизить её во втором квартале до 7%. В любом случае решение регулятора должно оказать ограниченное влияние на рынок, — считает финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов.

Весьма важное событие состоится 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты, которое вводит ЕС. Нефтепродукты в структуре российского экспорта занимают большую долю, чем сырая нефть, поэтому эмбарго сыграет существенную роль. Пока непонятно, насколько велики будут выпадающие объёмы, но на данный момент ясно, что переориентировать их с Европы на Восток будет крайне трудно. Такое пояснение сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

— Ни Китай, ни Турция, ни Индия не заинтересованы в покупке переработанной нефти. У них собственные технологические стандарты, свой кластер НПЗ. Более того, они являются экспортёрами нефтепродуктов для соседних стран, поскольку производят из нефти, в том числе закупаемой в России, готовое топливо на продажу. С другой стороны, никакого сюрприза для рынка тут нет. Про эмбарго было известно заранее, и валютный рынок отыграл падение экспорта ещё в ноябре и декабре, — рассказал Валерий Емельянов.

Прогноз курса валют с 1 февраля

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ожидается нарастание бюджетного дефицита, следствием которого станет инфляция. В то же время идёт одновременный спад экономики и рост цен в ведущих странах мира. В такой ситуации от рубля больше стоит ожидать ослабления, чем укрепления. Доллар будет колебаться в диапазоне 67,5–73 рубля, евро — 72 и 77, а юань — 9,95 и 10,5. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

Валерий Емельянов считает, что рубль возобновит снижение только в том случае, если к эмбарго добавятся другие негативные факторы влияния. Пока, по его мнению, в паре с долларом коридор 68–72 выглядит наиболее вероятным. Если будут всплески волатильности, то он может расшириться до 65–75, но в любом случае это будут колебания вокруг отметки 70.

— Данные по дефициту бюджета обещают только один вариант для курса рубля в этом году — ослабление к доллару и евро. Стоит ожидать, что постепенно курс доллара и евро будет расти: в феврале вполне ожидаемым будет диапазон для доллара 69–72 рубля за единицу, по евро — выше 75 рублей. К концу февраля, когда начнут проявляться первые итоги введённых ограничений по поставкам нефтепродуктов из РФ в Европу, национальная валюта может ещё больше ослабнуть: до 75 рублей за доллар и ближе к 80 рублям за евро, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

За период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года средняя стоимость российского сорта Urals составила 46,8 доллара за баррель, что означает дисконт в размере 35 долларов к сорту Brent (или 43%). При этом бюджет на год сверстан из расчёта стоимости российской нефти 70 долларов за баррель. Получается, что при цене 50 долларов адекватным (балансирующим бюджет) курсом рубля будет 80 рублей за доллар. Такие подсчёты сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его мнению, вероятнее всего, что к этому уровню американская валюта придёт в феврале, когда начнёт действовать эмбарго на нефтепродукты.

Авторы Нина Важдаева