Как на Западе проигрывают в СМИ битву за Бахмут Почему США и Европа решили устроить на Украине "битву танков" на фоне продвижения Российской армии, понятно, но также очевидно, что Бахмут, а затем Краматорск могут стать кровавым танковым биатлоном. 45577 45577 Фото © Getty Images / Pierre Crom

Западные политики уже понимают безальтернативность поставок сотен танков разных модификаций на Украину. Поэтому решили додавить Берлин, заставив его начать поставки Leopard 2, и обложить "танковым налогом" страны, которые закупали тяжёлое вооружение у немцев. Скорее всего, об этом будет объявлено 20 января — после совещания на военной базе Рамштайн, где соберутся европейские министры обороны. Что же пишут журналисты и говорят западные политики о сдаче ВСУ Бахмута и почему потеря Соледара позволила им ускорить дискуссию о передаче тяжёлого вооружения?

— Развёртывание ВСУ вокруг Бахмута колоссальное. На 20-километровом периметре вокруг города нет рощицы, которая не была бы занята артиллерийскими частями или другими формированиями. Сосредоточена артиллерия, замаскированные бензовозы или танки, стоящие на позициях на первой и второй линии фронта — в двух километрах от российских позиций, — сообщал накануне наступления Российской армии на Бахмут El Pais. Сейчас идут тяжёлые бои в пригороде посёлка Клещеевка.

Британская разведка публикует снимки с пояснениями, что "с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам". Также в сводке сообщается, что ВСУ вышли из города и обороняются в окрестностях Артёмовска.

Танковый расклад

Фото © Getty Images / Chris McGrath

На фоне продвижения Российской армии еврочиновники устраивают истеричные выступления, апеллируя к поставке немецких танков Киеву и называя это "увеличением Европейского фонда мира". Так, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что украинцам "срочно нужно больше техники".

Главой МВД Германии на фоне растущего давления на Берлин со стороны западных союзников и требований передать немецкие танки Украине назначен Борис Писториус. 20 января на американской военной базе Рамштайн в ФРГ пройдёт совещание министров обороны во главе с Ллойдом Остином.

— Западные СМИ до сих пор утверждают о наступающей "победе" Киева, но факты говорят о том, что Украина переживает настоящую трагедию и замалчивать это становится всё сложнее, — пишет The American Conservative. — Заявление Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ показывает, что "даже самые убеждённые сторонники этого кровавого и ненужного вооружённого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть.

— Украина запросила "1%" танков НАТО, — пишет CNN. У Германии Киев требует "Леопарды", у Великобритании — "Челленджеры", у США — "Абрамсы". Западные эксперты предупреждают, что эти три модификации сильно отличаются друг от друга в эксплуатации и ремонте: — Слишком большое количество вариантов танков только ослабит способность Украины обслуживать их.

Лоббисты CNN не стесняются привлекать экс-военных. Например, один из них, генерал Роберт Абрамс, настаивающий на быстром политическом одобрении поставок танков для Киева, заявляет, что "чем дольше мы откладываем решение, тем больше мы отнимаем драгоценного времени".

Другой отставник, генерал-майор армии в отставке Патрик Донахью, бывший командир Центра передового опыта сухопутных войск в Форт-Беннинге, объясняет, что "чем больше модификаций танков вы поставите в украинскую армию, тем сложнее будет их логистика".

— Я имею в виду, что британский "Челленджер" серьёзно отличается от американского "Абрамса", то же самое можно сказать о немецких танках "Леопард". На Украине наблюдаются серьёзные проблемы с интеграцией "Челленджера". Если они собираются получить больше вариантов западных боевых танков, то это ещё сильнее усложнит процесс переваривания такой техники украинской армией, — отметил военный.

— Европа в ожидании битвы танков, — без стеснения пишет Le Figaro. — По мере того как интенсифицируются боевые действия вокруг Соледара, Великобритания уже пообещала прислать танки Challenger 2.

Газета сообщает, что четыре танка будут посланы немедленно, а восемь дополнительных будут доставлены в скором времени. Киев уже получил от своих западных союзников около 300 танков советского производства, когда-то отданных Москвой этим самым "союзникам". Но пока ещё ни одна западная страна не посылала на Украину танки западного производства.

Авторы Андрей Лапенков