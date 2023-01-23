С 1 февраля изменится размер льгот: Кто получит прибавку и сколько она составит С 1 февраля изменятся суммы выплат для льготников. Кого затронет прибавка, сколько она составит, каким будет порядок начисления и переоформления субсидий и компенсаций? 22 января, 23:40 70402 70402 Обложка © Shutterstock

В феврале вступят в силу изменения в законах, которые касаются льготников. К тому же региональные власти озвучили ряд изменений, которые фактически начнут работать со следующего месяца.

В Свердловской области решили расширить перечень получателей льгот на газификацию. Соответствующие изменения уже внесены в региональные законы. Новые меры соцподдержки предусматривают компенсацию 90% затрат, которые жильцы сделали с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. Речь идёт о деньгах, которые были потрачены на подключение жилых помещений к газовым сетям и на покупку бытового газового оборудования.

Работник газовой службы во время газификации загородного дома. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

— Новые правила компенсации расходов по квартплате для льготников вступили в силу в Санкт-Петербурге. Жители начнут получать компенсации исходя из фактических расходов на оплату услуг ЖКХ. Раньше сумму рассчитывали по усреднённому показателю, а сейчас расходы будут компенсировать индивидуально. Выплаты будут зависеть от льготной категории, а их сумма составит 30%, 40% или 50% от расходов, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

С 1 февраля 2023 года на 11,9% планируется проиндексировать размеры некоторых социальных выплат. Согласно проекту Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году", индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные отдельными законодательными актами. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

По его словам, повышение коснётся, например, максимального размера единовременной и ежемесячной выплат при травме на производстве; соцвыплат чернобыльцам; пособий граждан с детьми; ежемесячной выплаты инвалидам; материнского капитала; выплаты ветеранам, героям РФ и полным кавалерам ордена Славы.

Минтруд РФ сообщил, что с 1 февраля на 11,9% планируется проиндексировать более 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Кроме того, вырастет размер маткапитала. На первого ребёнка он достигнет 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи.

Кроме того, с 1 февраля будет сделана индексация ряда выплат: в частности, перечислений к пенсии. Например, повысят ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Получают её инвалиды и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий определённых категорий, люди, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также пострадавшие от воздействия радиации во время крупных катастроф.

Авторы Нина Важдаева