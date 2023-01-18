Главные уроки: 80 лет прорыву блокады Ленинграда Президент России Владимир Путин назвал прорыв блокады Ленинграда большим событием не только для жителей города, но и всей страны и призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг ленинградцев. 18 января, 19:18 Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

80-летие прорыва блокады Ленинграда президент почтил возложением цветов к монументу на Невском пятачке, также возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище и посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда, а затем встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

— Историческая память должна сохраняться. Именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Есть и практический смысл — чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы, — сказал Владимир Путин.

Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества. За прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами.

В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы Саур-Могила, "Непокорённые". Широкое распространение получила акция "Бессмертный полк", в прошедшем году в ней приняли участие более 12 млн человек.

Благодаря проекту "Без срока давности" достоянием общественности становятся всё новые факты о преступлениях участников гитлеровской коалиции, идут суды о признании геноцидом преступлений фашистов. О войне президент говорит с детьми и молодёжью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтёрских объединений. Президент всегда уделяет особое внимание непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами.

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удаётся противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан России о ней. Пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России.

— Здесь, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определённой толерантности и для того чтобы не портить отношения, об этом не говорили. Но это же было не только на Ленинградском фронте, это было везде, достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом, — добавил президент.

Жёсткая оценка поведения западных стран как во время Второй мировой войны, так и после победы в ней Советского Союза, правопреемником которого является Россия, дана президентом неслучайно. Нюрнбергский трибунал так и не стал уроком не только для обвиняемых, но и для тех стран, чьи представители выступали в качестве свидетелей и обвинителей: США, Франции, Великобритании. Они не завершили денацификацию Германии, а, напротив, поощряли реваншистские настроения в ФРГ. С подачи Европы нацистские преступники из числа жителей бывшего СССР стали называться "борцами за независимость", всё это мы наблюдаем ежегодно, например, на маршах эсэсовцев.

Участники встречи, как и 80 лет назад, видят, что перед нами тот же противник. Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием нацистский режим Киева, который пришёл к власти после госпереворота. Все попытки России решить конфликт дипломатическим путём отвергались. Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей.

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

— Мы не могли не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота, когда начали, по сути, истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. Мы долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос и обманывали. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас. Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО, — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, — напомнил Путин. — И мы, в свою очередь, должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории, чтобы они навсегда остались в народной памяти.

Поскольку главной мишенью Запада в развязанной против России информационной войне является молодёжь, а главным оружием России в этой войне может быть только правда, то в нашей стране будут развиваться и посвящённые войне музеи, где информация подаётся, в том числе, с использованием новых технологий. В школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвящённые героизму русского народа в Великой Отечественной войне.

Авторы Дмитрий Шестопалов