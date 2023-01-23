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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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"Жить по-своему": Фотограф-путешественник проводит виртуальную экскурсию в мир кочевников и оленеводов

23 января, 13:54
<p>Фото © Александр Мазуров</p>

Фото © Александр Мазуров

Александр Мазуров — фотограф-первопроходец. Он запустил первую виртуальную экскурсию в загадочный мир коренных народов Севера. Мультимедийный проект "Жить по-своему" — это онлайн-путешествие по заповедным регионам с прогулками по пастбищам оленей и мистическими обрядами кочевых семей.

Фото © Александр Мазуров

Фото © Александр Мазуров

Чтобы показать колорит Крайнего Севера, фотограф провёл неделю в этнографической экспедиции в Полярно-Уральском природном парке на территории ЯНАО. Он жил с семьями кочевников, вместе с хозяйками чума изучал мастерство создания традиционной одежды — ягушек и малиц, знакомился с обычаями оленеводов и загадочными обрядами, обращёнными к духам природы.

Из фото и видеоматериалов Александра Мазурова получилась мультимедийная экскурсия для Музейного ресурсного центра города Ноябрьска. В музее она доступна в очках виртуальной реальности. Все эксклюзивные съемки также можно посмотреть онлайн на сайте экспедиции "Жить по-своему".

Проект запущен в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Первая мультимедийная экскурсия в заповедные регионы Крайнего Севера также стала частью федерального проекта "Цифровая культура".

Видео © Александр Мазуров

Александр Мазуров рассказал, что "Жить по-своему" — это возможность по-новому взглянуть на Ямал, прикоснуться к культуре коренных малочисленных народов Севера. "Это яркая история о жизни и наследии северных кочевников, которые сохраняют традиции и целыми семьями преодолевают огромные расстояния по вечной мерзлоте. Они не привыкли выражать свои чувства открыто, но влюбляются сильно, без страха", — поделился впечатлениями фотограф-путешественник, вернувшись из экспедиции.

Фото © Александр Мазуров

Фото © Александр Мазуров

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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