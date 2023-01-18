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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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Главные уроки: 80 лет прорыву блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин назвал прорыв блокады Ленинграда большим событием не только для жителей города, но и всей страны и призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг ленинградцев.

18 января, 19:18
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70368/photos/70121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a> / Илья Питалев</p>

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

80-летие прорыва блокады Ленинграда президент почтил возложением цветов к монументу на Невском пятачке, также возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище и посетил петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда, а затем встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

Историческая память должна сохраняться. Именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Есть и практический смысл — чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы, — сказал Владимир Путин.

Фото © kremlin.ru

Фото © kremlin.ru

Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества. За прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами.

В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы Саур-Могила, "Непокорённые". Широкое распространение получила акция "Бессмертный полк", в прошедшем году в ней приняли участие более 12 млн человек.

Благодаря проекту "Без срока давности" достоянием общественности становятся всё новые факты о преступлениях участников гитлеровской коалиции, идут суды о признании геноцидом преступлений фашистов. О войне президент говорит с детьми и молодёжью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтёрских объединений. Президент всегда уделяет особое внимание непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами.

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удаётся противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан России о ней. Пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России.

Здесь, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определённой толерантности и для того чтобы не портить отношения, об этом не говорили. Но это же было не только на Ленинградском фронте, это было везде, достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом, — добавил президент.

Жёсткая оценка поведения западных стран как во время Второй мировой войны, так и после победы в ней Советского Союза, правопреемником которого является Россия, дана президентом неслучайно. Нюрнбергский трибунал так и не стал уроком не только для обвиняемых, но и для тех стран, чьи представители выступали в качестве свидетелей и обвинителей: США, Франции, Великобритании. Они не завершили денацификацию Германии, а, напротив, поощряли реваншистские настроения в ФРГ. С подачи Европы нацистские преступники из числа жителей бывшего СССР стали называться "борцами за независимость", всё это мы наблюдаем ежегодно, например, на маршах эсэсовцев.

Участники встречи, как и 80 лет назад, видят, что перед нами тот же противник. Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием нацистский режим Киева, который пришёл к власти после госпереворота. Все попытки России решить конфликт дипломатическим путём отвергались. Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей.

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

Фото © kremlin.ru / Илья Питалев

Мы не могли не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота, когда начали, по сути, истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. Мы долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос и обманывали. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас. Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО, — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, — напомнил Путин. — И мы, в свою очередь, должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории, чтобы они навсегда остались в народной памяти.

Поскольку главной мишенью Запада в развязанной против России информационной войне является молодёжь, а главным оружием России в этой войне может быть только правда, то в нашей стране будут развиваться и посвящённые войне музеи, где информация подаётся, в том числе, с использованием новых технологий. В школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвящённые героизму русского народа в Великой Отечественной войне.

Зарубежные IT-гиганты направляют усилия на сбор и обработку, а не на защиту персональных данных клиентов

Зарубежные IT-гиганты направляют усилия на сбор и обработку, а не на защиту персональных данных клиентов

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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