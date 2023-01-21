Есть ли шанс на появление на Украине "партии мира" Журналист Пётр Акопов — о том, когда на Украине придёт время "партии мира". 21 января, 11:00 Обложка © Shutterstock

В России относятся к происходящему на Украине как к войне с Западом, и это, в целом, правильный взгляд. Да, Украина несубъектна, она стала жертвой попыток атлантистов расколоть и разорвать единство Русского мира, единство большого русского народа, состоящего из великороссов и малороссов. Тем более несамостоятельная украинская власть — после 2014 года украинская "элита", точнее та её часть, что пришла к власти, сделала однозначную ставку на переход в западный мир, решила превратить временный раскол исторической России в постоянный, используя для этого желание части западных элит пересмотреть границу европейского и русского миров, отодвинуть её на восток.

Но в этой оценке ситуации есть один нюанс — он игнорирует настроение украинского общества. По умолчанию считается, что оно полностью идейно переформатировано, и если и не встало целиком на сторону киевской власти, то как минимум смирилось с курсом на полный разрыв с Россией. Подавляющее большинство граждан Украины хочет победы на поле боя над Россией, считая её врагом, а Запад союзником и главной надеждой на мирное будущее. Но подобный подход, на какие бы социологические выкладки он не опирался, нельзя не признать упрощённым.

Да, в нынешней ситуации ключевую роль играет военный фактор — без победы России на поле боя никакого изменения массового сознания на Украине ожидать не приходится. Только катастрофическое поражение и коллапс украинского государства запустит механизм очищения и осознания его населением ошибочности ставки на Запад и разрыва с Россией. Но и до этого момента настроения в украинском обществе будут меняться, и уже меняются.

Появление в "Известиях" статьи Виктора Медведчука "Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния" многие оценили или как попытку бывшего лидера украинской оппозиции (сначала арестованного, а потом и обмененного в Россию) вернуться к "большой игре", или как пропагандистский ход российской власти, напоминающей Западу о том, что есть и "другая Украина". Но политтехнологические игры не интересны — важнее то, что Медведчук (как бы к нему не относиться) хорошо знает и чувствует украинское общество. И любит Украину — то есть искренне хочет сохранить её на карте мира. Мы в России можем быть несогласны с его идеями и планами, но было бы странно не выслушать их.

Потому что Медведчук говорит о том, что на Украине должна появиться "партия мира", то есть сила, которая делает ставку не на победу над Россией, и даже не на то, чтобы отбиться от неё, не на помощь Запада и вхождение в ЕС и НАТО, а на прекращение катастрофы. Откуда ей взяться, этой "партии мира"? От осознания бессмысленности войны с Россией, от понимания бесперспективности ставки на Запад, от разочарования в прозападной киевской власти, в конце концов, от горя, страха и усталости. Вера в возможность победы над Россией постепенно исчезает, как и надежда на спасительную и бесконечную западную помощь, — остаётся выбор между беспросветной и всё более тяжёлой жизнью на войне и миром с Россией. Этот выбор уже стоит не только перед родственниками погибших и раненных на фронте (их сотни тысяч, и поэтому счёт их родни идёт уже на миллионы), не только перед внутренними беженцами, теми, кто уехал с востока страны в другие регионы (и таких миллионы), не только перед теми, кто остался без работы, но и перед всеми жителями Незалежной.

Но ведь есть ещё и миллионы покинувших Украину — это и беженцы, и те, кто был вынужден уехать из-за репрессий ещё до 24 февраля, те, кто уезжал после 2014 года. Как пишет Медведчук, "политики, журналисты, общественные активисты, которые говорили о мире и добрососедских отношениях с Россией, были репрессированы до военного столкновения, их СМИ без всяких законных оснований закрыли, а имущество грабительски захватили"...

"Когда украинской власти пошли упрёки в нарушении законности и свободы слова, ответ был, что "партия мира" была "скопищем изменников и пропагандистов"... "Изменники и пропагандисты" представляли, в том числе и в парламенте, не просто львиную долю электората, но и основу экономического потенциала страны. Так что удар пришёлся не только по демократии, но и по благосостоянию граждан. Политика Зеленского довела до того, что Украину массово начали покидать из-за экономических и социальных условий, репрессий, политической травли. Среди них масса украинских политиков, журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и Церкви, немало для этой страны сделавших. Эти люди вычеркнуты украинской властью из политики и общественной жизни, хотя они имеют право на свою позицию никак не меньше Зеленского и его команды".

Понятно, что нынешняя киевская власть не собирается слушать эмигрантов — да и заграничные беженцы для неё не имеют значения. Но и пара десятков миллионов оставшихся на Украине жителей постепенно начнут понимать, что продолжение боевых действий выгодно только Западу — и ему не нужна никакая "партия мира" на украинской земле:

"Большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию...

И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится".

Надежды Медведчука на создание "политического движения из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок", пока что кажутся наивными, но что будет тогда, когда большая часть украинского общества осознает в какой тупик его завела нынешняя элита? Зеленский рассчитывает победить Россию с помощью западного оружия, но что будет, когда его народ начнёт понимать, что главный враг не в Москве, а в Киеве и на Западе? Ведь единственный вопрос, на который должен ответить себе обычный украинский гражданин, очень простой: кому выгодна эта война, кто готов принести меня в жертву или заставить бежать за границу, кто хочет воевать до последнего украинца?

Авторы Пётр Акопов